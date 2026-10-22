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Giới trẻ

Sắc xanh lan tỏa tình nguyện trên những công trình thủy lợi

Ngọc Tú

TPO - Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tại nhiều địa phương ở Nghệ An ra quân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, khắc phục sạt lở, góp sức bảo vệ công trình thủy lợi, giao thông và phục vụ đời sống, sản xuất của người dân.

Video: Đoàn viên thanh niên phối hợp với tổ chức đoàn thể tại các xã ở Nghệ An ra quân làm thủy lợi, giao thông nông thôn.
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Hưởng ứng phong trào ra quân làm thủy lợi, giao thông nông thôn, tuổi trẻ Nghệ An﻿ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện bằng những phần việc thiết thực, gắn với nhu cầu thực tế tại từng địa phương. Từ miền núi Tương Dương đến các xã Kim Bảng, Tam Đồng, Đại Đồng, màu áo xanh thanh niên cùng người dân góp sức khơi thông dòng chảy, vệ sinh môi trường, sửa chữa hạ tầng, chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết.
﻿Ảnh: Ngọc Tú
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Tại xã Tương Dương, đợt ra quân được triển khai gắn với nhiệm vụ phòng, chống hạn hán, khắc phục ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở năm 2026. Đông đảo đoàn viên﻿, thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ và người dân các bản đồng loạt tham gia các phần việc, góp phần từng bước khôi phục hạ tầng, bảo đảm an toàn giao thông và ổn định đời sống sau thiên tai.
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Nổi bật là hoạt động khắc phục điểm sạt lở trên tuyến đường liên thôn tại bản Chắn. Mỗi người một việc, các lực lượng khẩn trương vận chuyển đất đá, san gạt mặt bằng, dọn dẹp khu vực hư hỏng, nỗ lực sớm khôi phục tuyến đường, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, học sinh đi lại an toàn.
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Đáng chú ý, bên cạnh lực lượng thanh niên, nhiều người cao tuổi trong bản cũng nhiệt tình tham gia, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng lòng của cộng đồng trong khắc phục hậu quả mưa lũ.
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Cùng với Tương Dương, tại xã Kim Bảng, cả nghìn đoàn viên, thanh niên tích cực hưởng ứng lễ phát động ra quân làm giao thông, thủy lợi do UBND xã tổ chức.
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Các lực lượng tập trung nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, phát quang cây cối, bụi rậm và vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Qua đó, tuổi trẻ địa phương góp phần bảo đảm hệ thống thoát nước thông suốt, phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp.
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Hai ngày qua, hơn 300 đoàn viên, thanh niên của xã Tam Đồng đã tham gia ra quân, chặt tỉa cây cối, nạo vét và khơi thông hơn 6km kênh mương thủy lợi.
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Với tinh thần xung kích, trách nhiệm, các lực lượng tập trung xử lý những vị trí bị bồi lấp, phát quang khu vực lòng mương, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công trình thủy lợi﻿, đáp ứng nhu cầu tưới tiêu của người dân.
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Khí thế ra quân càng lan tỏa mạnh mẽ tại xã Đại Đồng khi hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên tham gia làm giao thông, thủy lợi trên địa bàn toàn xã trong suốt 3 ngày qua (16,17,18/10).
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Trong đợt này, tuổi trẻ xã Kim Bảng đã tổ chức nạo vét hơn 3.000m kênh mương, khơi thông dòng chảy, góp phần phục vụ sản xuất, chủ động phòng ngừa nguy cơ ngập úng và nâng cao hiệu quả khai thác các công trình thủy lợi.
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Từ những tuyến đường được dọn dẹp, điểm sạt lở được khắc phục đến các tuyến kênh mương được khơi thông, hoạt động ra quân làm thủy lợi không chỉ mang lại hiệu quả thiết thực mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, ý thức tự quản trong cộng đồng. Qua đó, tuổi trẻ Nghệ An tiếp tục khẳng định vai trò xung kích trong xây dựng nông thôn, chung tay cùng chính quyền và người dân bảo vệ hạ tầng, ổn định sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng khang trang, an toàn.

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#Nghệ An #đoàn viên thanh niên #gia thông nông thôn #môi trường #bảo vệ môi trường #cảnh quan #làm đẹp môi trường #tuổi trẻ Nghệ An #ra quân làm thủy lợi #làm giao thông nông thôn #công trình thủy lợi

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