Sắc xanh lan tỏa tình nguyện trên những công trình thủy lợi

TPO - Tại chương trình Tiết học Gen Z mùa 2, Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội chia sẻ tới các em học sinh rằng bản lĩnh thực sự của tuổi trẻ không phải là dám làm, dám thử những điều nguy hại, mà nằm ở sự dũng cảm “nói không” với ma túy để bảo vệ bản thân và tương lai của mình.