Những tuyến phố Hà Nội rợp bóng cổ thụ

TPO - Giữa lòng biển nối đất liền với đảo Hòn Khoai ở Cà Mau, những cọc khoan nhồi sâu hơn 100 m đang được thi công khẩn trương để làm cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai dài 18,5 km, tổng mức đầu tư hơn 25.700 tỷ đồng. Để thi công cầu trên mặt biển trong điều kiện sóng gió phức tạp, nhà thầu phải đầu tư nhiều thiết bị chuyên dụng có giá trị lên tới khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi thiết bị.