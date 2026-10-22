Sắc xanh lan tỏa tình nguyện trên những công trình thủy lợi

TPO - Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tại nhiều địa phương ở Nghệ An ra quân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, khắc phục sạt lở, góp sức bảo vệ công trình thủy lợi, giao thông và phục vụ đời sống, sản xuất của người dân.
TPO - Tại chương trình Tiết học Gen Z mùa 2, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội chia sẻ tới các em học sinh rằng bản lĩnh thực sự của tuổi trẻ không phải là dám làm, dám thử những điều nguy hại, mà nằm ở sự dũng cảm “nói không” với ma túy để bảo vệ bản thân và tương lai của mình.
TPO - Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho rằng, khởi nghiệp trên quê hương không phải là chọn con đường dễ dàng hơn, mà là biết biến những lợi thế sẵn có thành giá trị có sức cạnh tranh.
TPO - Chiều 21/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, do anh Thongly Sisoulith - Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào làm trưởng đoàn.
TPO - Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn TNNDCM Lào đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), doanh nghiệp đầu tư thành công qua liên doanh Star Telecom (thương hiệu di động Unitel) với doanh thu trên 2,5 tỷ USD, tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động tại Lào.
Từng gây sốt trên khắp mạng xã hội Việt Nam một thời nhờ ảnh meme (ảnh kèm dòng chữ hài hước), gần 20 năm trôi qua, đến nay cuộc sống của Sammy Griner có nhiều thay đổi.
TPO - Từ những buổi theo ông đi nghe hát đến khi tự tin biểu diễn trên sân khấu, những liền chị tuổi đôi mươi đang dùng tiếng hát của mình để giữ lửa dân ca quan họ – di sản văn hóa thế giới của quê hương Bắc Ninh.
TPO - Từ các hoạt động tình nguyện quốc tế, dạy tiếng Việt đến hỗ trợ lưu học sinh, tuổi trẻ Nghệ An đang góp phần bồi đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.
TPO - Hội đồng bình chọn sơ tuyển Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2026 đã lựa chọn 229 doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn vào vòng Thẩm định thực tế và Chung tuyển giải thưởng.
OPPO chính thức công bố nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP trở thành đại sứ thương hiệu đầu tiên của dòng flagship Find X Series tại Việt Nam.
TPO - Tổ chức thường niên các chương trình đổi mới sáng tạo cho thanh niên Việt Nam – Lào; khóa bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho cán bộ Đoàn và thanh niên Lào... là những đề xuất để hợp tác giữa tuổi trẻ hai nước được đo bằng những kết quả cụ thể.
Thay vì lái xe hay đi tàu như nhiều đồng nghiệp, Angelique Khieu di chuyển bằng máy bay giữa Los Angeles và San Francisco (Mỹ) để đi làm.
TPO - Tại Thông báo kết luận Chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ngành. Trong đó, có việc sớm ban hành chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ trong các lĩnh vực tiên phong như trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ và năng lượng nguyên tử.
Thay vì những món quà cưới thông thường, một cặp đôi ở Sơn Đông đã tặng mỗi vị khách một tấm vé số cào trong đám cưới của mình.
Không đón dâu, không xe cưới, không MC, không thuê ekip chụp ảnh, quay phim, cặp đôi ở Chiết Giang gây chú ý khi mạnh tay chi tiền nâng cấp thực đơn, tặng lì xì cho khách dự tiệc.
TPO - Tại hội đàm cấp cao với lãnh đạo T.Ư Đoàn TNNDCM Lào, anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đề xuất tiếp tục đổi mới, mở rộng mở rộng hợp tác về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp… để tạo ra giá trị thiết thực, đóng góp vào sự phát triển của mỗi nước; góp phần vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào.
TPO - Trở lại nơi từng học quân sự, Quán quân Sao Mai 2017 - ca sĩ Tố Hoa mang tiếng hát đến với những học viên vừa bắt đầu hành trình binh nghiệp, trong đêm giao lưu chào học viên mới của Trường Sĩ quan Lục quân 1.