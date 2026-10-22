Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Á hậu Châu Anh và dàn người đẹp gửi lời chúc hàng trăm golfer Tiền Phong Golf Championship

Ngọc Ánh - Dương Triều - Duy Nam - Duy Phạm

TPO - “Tiền Phong Golf Championship không chỉ là một giải đấu thể thao mà còn là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong nhiều năm qua, giải đấu đã góp phần tạo nguồn lực tài chính cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, trao nhiều suất học bổng, tiếp thêm động lực để các bạn trẻ học tập, nghiên cứu và đóng góp cho thể thao nước nhà”, Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh chia sẻ.

ddt-2066.jpg
Giải Tiền Phong Golf Championship năm 2026 - Vì tài năng trẻ là sự kiện thể thao do Báo Tiền Phong tổ chức, chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập báo Tiền Phong (16/11/1953 - 16/11/2026), đồng thời hướng tới mục tiêu quan trọng là quảng bá và gây quỹ cho các hoạt động của Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Sự kiện họp báo giải diễn ra sáng 22/10 tại Hà Nội.
ddt-2025.jpg
ddt-2104.jpg
Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh, Đại sứ Du lịch và Môi trường Phạm Thùy Dương cùng người đẹp Đoàn Hải Lan (bìa trái), Lê Trần Bảo My (bìa phải) rạng rỡ tham dự sự kiện.
ddt-2024.jpg
Á hậu Châu Anh, Đại sứ Phạm Thùy Dương nhiều lần đồng hành với các giải thể thao do Báo Tiền Phong tổ chức.
ddt-1986.jpg
Á hậu Trần Ngọc Châu Anh cảm thấy hào hứng, phấn chấn khi tìm hiểu về quy mô Tiền Phong Golf Championship 2026.
1792643061034-1387236045088151238-1387236045088151238-d469e308e8bb4643c9845d3fce714185.jpg
Á hậu Trần Ngọc Châu Anh check-in cùng dàn cúp của giải đấu.
ddt-2131.jpg
Đại sứ Phạm Thùy Dương cho rằng giải đấu càng thêm ý nghĩa khi ghi nhận thành tích bằng những chiếc cúp, đồng thời tạo điểm hẹn để các vận động viên tích lũy kinh nghiệm, rèn bản lĩnh và hướng tới những sân chơi có tính cạnh tranh cao hơn.
ddt-2127.jpg
"Tiền Phong Golf Championship không chỉ là nơi tranh tài, mà còn là môi trường để golfer trẻ cọ xát, hoàn thiện kỹ năng và nuôi dưỡng khát vọng vươn xa", Đại sứ Phạm Thùy Dương nói.
1792643078915-1387236045088151238-1387236045088151238-763da23f3864411b2367ec1e8a1d43c3.jpg
1792643061113-1387236045088151238-1387236045088151238-ce09d3492116414827fe929786422a0d.jpg
Người đẹp Đoàn Hải Lan (trái) và Lê Trần Bảo My (phải) lần đầu tham dự họp báo Giải Tiền Phong Golf Championship năm 2026 - Vì tài năng trẻ. Hai người đẹp mong được tiếp tục đồng hành với các sự kiện do Báo Tiền Phong tổ chức.
tp-c_ddt-2890.jpg
tp-c_ddt-2955.jpg
Ở phần giao lưu, trả lời câu hỏi của truyền thông, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp tục có cơ hội đồng hành các hoạt động thể thao do Báo Tiền Phong tổ chức, đặc biệt trong dịp Giải Tiền Phong Golf Championship năm 2026 - Vì tài năng trẻ bước vào cột mốc 10 năm.
1792643060525-1387236045088151238-1387236045088151238-f9e9701f28463910a64c0391ab2ca230-3773.jpg
“Đối với tôi, Tiền Phong Golf Championship không chỉ là một giải đấu thể thao đơn thuần mà còn là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Trong nhiều năm qua, giải đấu đã góp phần tạo nguồn lực tài chính cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, trao nhiều suất học bổng, tiếp thêm động lực để các bạn trẻ học tập, nghiên cứu và đóng góp cho thể thao nước nhà”, Á hậu Châu Anh chia sẻ.
img-6883.jpg
img-6882.jpg
Á hậu Châu Anh gửi lời chúc mùa giải 2026 thành công rực rỡ, thiết lập thêm nhiều kỷ lục mới, đồng thời tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực và những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.
img-6874.jpg
img-6881.jpg
Dàn người đẹp cũng gửi lời chúc các golfer thi đấu đạt thành tích tốt nhất.
img-6878.jpg
Theo người đẹp Đoàn Hải Lan, Tiền Phong Golf Championship mở ra cơ hội thi đấu và trưởng thành cho nhiều golfer trẻ.
img-6879.jpg
img-6875.jpg
img-6872.jpg
Khởi xướng từ năm 2017, Tiền Phong Golf Championship bước vào mùa giải thứ 10 tổ chức tại Legend Valley Country Club, Ninh Bình, vào ngày 14/11. Ban tổ chức dự kiến đón kỷ lục khoảng 280 golfer tranh tài. Năm 2026, Tiền Phong Golf Championship tổ chức trên tổ hợp sân 36 hố Legend Valley Country Club, gồm hai sân 18 hố Rose Course và Canyon Course.

Xem thêm

#Tiền Phong Golf Championship #Châu Anh #tài năng trẻ #giải golf #quỹ hỗ trợ #bóng đá #thể thao

Cùng chuyên mục

Michael Carrick, kẻ lạc lõng ở MU

Michael Carrick, kẻ lạc lõng ở MU

TPO - Rạng sáng nay, người hâm mộ đã được chứng kiến một thất bại ê chề nữa, đặc biệt khi đối thủ của MU chỉ là tân binh ở đấu trường Cúp C1 châu Âu. Qua thất bại này, người hâm mộ càng nhận ra vẻ lạc lõng của Carrick ở MU.

Nhận định Công an Hà Nội vs Thanh Hóa, 19h15 ngày 22/10: Tìm lại hưng phấn

Nhận định Công an Hà Nội vs Thanh Hóa, 19h15 ngày 22/10: Tìm lại hưng phấn

TPO - Nhận định bóng đá CAHN vs Thanh Hóa, vòng 5 LPBank V.League 1-2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Câu lạc bộ Công an Hà Nội hạ quyết tâm đánh bại Thanh Hóa trên sân nhà Hàng Đẫy nhằm chấm dứt chuỗi trận thất vọng, qua đó đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Ninh Bình.

Thua đau Como, cầu thủ và HLV trưởng MU đổ lỗi lẫn cho nhau

Thua đau Como, cầu thủ và HLV trưởng MU đổ lỗi lẫn cho nhau

TPO - Thất bại 1-4 trước Como tại Champions League khiến nội bộ MU bộc lộ những bất đồng khi đội trưởng Bruno Fernandes chỉ trích đấu pháp của ban huấn luyện, còn HLV Michael Carrick đặt dấu hỏi về tinh thần và cường độ thi đấu của các cầu thủ.

10 năm Tiền Phong Golf Championship đồng hành cùng Tài năng trẻ Việt Nam

10 năm Tiền Phong Golf Championship đồng hành cùng Tài năng trẻ Việt Nam

TPO - Bên cạnh tạo sân chơi và cơ hội cọ xát cho golfer trẻ, Tiền Phong Golf Championship còn kết nối nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Năm 2026, sự kiện ghi dấu 10 năm tổ chức, giải dự kiến quy tụ khoảng 270 golfer tranh tài tại Legend Valley Country Club vào ngày 14/11.

Inter thắng nghẹt thở Shakhtar trong thế trận thiếu người

Inter thắng nghẹt thở Shakhtar trong thế trận thiếu người

TPO - Inter Milan cuối cùng đã có thắng lợi đầu tiên ở Champions League 2026/27. Trong thế thiếu người sau thẻ đỏ của Bastoni, đội bóng của HLV Cristian Chivu vẫn đánh bại Shakhtar Donetsk 1-0, chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp ở đấu trường này.

Chủ tịch Infantino tính lập giải đấu mới tương tự FIFA ASEAN Cup

Chủ tịch Infantino tính lập giải đấu mới tương tự FIFA ASEAN Cup

TPO - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang xem xét khả năng tổ chức một giải đấu khu vực mới mang tên Himalaya Cup, nhằm mở rộng cơ hội thi đấu quốc tế cho các đội tuyển tại khu vực Nam Á và vùng Himalaya. Tuy nhiên, ý tưởng này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu.

Kvaratskhelia

PSG sứt mẻ nghiêm trọng sau đại chiến với Barca

TPO - PSG phải đón nhận cú sốc lớn về lực lượng khi Kvaratskhelia được xác nhận đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải. Chấn thương nghiêm trọng sau chiến thắng trước Barcelona khiến ngôi sao người Georgia phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải 2026/27.

Man City đối mặt nguy cơ thay chủ sở hữu vì cuộc điều tra mới

Man City đối mặt nguy cơ thay chủ sở hữu vì cuộc điều tra mới

TPO - Man City có thể đối mặt nguy cơ thay đổi chủ sở hữu nếu những kết luận bất lợi liên quan đến các vi phạm tài chính được giữ nguyên sau kháng cáo. Trong khi cơ quan quản lý bóng đá Anh để ngỏ khả năng mở cuộc điều tra riêng đối với đội chủ sân Etihad, cơ quan giám sát kế toán cũng đang xem xét những vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính của CLB.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe