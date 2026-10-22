Á hậu Châu Anh và dàn người đẹp gửi lời chúc hàng trăm golfer Tiền Phong Golf Championship

TPO - “Tiền Phong Golf Championship không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong nhiều năm qua, giải đấu đã góp phần tạo nguồn lực tài chính cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, trao nhiều suất học bổng, tiếp thêm động lực để các bạn trẻ học tập, nghiên cứu và đóng góp cho thể thao nước nhà”, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh chia sẻ.
TPO - U17 Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình lịch sử tại World Cup, lần lượt đối đầu U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. CĐV Việt Nam có thể mua vé trực tiếp xem U17 World Cup 2026 từ hôm nay.
TPO - Chủ tịch AFC - Salman bin Ibrahim Al Khalifa - khẳng định sự tin tưởng vào khả năng Saudi Arabia tổ chức thành công Asian Cup 2027 dù quốc gia này đã từ bỏ tư cách đăng cai hàng loạt giải đấu khác.
TPO - Rạng sáng nay, người hâm mộ đã được chứng kiến một thất bại ê chề nữa, đặc biệt khi đối thủ của MU chỉ là tân binh ở đấu trường Cúp C1 châu Âu. Qua thất bại này, người hâm mộ càng nhận ra vẻ lạc lõng của Carrick ở MU.
TPO - Nhận định bóng đá CAHN vs Thanh Hóa, vòng 5 LPBank V.League 1-2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Câu lạc bộ Công an Hà Nội hạ quyết tâm đánh bại Thanh Hóa trên sân nhà Hàng Đẫy nhằm chấm dứt chuỗi trận thất vọng, qua đó đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Ninh Bình.
TPO - Bàn thắng phút cuối trận của Declan Rice giúp Arsenal rời sân Arena của Bayern Munich với 1 điểm trong cuộc đối đầu ở lượt ba vòng phân hạng Champions League ngày 21/10.
TPO - Thất bại 1-4 trước Como tại Champions League khiến nội bộ MU bộc lộ những bất đồng khi đội trưởng Bruno Fernandes chỉ trích đấu pháp của ban huấn luyện, còn HLV Michael Carrick đặt dấu hỏi về tinh thần và cường độ thi đấu của các cầu thủ.
TPO - Bên cạnh tạo sân chơi và cơ hội cọ xát cho golfer trẻ, Tiền Phong Golf Championship còn kết nối nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Năm 2026, sự kiện ghi dấu 10 năm tổ chức, giải dự kiến quy tụ khoảng 270 golfer tranh tài tại Legend Valley Country Club vào ngày 14/11.
TPO - Inter Milan cuối cùng đã có thắng lợi đầu tiên ở Champions League 2026/27. Trong thế thiếu người sau thẻ đỏ của Bastoni, đội bóng của HLV Cristian Chivu vẫn đánh bại Shakhtar Donetsk 1-0, chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp ở đấu trường này.
TPO - MU tiếp tục lún sâu vào cơn khủng hoảng, thậm chí lần này mọi thứ còn tệ hơn khi họ đại bại 1-4 trước Como tại Champions League.
TPO - Tối 21/10, VFF công bố danh sách ứng viên các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2027-2031.
TPO - Phong độ ấn tượng của Hoàng Đức tại CLB là tin vui cho thầy Kim trước đợt hội quân tuyển Việt Nam vào giữa tháng 11.
TPO - Áp lực lúc này phải nói là đang đè nặng đến nghẹt thở lên vai Michael Carrick khi MU chuẩn bị hành quân sang Italia chạm trán Como ở Champions League. Cơ hội nào để ông cứu vãn chiếc ghế đang lung lay?
TPO - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang xem xét khả năng tổ chức một giải đấu khu vực mới mang tên Himalaya Cup, nhằm mở rộng cơ hội thi đấu quốc tế cho các đội tuyển tại khu vực Nam Á và vùng Himalaya. Tuy nhiên, ý tưởng này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu.
TPO - Kình ngư Đỗ Thanh Hải mở hàng HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAN Para Games 5. Cùng với HCB của Lê Tiến Đạt, bơi lội Việt Nam đã tạo nên chiến thắng áp đảo ở cự ly 100m ếch.
TPO - PSG phải đón nhận cú sốc lớn về lực lượng khi Kvaratskhelia được xác nhận đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải. Chấn thương nghiêm trọng sau chiến thắng trước Barcelona khiến ngôi sao người Georgia phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải 2026/27.
TPO - Man City có thể đối mặt nguy cơ thay đổi chủ sở hữu nếu những kết luận bất lợi liên quan đến các vi phạm tài chính được giữ nguyên sau kháng cáo. Trong khi cơ quan quản lý bóng đá Anh để ngỏ khả năng mở cuộc điều tra riêng đối với đội chủ sân Etihad, cơ quan giám sát kế toán cũng đang xem xét những vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính của CLB.