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Hoa hậu

Cô gái được yêu thích nhất chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Đỗ Quyên - Hồng Vĩnh

TPO - Với Vũ Hồng Hạnh, những kỷ niệm đáng nhớ tại Hoa hậu Việt Nam 2026 là sinh nhật bất ngờ ở nhà chung, khoảnh khắc bà ôm hoa chờ dưới sân khấu và cuộc trò chuyện với em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Hải Phòng.

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Vũ Hồng Hạnh sinh năm 2003, theo học chuyên ngành Luật tại Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Từng giành danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025, cô tiếp tục thử sức ở Hoa hậu Việt Nam 2026 và bước vào Top 25. Hồng Hạnh là thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất từ khán giả ở vòng chung khảo.
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Hồng Hạnh trong thử thách catwalk trên cát ở vòng chung kết. Nhìn lại hành trình, cô nhớ rõ những băn khoăn ngày đầu kéo vali vào nhà chung, khi chưa biết mình sẽ đối diện với những thử thách nào.
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Dù quyết định đăng ký để thử sức trong môi trường mới, Hồng Hạnh thừa nhận thời gian đầu còn nhút nhát, chưa thực sự tự tin thể hiện suy nghĩ và cá tính. Cô có những kỳ vọng riêng nhưng chưa hình dung cuộc thi sẽ mang đến nhiều trải nghiệm đến vậy.
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Sống cùng các thí sinh, tham gia tập luyện và hoạt động chung, Hồng Hạnh dần chủ động làm quen, mở lòng và sẵn sàng thử những điều trước đây còn e ngại. “Có lẽ điều thay đổi lớn nhất là em đã tự tin hơn, được là chính mình”, cô chia sẻ.
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Hồng Hạnh cho biết quá trình trải nghiệm giúp cô nhận ra những hạn chế của bản thân. Những hoạt động cộng đồng giúp cô tập quan sát, sẵn sàng làm từ việc nhỏ, kể cả khi chưa khéo léo. “Em nhận ra rằng không phải lúc nào mình cũng cần phải chứng minh rằng quan điểm của mình là đúng, quan trọng hơn là mình có thể hiểu được tại sao người khác lại suy nghĩ như vậy”, cô nói.
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Hồng Hạnh chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ nhất của cô ở Hoa hậu Việt Nam là buổi tiệc sinh nhật ở nhà chung. Buổi sáng hôm ấy các thí sinh không có lịch hoạt động nên không trang điểm. Các bạn đợi lúc Hạnh ngủ rồi cùng tổ chức sinh nhật bất ngờ. "Với em, đó là một trong những kỷ niệm hạnh phúc nhất”, cô kể.
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Điều khiến Hồng Hạnh nhớ lâu là sự quan tâm của những người mới thân thiết trong thời gian ngắn. Các bạn sợ Hồng Hạnh xa nhà, đến sinh nhật sẽ tủi thân nên âm thầm chuẩn bị. “Đôi khi những điều khiến mình nhớ mãi không phải là những khoảnh khắc quá lớn lao hay rực rỡ, mà chính là những điều nhỏ bé, giản dị nhưng chứa đựng nhiều tình cảm”, Hạnh chia sẻ.
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Tại vòng chung kết, Top 25 Hoa hậu Việt Nam có hoạt động thiện nguyện tại Làng trẻ SOS Hải Phòng. Cô chia sẻ cuộc gặp bé Bình Minh tại nhà Hoa Hải Đường để lại nhiều suy nghĩ. Sau phần ghi hình, cô ngồi trò chuyện, hỏi em về sở thích và những ước mơ. Sự hồn nhiên cùng mong muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn của em khiến cô xúc động.
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Sau cuộc trò chuyện, Hồng Hạnh nghĩ nhiều về những điều mình đang có. “Em nhận ra rằng đôi khi những điều mà mình vẫn nghĩ là bình thường, những cơ hội mà mình có được mỗi ngày lại là điều mà nhiều người khác đang cố gắng và hy vọng để có được”, cô chia sẻ.
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Trước đó, Hồng Hạnh cùng Top 53 thực hiện dự án nhân ái tại Lai Châu. Theo Hồng Hạnh, một chuyến thăm chưa thể thay đổi cuộc sống của các em. Điều cô muốn tiếp tục là dành sự quan tâm bằng những việc cụ thể.
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Hồng Hạnh thích thú khi được trải nghiệm đồi chè Tân Uyên, Lai Châu. Những chuyến đi, thời gian ở chung giúp cô thay đổi cách hiểu về sự trưởng thành. Trước đây, cô nghĩ đó là tự giải quyết mọi việc, bớt dựa vào gia đình. Giờ đây, cô còn nghĩ đến việc quan tâm người xung quanh, trân trọng những điều từng xem là hiển nhiên.
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Hồng Hạnh tự hào khoác trang phục nhật bình trong thử thách chọn Đại sứ Thời trang và Thể thao. “Có lẽ điều thay đổi lớn nhất không phải là em đã trở thành một người hoàn toàn khác mà là em đã tự tin hơn khi được là chính mình”, Hồng Hạnh nói.
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Khoảnh khắc bà và mẹ ôm hoa đợi ở dưới sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 khiến Hồng Hạnh xúc động. “Khoảnh khắc ấy khiến em nhận ra dù mình có trưởng thành, mạnh mẽ đến đâu thì trong mắt gia đình, em vẫn là đứa trẻ cần được yêu thương và chở che”, cô kể.
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“Em đã cố gắng, học hỏi, yêu thương và dám trải nghiệm hành trình mà trước đây em chưa từng nghĩ mình có thể làm được", cô nói.
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Trước đêm Chung kết, Hồng Hạnh mong tiến xa nhất có thể, đồng thời thể hiện rõ hơn tính cách và những giá trị mình theo đuổi. Cô tập trung chuẩn bị, nghiêm túc với từng thử thách để không tiếc vì chưa cố gắng hết mình. “Em muốn mình tự tin, bản lĩnh hơn và thể hiện được những điều chân thật nhất về bản thân”, cô chia sẻ.

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#Cô gái được yêu thích nhất Hoa hậu Việt Nam 2026 #Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 #Hoa hậu Việt Nam 2026 #Vũ Hồng Hạnh

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