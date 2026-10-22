Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Thua đau Como, cầu thủ và HLV trưởng MU đổ lỗi lẫn cho nhau

Nguyễn Khánh

TPO - Thất bại 1-4 trước Como tại Champions League khiến nội bộ MU bộc lộ những bất đồng khi đội trưởng Bruno Fernandes chỉ trích đấu pháp của ban huấn luyện, còn HLV Michael Carrick đặt dấu hỏi về tinh thần và cường độ thi đấu của các cầu thủ.

Bruno Fernandes công khai chê đấu pháp của MU

Manchester United trải qua một đêm đáng quên trên đất Italia khi thua Como 1-4 ở lượt trận Champions League 2026/27. Sau trận đấu, những phát biểu từ Bruno Fernandes và Michael Carrick cho thấy các thành viên MU đang nhìn nhận khác nhau về nguyên nhân dẫn đến màn trình diễn tệ hại, trong bối cảnh đội bóng kéo dài chuỗi không thắng lên 7 trận trên mọi đấu trường.

bruno-that-vong.jpg
Bruno Fernandes thất vọng tràn trề sau khi cùng MU nhận thất bại 1-4 trước Como.

Tâm điểm của những tranh luận là cách MU tổ chức pressing. Trả lời TNT Sports, đội trưởng Bruno Fernandes cho rằng việc đội bóng chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho Como xuất phát từ lựa chọn chiến thuật của ban huấn luyện, thay vì quyết định của các cầu thủ trên sân.

“Đó là quyết định của ban huấn luyện khi không pressing một đối một, đôi khi để lại khoảng trống phía sau và chờ đối phương đưa bóng lên”, tiền vệ người Bồ Đào Nha giải thích. Theo Fernandes, cách tiếp cận này giúp những đội bóng như Como có thêm sự tự tin, buộc MU phải di chuyển nhiều và khiến các cầu thủ khó duy trì thể lực lẫn sự tỉnh táo khi giành lại bóng.

Khi được hỏi liệu đấu pháp ấy có phải nguyên nhân khiến MU thất bại, Fernandes trả lời rằng trách nhiệm đánh giá thuộc về HLV và ban huấn luyện. Nhưng theo anh, đội bóng cần chủ động pressing cao hơn, chấp nhận rủi ro để gây sức ép và khiến đối thủ mắc sai lầm, thay vì để Como thoải mái triển khai lối chơi.

Phát biểu của Fernandes đặt HLV Carrick vào thế khó, nhất là khi đây không phải lần đầu những bất đồng trong nội bộ MU xuất hiện công khai. Trước đó, sau thất bại trước Atletico Madrid tại Champions League, trung vệ Lisandro Martinez đã chỉ trích bộ phận lãnh đạo CLB, trong đó nhắm tới giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox vì những vấn đề liên quan đến công tác chuyển nhượng.

HLV Carrick chỉ trích tinh thần thi đấu của cầu thủ

HLV Michael Carrick không đồng tình với cách nhìn nhận đặt trọng tâm vào đấu pháp. Nhà cầm quân người Anh thẳng thắn cho rằng chiến thuật sẽ khó phát huy tác dụng nếu các cầu thủ không duy trì được nỗ lực cần thiết.

“Chúng tôi đã pressing một đối một một phần trong hiệp hai và cuối cùng vẫn để thủng lưới. Dù sử dụng chiến thuật nào, nếu không chạy về phòng ngự, bạn sẽ không thể chiến thắng”, Carrick đáp lại khi được hỏi về nhận xét của Fernandes.

Nhà cầm quân này cũng không giấu được sự tức giận sau trận thua. Ông khẳng định màn trình diễn của MU là không thể chấp nhận, đồng thời đặt câu hỏi liệu vấn đề nằm ở công tác huấn luyện hay ở động lực, ý thức và cường độ thi đấu của các cầu thủ. “Bạn không thể muốn bật lên lúc nào thì bật, muốn chơi hết sức lúc nào thì chơi. Bạn không thể lựa chọn khi nào mình thi đấu tốt và khi nào không”, Carrick nhấn mạnh.

carrick-dau-kho.jpg
HLV Carrick đã phải xin lỗi các CĐV sau khi MU thua tan tác trước Como.

Theo HLV trưởng MU, điều khiến ông thất vọng không chỉ là 4 bàn thua mà còn là cách các cầu thủ thể hiện trên sân. Carrick cho rằng đội bóng phải duy trì những tiêu chuẩn nhất định bất kể kết quả, đồng thời gửi lời xin lỗi tới những cổ động viên đã di chuyển đến Italia để cổ vũ đội nhà.

Thất bại trước Como khiến MU có 2 trận thua sau 3 lượt đấu tại Champions League mùa này, đồng thời kéo dài chuỗi không thắng trên mọi đấu trường lên 7 trận. Trước mắt Carrick và các học trò là cuộc tiếp đón Bournemouth tại Premier League vào Chủ nhật.

Trận đấu này có thể trở thành phép thử quan trọng đối với khả năng phản ứng của thầy trò Carrick sau cú sảy chân tại Italia. Tuy nhiên, với những phát biểu đậm màu “drama” vừa rồi, chưa biết còn sóng gió hậu trường nào sẽ ập đến với MU trước khi họ đón tiếp Bournemouth hay không!

Sky Sports

Xem thêm

#MU #Como #Fernandes #Carrick #Champions League #bất đồng #thất bại

Cùng chuyên mục

10 năm Tiền Phong Golf Championship đồng hành cùng Tài năng trẻ Việt Nam

10 năm Tiền Phong Golf Championship đồng hành cùng Tài năng trẻ Việt Nam

TPO - Bên cạnh tạo sân chơi và cơ hội cọ xát cho golfer trẻ, Tiền Phong Golf Championship còn kết nối nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Năm 2026, sự kiện ghi dấu 10 năm tổ chức, giải dự kiến quy tụ khoảng 270 golfer tranh tài tại Legend Valley Country Club vào ngày 14/11.

Kvaratskhelia

PSG sứt mẻ nghiêm trọng sau đại chiến với Barca

TPO - PSG phải đón nhận cú sốc lớn về lực lượng khi Kvaratskhelia được xác nhận đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải. Chấn thương nghiêm trọng sau chiến thắng trước Barcelona khiến ngôi sao người Georgia phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải 2026/27.

Nhận định Bayern Munich vs Arsenal, 02h00 ngày 22/10: Kỳ phùng địch thủ

Nhận định Bayern Munich vs Arsenal, 02h00 ngày 22/10: Kỳ phùng địch thủ

TPO - Nhận định bóng đá trận Bayern Munich vs Arsenal, lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026/27, lúc 02h00 ngày 22/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bayern đang duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng, nhưng Arsenal là đội duy nhất chưa để thủng lưới mùa này. Cuộc đối đầu ở Allianz Arena sẽ là phép thử đáng chú ý cho cả hai đội.

Nhận định Aston Villa vs Viking FK, 02h00 ngày 22/10: Chủ nhà lấn lướt

Nhận định Aston Villa vs Viking FK, 02h00 ngày 22/10: Chủ nhà lấn lướt

TPO - Nhận định bóng đá Aston Villa vs Viking FK, vòng phân hạng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Aston Villa nhắm đến chiến thắng thứ ba liên tiếp để củng cố ngôi đầu bảng tại cúp châu Âu, trong khi hiện tượng Viking FK quyết tâm tìm kiếm điểm số đầu tiên trên sân khách sau màn cầm hòa quả cảm trước Bayern Munich.

Nhận định Como vs MU, 23h45 ngày 21/10: Quỷ đỏ đi dễ khó về

Nhận định Como vs MU, 23h45 ngày 21/10: Quỷ đỏ đi dễ khó về

TPO - Nhận định bóng đá Como vs MU, Cúp C1 châu Âu - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trước giờ bóng lăn, cả Como lẫn MU đều đang có cùng 3 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên tại Champions League. Tuy nhiên, vị thế Como hiện tại là tự tin hơn hẳn đối thủ...

Nhận định Inter Milan vs Shakhtar Donetsk, 02h00 ngày 22/10: Trận cầu phải thắng của Inter

Nhận định Inter Milan vs Shakhtar Donetsk, 02h00 ngày 22/10: Trận cầu phải thắng của Inter

TPO - Nhận định bóng đá Inter Milan vs Shakhtar Donetsk, 02h00 ngày 22/10, lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thua cả hai trận đầu tiên, Inter Milan buộc phải giành chiến thắng trước Shakhtar Donetsk nếu không muốn tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Real Madrid vs Leipzig

Nhận định Real Madrid vs Leipzig, 02h00 ngày 22/10: Thị uy sức mạnh

TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Leipzig, League Phase UEFA Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Real Madrid sẽ nghiền nát Leipzig để chạy đà hoàn hảo cho El Clasico, hay đội khách đủ sức tạo cú sốc tại Bernabeu?

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe