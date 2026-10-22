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Harry Kane ghi bàn, Bayern Munich vẫn mất điểm trên sân nhà trước Arsenal

Tiểu Phùng

TPO - Bàn thắng phút cuối trận của Declan Rice giúp Arsenal rời sân Arena của Bayern Munich với 1 điểm trong cuộc đối đầu ở lượt ba vòng phân hạng Champions League ngày 21/10.

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Bayern Munich để mất điểm phút cuối trước Arsenal trên sân nhà Arena

Bayern Munich không thể tung ra đội hình mạnh nhất ở trận đấu này khi Michael Olise bị treo giò, Jamal Musiala chấn thương, và Joshua Kimmich cũng không ra sân. Arsenal nhập cuộc tự tin và thậm chí đã có bàn mở tỷ số trước.

Từ phần sân nhà, Martin Odegaard tung đường chuyền dài vượt tuyến cho Eze băng xuống đối mặt với thủ môn Manuel Neuer trước khi tung pha dứt điểm kỹ thuật, đưa Arsenal vươn lên dẫn bàn. Nhưng chỉ 10 phút sau đó, Bayern Munich gỡ hoà.

Phút 35, Harry Kane thực hiện đường chọc khe tinh tế cho Alphonso Davies thoát xuống dứt điểm trong thế đối mặt, đánh bại David Raya. Tỷ số 1-1 được giữ nguyên cho đến khi kết thúc hiệp 1.

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Bước sang hiệp 2, hai đội tiếp tục duy trì thế trận khá cân bằng. Đôi bên đều tạo ra cơ hội trước khung thành đối phương. Tuy nhiên phải tới phút 59, Harry Kane mới có bàn thắng đưa Bayern Munich vươn lên dẫn ngược 2-1 bằng tình huống đá phạt 11m thành công. Trước đó, Jurrien Timber đã để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Tưởng như Bayern Munich đã giành trọn 3 điểm thì tới phút 82, Declan Rice lập công ấn định tỷ số chung cuộc 2-2 giữa hai đội. Với kết quả này, Arsenal có 7 điểm và đứng trong top 8 còn Bayern Munich (5 điểm) đứng thứ 14.

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#Bayern Munich #phân hạng Champions League #Arsenal #Harry Kane

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