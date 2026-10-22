MC song ngữ tranh vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Hoàng Thị Hà Phương là một trong bốn đại diện Hải Phòng vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Những hoạt động tại Bến tàu K15, xưởng gốm Chu Đậu, rừng ngập mặn Bàng La giúp cô hiểu thêm về quê hương trong hành trình dự thi.
TPO - Trần Xuân Khánh Linh - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 - từng nhận học bổng từ 6 đại học Mỹ với tổng giá trị hơn 500.000 USD và đang là sinh viên Đại học Anh Quốc Việt Nam.
TPO - “Tiền Phong Golf Championship không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong nhiều năm qua, giải đấu đã góp phần tạo nguồn lực tài chính cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, trao nhiều suất học bổng, tiếp thêm động lực để các bạn trẻ học tập, nghiên cứu và đóng góp cho thể thao nước nhà”, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh chia sẻ.
TPO - Phần thi tranh biện bị giới hạn về mặt thời gian khiến nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cảm thấy "chưa đã". Tuy nhiên, quy định này đòi hỏi các cô gái phải cải thiện khả năng trình bày và triển khai quan điểm. Đây là bước tập dượt để thí sinh thêm kỹ năng và tự tin khi có cơ hội vào top 5 trả lời ứng xử.
TPO - Cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử cho chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 ghi nhận hơn 3.000 lượt gửi chỉ sau hai tuần phát động. Trí tuệ nhân tạo, áp lực của người trẻ, trách nhiệm cộng đồng, bình đẳng giới và giá trị của danh hiệu hoa hậu là những chủ đề được công chúng quan tâm.
TPO - Nguyễn Hồng Hạ Nghi có chứng chỉ HSK 5, mong trở thành phiên dịch viên hoặc MC song ngữ Việt - Trung. Tại Hoa hậu Việt Nam 2026, nữ sinh nhớ lời mẹ dặn từ vòng sơ khảo về sự chân thành và cách đối xử với mọi người xung quanh.
TPO - Nguyễn Thị Hoa đến từ Thanh Hóa là một trong 25 cô gái của vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Người đẹp chia sẻ sự bất ngờ, tự hào khi được nhận xét có gương mặt giống Hoa hậu Đỗ Thị Hà.
TPO - Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602), sinh năm 2004, đến từ Hà Nội, là một trong 25 thí sinh góp mặt tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô sở hữu thành tích ấn tượng khi tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời học song bằng tại Đại học Ngoại thương.
TPO - Thí sinh Đinh Diệu Anh sở hữu IELTS 7.5 từ khi còn học lớp 11. Cô đã đạt chứng chỉ HSK4 tiếng Trung, đang tiếp tục học tiếng Hàn và đặt mục tiêu sử dụng thành thạo ba ngoại ngữ. Ngoài ra, Diệu Anh có năng khiếu về vũ đạo.
TPO - Tại Hải Phòng, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 tự tay chăm sóc người có công, nấu ăn và dạy trẻ chơi đàn, dọn rác và trồng rừng ngập mặn. Những hoạt động ấy giúp các cô gái hiểu thêm sự hy sinh và trách nhiệm với nơi mình đi qua.
TPO - Tạ Thị Hoa là cô gái duy nhất đến từ Thái Nguyên góp mặt ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô gái xứ trà sở hữu vòng eo 59 cm cùng gương mặt cá tính.
TPO - Tại xưởng gốm Chu Đậu, Hải Phòng, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 quan sát người thợ làm nghề rồi tự tay trang trí bình gốm. Từng nét vẽ giúp các cô gái hiểu thêm sự tỉ mỉ để hoàn thiện một sản phẩm thủ công.
TPO - Bên cạnh học tập và chủ động làm thêm để giúp đỡ gia đình, Nguyễn Thị Thúy Linh tích cực tham gia các hoạt động tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, hỗ trợ thầy cô, bạn bè và các anh chị sinh viên khi có điều kiện. Cô được người thân ủng hộ khi thử sức ở cuộc thi nhan sắc danh giá nhất cả nước.
TPO - Lê Phương Nghi cao 1,72 m, đạt IELTS 7.5, từng giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý. Bước vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Hoa khôi Ngoại thương nói cô học thêm cách quản lý thời gian, làm chủ sân khấu và lắng nghe người khác.
TPO - Nguyễn Yến Trang (SBD 362), sinh năm 2006, là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, cô gái cao 1,71 m mong muốn vượt qua giới hạn bản thân, trưởng thành hơn và đóng góp cho cộng đồng.
TPO - Đặng Thị Ngọc Lan (SBD 308), sinh năm 2007, đến từ Hà Nội, là một trong 25 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Bên cạnh lợi thế hình thể, nữ sinh Học viện Ngân hàng gây chú ý với năng khiếu viết thư pháp và hành trình vượt qua sự rụt rè.
TPO - Với Vũ Hồng Hạnh, những kỷ niệm đáng nhớ tại Hoa hậu Việt Nam 2026 là sinh nhật bất ngờ ở nhà chung, khoảnh khắc bà ôm hoa chờ dưới sân khấu và cuộc trò chuyện với em nhỏ ở Làng trẻ em SOS Hải Phòng.