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Hoa hậu

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam là cháu gái Quách Ngọc Ngoan, nhận học bổng từ 6 đại học Mỹ

Đỗ Quyên - Hồng Vĩnh

TPO - Trần Xuân Khánh Linh - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 - từng nhận học bổng từ 6 đại học Mỹ với tổng giá trị hơn 500.000 USD và đang là sinh viên Đại học Anh Quốc Việt Nam.

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Trần Xuân Khánh Linh sinh năm 2006 (SBD 818), thuộc Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô cao 1,69 m, số đo ba vòng 83-60-88 cm, là sinh viên ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).
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Sau đêm Chung khảo, Khánh Linh và các cô gái nhanh chóng bắt nhịp ở chuỗi hoạt động vòng Chung kết từ 11/10. Họ tham gia ghi hình truyền hình thực tế, tìm kiếm chủ nhân các danh hiệu như Đại sứ Thời trang và Thể thao, Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật.
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Khánh Linh cùng các thí sinh thu gom rác trên bãi biển Đồ Sơn, thiết kế poster và kêu gọi người dân chung tay bảo vệ môi trường trong chuỗi hoạt động vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Chuyến thăm Làng trẻ em SOS Hải Phòng để lại trong Khánh Linh nhiều cảm xúc. Cô dạy các bé chơi piano sau đó cùng chơi cờ vua. Sau đó, cô cùng thí sinh dạy các em hát, tham gia những hoạt động tập thể.
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Trong phần thi tài năng ở vòng Chung kết, Khánh Linh trình diễn ca khúc Cô Đôi Thượng ngàn kết hợp vũ đạo. Khánh Linh chia sẻ cô từng có cơ hội trình diễn ca khúc này trên sân khấu có khoảng 2.000 khán giả. Tuy nhiên, đứng trước các cô gái của Hoa hậu Việt Nam, Khánh Linh vẫn hồi hộp.
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Khánh Linh và các cô gái tham gia phần thi tranh biện với 12 chủ đề, rèn khả năng trình bày quan điểm, xây dựng lập luận và phản biện trước ý kiến khác biệt. Chia sẻ với PV Tiền Phong, Khánh Linh cho biết cô là thủ khoa APU năm học 2023-2024, đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khối trong bốn năm trung học và có điểm trung bình tích lũy (GPA) 4.6. Cô từng nhận học bổng từ 6 đại học tại Mỹ với tổng giá trị hơn 500.000 USD.
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Khi theo học tại BUV, Khánh Linh tiếp tục có tên trong Dean’s List năm 2025, thuộc nhóm 5% sinh viên có điểm cao nhất ngành. Cô cho biết từng nhận giải thuyết trình tốt nhất tại trường, giành hai huy chương vàng, một huy chương bạc ở cuộc thi hùng biện tiếng Anh IVEPrep. Những thành tích này gắn với thói quen tự học được hình thành từ nhỏ.
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Từ trải nghiệm trên Chuyến tàu Độc lập, trực tiếp theo dõi trận Siêu cúp Quốc gia, tham quan triển lãm Van Gogh đến những chuyến đi tìm hiểu văn hóa, Khánh Linh có thêm cơ hội học hỏi ngoài giảng đường. Cô cho biết hành trình Hoa hậu Việt Nam giúp mình biết lắng nghe, thấu hiểu và nhìn nhận cuộc sống từ nhiều góc độ hơn.
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Khánh Linh cho biết cô từng giữ vị trí Phó chủ tịch Hội học sinh năm 2023, Chủ tịch Hội học sinh năm 2024. Cô tham gia bóng rổ, chạy và golf, từng nhận giải ghi nhận sự tiến bộ ở bóng rổ, golf và giải nhất chạy dành cho nữ sinh trung học năm học 2023-2024. Những hoạt động này diễn ra song song với việc học văn hóa và ngoại ngữ.
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Khánh Linh tiết lộ diễn viên Quách Ngọc Ngoan là cậu của mình. Cô hạnh phúc khi nhận được lời động viên từ cậu. “Cậu dặn em hãy tự tin và cứ là chính mình”, cô kể. Khi Khánh Linh muốn thi hoa hậu, mẹ từng lo con không phù hợp. Mẹ hiểu cô sống tình cảm, dễ bộc lộ cảm xúc và có thể bị ảnh hưởng bởi nhận xét từ bên ngoài. Khánh Linh trân trọng sự lo lắng ấy nhưng vẫn muốn thử sức. Tình yêu nghệ thuật và mong muốn đưa dự án nhân ái đến gần hơn với cộng đồng là những lý do khiến cô quyết định tham gia.
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Trước Chung kết, áp lực lớn nhất của Khánh Linh là thể hiện được những gì đã chuẩn bị và đáp lại sự tin tưởng của gia đình, những người ủng hộ. Cô mong có cơ hội bước vào phần thi ứng xử để trình bày suy nghĩ, quan điểm sống. “Em sẽ cố gắng giữ bình tĩnh, chân thành và trả lời bằng chính những điều mình tin tưởng”, nữ sinh nói.
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Khánh Linh đặt mục tiêu chạm tới danh hiệu cao nhất, đồng thời muốn tiếp tục các hoạt động dành cho trẻ em sau cuộc thi.
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Khoảnh khắc sau khi Khánh Linh được gọi tên vào Top 25 Hoa hậu Việt Nam ở Chung khảo. Cô cho biết đang tập trung rèn kỹ năng, tiếp thu góp ý và hoàn thiện những điểm còn thiếu. “Em sẽ cố gắng hết sức để khi nhìn lại, em biết mình đã không bỏ lỡ cơ hội quý giá này”, Khánh Linh chia sẻ.

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#Trần Xuân Khánh Linh #Hoa hậu Việt Nam 2026 #học bổng đại học Mỹ #Đại học Anh Quốc Việt Nam #BUV #Top 25 Hoa hậu Việt Nam #cháu Quách Ngọc Ngoan

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