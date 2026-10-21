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Nhận định Inter Milan vs Shakhtar Donetsk, 02h00 ngày 22/10: Trận cầu phải thắng của Inter

Nguyễn Khánh

TPO - Nhận định bóng đá Inter Milan vs Shakhtar Donetsk, 02h00 ngày 22/10, lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thua cả hai trận đầu tiên, Inter Milan buộc phải giành chiến thắng trước Shakhtar Donetsk nếu không muốn tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

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Nhận định trước trận Inter Milan vs Shakhtar Donetsk

Inter Milan từng hai lần lọt vào chung kết Champions League trong ba mùa giải gần nhất, nhưng đội bóng áo xanh-đen đang trải qua khởi đầu đáng quên tại đấu trường châu Âu. Thất bại 1-2 trước Real Madrid, tiếp đó là trận thua Club Brugge 3-4 ngay trên sân nhà Giuseppe Meazza, khiến thầy trò HLV Cristian Chivu chưa giành được điểm nào sau hai lượt trận.

Trong trận đấu với Club Brugge, Inter Milan đã ghi 3 bàn nhưng vẫn phải nhận thất bại, chấm dứt chuỗi 85 trận đấu tại các cúp châu Âu mà họ không thua khi ghi từ 3 bàn trở lên. Cú hat-trick của Nicolo Tresoldi đã phơi bày những vấn đề ở hàng phòng ngự của đại diện Italia, đồng thời khiến áp lực dành cho HLV Chivu ngày càng lớn.

Sau trận đấu, trung vệ Alessandro Bastoni thừa nhận Inter cần nhìn nhận thực tế thay vì tiếp tục dựa vào những thành công trong quá khứ. Anh cảnh báo rằng nếu không giành được kết quả tích cực ở trận gặp Shakhtar, cơ hội kết thúc vòng bảng trong top 8 sẽ trở nên rất khó khăn. Đây là mục tiêu quan trọng bởi các đội nằm trong nhóm này sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 Champions League.

Dẫu vậy, Inter vẫn có cơ sở để tin vào khả năng trở lại. Đội bóng của HLV Chivu đang dẫn đầu Serie A sau 7 vòng đấu, với 6 chiến thắng và 1 trận hòa. Cuối tuần qua, họ đánh bại Bologna 3-1 dù bị dẫn trước, qua đó tiếp tục cho thấy khả năng phản ứng khi gặp bất lợi ở giải quốc nội.

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Tuy bết bát tại Champions League, Inter (áo sọc xanh đen) vẫn có phong độ cao ở Serie A.

Trong khi đó, Shakhtar Donetsk bước vào trận đấu với tâm thế thoải mái hơn. Đội bóng Ukraine giành được 4 điểm sau hai lượt trận đầu tiên, với trận hòa 1-1 trước PSV Eindhoven và chiến thắng 3-1 trước AEK Athens. Đáng chú ý, chiến thắng trước đại diện Hy Lạp diễn ra trên sân Stamford Bridge ở London, nơi Shakhtar phải thi đấu các trận sân nhà tại đấu trường châu Âu do tình hình chiến sự tại Ukraine.

HLV Arda Turan đang giúp Shakhtar duy trì phong độ tích cực. Đội bóng này bất bại 8 trận liên tiếp trước cuộc đối đầu với Inter và vừa đánh bại Kolos Kovalivka 2-1 tại giải vô địch quốc gia Ukraine. Với 4 điểm trong tay, họ có lợi thế đáng kể so với đối thủ Italia và hoàn toàn có thể hướng tới một kết quả tích cực tại San Siro.

Phong độ, lịch sử đối đầu Inter Milan vs Shakhtar Donetsk

Xét về thành tích đối đầu, Inter Milan có ưu thế rõ rệt trước Shakhtar Donetsk. Hai đội đã gặp nhau 7 lần tại các giải đấu chính thức của UEFA, trong đó Inter thắng 3 và hòa 4, chưa từng nhận thất bại. Đáng chú ý, đại diện Italia chỉ để thua đúng 1 bàn và giữ sạch lưới ở 6 trận còn lại.

Trong 4 lần chạm trán tại vòng bảng Champions League mùa 2020/21 và 2021/22, có tới ba trận kết thúc với tỷ số 0-0. Ở lần gặp gần nhất tại Milan trong mùa giải 2021/22, Inter giành chiến thắng 2-0. Những con số này cho thấy Shakhtar thường gặp khó khăn khi đối đầu đối thủ đến từ Italia.

Thống kê rộng hơn cũng không ủng hộ đội bóng Ukraine. Shakhtar không thắng trong 10 lần gần nhất gặp các đại diện Serie A, với 4 trận hòa và 6 thất bại, đồng thời chỉ ghi được 1 bàn. Trong khi đó, Inter Milan bất bại cả 13 trận gặp các CLB Ukraine, thắng 7 và hòa 6.

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Inter Milan thường đá rất hay khi gặp các đội Ukraine.

Tuy nhiên, phong độ tại Champions League mùa này lại đang nghiêng về đội khách. Shakhtar mới thua 3 trong 12 trận gần nhất tại các giải đấu của UEFA, bên cạnh 6 chiến thắng và 3 trận hòa. Họ cũng đã ghi bàn trong hiệp một ở 9 trận Champions League liên tiếp.

Dù vậy, Inter Milan có lợi thế sân nhà và đang thể hiện bộ mặt tích cực hơn tại Serie A. Vấn đề lớn nhất của đội bóng Italia là khả năng duy trì sự tập trung, đặc biệt trong những thời điểm đầu trận và khi phải chống đỡ các pha phản công. Nếu tiếp tục mắc sai lầm cá nhân như trước Real Madrid và Club Brugge, Inter hoàn toàn có thể trả giá trước một Shakhtar đang chơi tự tin.

Thông tin lực lượng Inter Milan vs Shakhtar Donetsk

Inter Milan chịu tổn thất đáng kể khi đội trưởng Lautaro Martinez phải nghỉ thi đấu vì chấn thương cơ gấp đùi. Tiền đạo người Argentina vừa lập cú đúp trong trận thua Club Brugge, nhưng sẽ không thể góp mặt để dẫn dắt hàng công ở cuộc tiếp đón Shakhtar. Đây là sự vắng mặt ảnh hưởng lớn đến khả năng ghi bàn của đội chủ nhà.

Theo báo chí Italia, Ange-Yoan Bonny đang chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh vị trí đá chính bên cạnh Marcus Thuram, dù Pio Esposito cũng là phương án được HLV Chivu cân nhắc. Bonny đã ghi 3 bàn sau tổng cộng 171 phút thi đấu từ đầu mùa, dù chưa lần nào đá chính, và màn trình diễn này giúp anh có thêm cơ hội được trao suất xuất phát.

Ở tuyến giữa, Hakan Calhanoglu nhiều khả năng trở lại đội hình xuất phát sau khi được nghỉ ở trận gặp Bologna. Henrikh Mkhitaryan cũng đang cạnh tranh vị trí với Piotr Zielinski. Tại hàng thủ, HLV Chivu có thể sử dụng Alessandro Bastoni ở trung tâm bộ ba hậu vệ, bên cạnh Manuel Akanji và Carlos Augusto. Nhưng các hậu vệ Benjamin Pavard, John Stones và tiền vệ Curtis Jones vẫn nằm trong danh sách những cầu thủ không thể thi đấu vì chấn thương.

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Tiền đạo Bonny được kỳ vọng sẽ giúp Inter bắn hạ Shakhtar.

Bên phía Shakhtar Donetsk, Eguinaldo và Alaa Ghram vắng mặt vì chấn thương, trong khi khả năng ra sân của Marlon Santos và Diego Arroyo còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, đội khách vẫn có nhiều lựa chọn tốt trên hàng công, trong đó Pedrinho và Kaua Elias được kỳ vọng tiếp tục đá chính. Mendoza cũng là cái tên đáng chú ý sau khi ghi bàn ở cả hai trận Champions League vừa qua.

Đội hình Shakhtar có thể giữ phần lớn bộ khung từng đánh bại AEK Athens 3-1. Thay đổi đáng chú ý nằm ở tuyến giữa, nơi Taras Stepanenko và các phương án khác cần được cân nhắc tùy theo lựa chọn cuối cùng của HLV Arda Turan. Với khả năng tăng tốc và sự cơ động của các cầu thủ tấn công Brazil, đội khách có thể gây ra nhiều khó khăn nếu khai thác được khoảng trống phía sau hàng thủ Inter.

Nhưng vấn đề là Shakhtar phải chắt chiu những cơ hội được dự báo sẽ rất ít ỏi ở trận này nếu muốn có điểm. Trong trường hợp ngược lại, đội bóng Ukraine khó tránh khỏi việc nhận về thất bại thứ 2 liên tiếp trước Inter Milan. Bởi đội chủ nhà đã ở vào thế không lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng.

Đội hình dự kiến Inter Milan vs Shakhtar Donetsk

Inter Milan: Josep Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.

Shakhtar Donetsk: Riznyk; Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson, Pedrinho, Nazaryna, Newerton; Kaua Elias.

Dự đoán tỷ số: Inter Milan 2-1 Shakhtar Donetsk

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