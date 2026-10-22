Kỷ lục hơn 3.000 câu hỏi ứng xử Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 ghi nhận hơn 3.000 lượt gửi chỉ sau hai tuần phát động. Trí tuệ nhân tạo, áp lực của người trẻ, trách nhiệm cộng đồng, bình đẳng giới và giá trị của danh hiệu hoa hậu là những chủ đề được công chúng quan tâm.

Phát động tại họp báo chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 ngày 6/10, cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử thu hút sự tham gia của nhiều độc giả, khán giả quan tâm đến cuộc thi.

Theo dữ liệu Ban tổ chức ghi nhận đến ngày 21/10, có 3.025 câu hỏi của khán giả từ mọi miền Tổ quốc gửi về. Đây là số lượng kỷ lục, gấp ba lần so với tổng số câu hỏi mà Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2024 nhận được.

Từ kho câu hỏi này, Ban tổ chức sẽ chọn ra những câu hỏi ứng xử cho đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hà Trúc Linh trả lời thuyết phục câu hỏi về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo AI tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024 để vương miện hoa hậu.

Từ ngày 10/10 đến 21/10, mỗi ngày ghi nhận trung bình khoảng 200 câu hỏi gửi về Ban tổ chức. Con số này cho thấy sự quan tâm của công chúng đối với phần thi ứng xử - một trong những nội dung được chờ đợi tại đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Câu hỏi dự thi được yêu cầu có độ dài không quá 100 chữ, hướng tới những vấn đề của đời sống, xã hội và thế hệ trẻ. Đây là hoạt động được Hoa hậu Việt Nam duy trì qua nhiều năm, tạo cơ hội để công chúng trực tiếp đóng góp nội dung cho phần thi ứng xử.

Nội dung câu hỏi mà khán giả gửi về ban tổ chức rất đa dạng. Bên cạnh những vấn đề quen thuộc như lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, giá trị của sắc đẹp và vai trò của phụ nữ, nhiều người đặt ra các tình huống gắn với sự phát triển của công nghệ, áp lực thành công, định kiến xã hội và những lựa chọn của người trẻ.

Đặc biệt, nhiều khán giả quan tâm tới chủ đề Miền Hương Sắc của cuộc thi và đặt cho thí sinh nhiều câu hỏi ý nghĩa.

Tại họp báo chung khảo ngày 6/10, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - nhấn mạnh một câu hỏi hay cần gần gũi với cuộc sống, đồng thời tạo điều kiện để thí sinh thể hiện tư duy, bản lĩnh và cách ứng xử.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trải qua nhiều khóa đào tạo về tranh biện, xây dựng hình ảnh cá nhân để rèn kỹ năng ứng xử.

“Chúng tôi quan niệm một câu hỏi hay không phải là câu hỏi để đánh đố hay làm khó thí sinh, mà đó phải là câu hỏi đủ gần với cuộc sống, nhưng cũng đủ để người trả lời có cơ hội thể hiện tư duy, bản lĩnh và cách ứng xử của mình. Đôi khi chỉ vài phút trả lời cũng có thể giúp công chúng hiểu thêm nhiều điều về một thí sinh”, nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Từ những câu hỏi gửi về, có thể thấy công chúng không chỉ quan tâm đến khả năng diễn đạt hay kiến thức của thí sinh, mà còn muốn lắng nghe quan điểm cá nhân của các cô gái trước những vấn đề đang được xã hội quan tâm.

Qua nhiều mùa tổ chức, những câu hỏi do công chúng gửi về đã được sử dụng trên sân khấu chung kết, góp phần tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc thi.