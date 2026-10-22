Thí sinh Hoa hậu Việt Nam là cháu gái Quách Ngọc Ngoan, nhận học bổng từ 6 đại học Mỹ

TPO - “Tiền Phong Golf Championship không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong nhiều năm qua, giải đấu đã góp phần tạo nguồn lực tài chính cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, trao nhiều suất học bổng, tiếp thêm động lực để các bạn trẻ học tập, nghiên cứu và đóng góp cho thể thao nước nhà”, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh chia sẻ.