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Yamal mắc lỗi, PSG hạ đẹp Barcelona 4-2

Nguyễn Khánh

TPO - PSG đánh bại Barcelona 4-2 ở lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League 2026/27, chấm dứt chuỗi 11 trận toàn thắng của đối thủ từ đầu mùa. Chiến thắng trên sân Parc des Princes giúp nhà đương kim vô địch tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại đấu trường châu Âu.

PSG khởi đầu đầy chủ động và suýt mở tỷ số ngay trong những phút đầu. Khvicha Kvaratskhelia đưa bóng trúng cột dọc sau tình huống Pedri mất quyền kiểm soát, trước khi Ousmane Dembele đá bồi ra ngoài. Tiền đạo người Pháp sau đó phải rời sân sớm vì vấn đề ở gân kheo, nhường chỗ cho Ferran Torres.

Dù mất Dembele, PSG vẫn liên tục đặt khung thành Barcelona vào tình trạng báo động. Ferran Torres có hai cơ hội đối mặt nhưng đều không thắng được Joan Garcia, trong khi thủ môn đội khách tiếp tục cản phá cú vô-lê của Fabian Ruiz. Dù vậy, “người gác đền” xuất sắc này cuối cùng cũng không thể ngăn đội chủ nhà ghi bàn ở phút 38.

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Desire Doue ăn mừng bàn mở tỷ số cho PSG.

Sai lầm của Lamine Yamal tạo điều kiện để Joao Neves cắt đường chuyền bên phần sân Barcelona. PSG nhanh chóng chuyển trạng thái tấn công, trước khi Desire Doue xử lý khéo léo giữa các hậu vệ đối phương rồi dứt điểm vào góc xa, đưa đội chủ nhà vượt lên. Bàn thắng không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho thế trận chủ động mà PSG tạo ra trong hiệp một, mà còn cho thấy đội đương kim vô địch Champions League vẫn lợi hại thế nào với những pha chuyển trạng thái cực nhanh.

Barcelona có cơ hội gỡ hòa trước giờ nghỉ nhưng Fermin Lopez không thắng được Matvey Safonov trong pha đối mặt. Nhưng có vẻ như pha bóng ấy giúp đội khách lấy lại trạng thái tâm lý. Họ khởi đầu hiệp hai tích cực hơn và tìm được bàn thắng ở phút 55. Một bàn thắng đậm chất Barca khi Fermin Lopez có pha che người, ngoặt bóng và chọc khe cực kỳ thông minh để hậu vệ Xavi Espart băng xuống, dứt điểm quyết đoán hạ gục Safonov.

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Lucas Hernandez (bên phải) bật cao đánh đầu tung lưới Barcelona.

Bàn gỡ giúp Barcelona tự tin hơn, nhưng PSG vẫn duy trì sức ép và biết cách khai thác những khoảng trống trong hàng thủ đối phương. Phút 72, trong một tình huống phạt góc, hậu vệ cánh Lucas Hernandez xâm nhập vòng cấm và bật cao đánh đầu, đưa đội chủ nhà vượt lên lần thứ hai.

Nhưng Barcelona - đội bóng đang toàn thắng 11 trận từ đầu mùa - cũng một lần nữa cho thấy khả năng tạo đột biến. Phút 79, Yamal tận dụng quả đánh đầu lỗi của Warren Zaire-Emery, nhận bóng và xâm nhập vòng cấm từ cánh phải rồi tung cú vẩy chân cực nhanh ở góc hẹp làm tung nóc lưới Safonov. Pha lập công đẳng cấp của tiền đạo trẻ giúp đội khách gỡ hòa 2-2, mở ra hy vọng giành điểm tại Paris.

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Yamal tung cú vẩy bóng ở góc hẹp làm tung lưới Safonov.

Tuy nhiên, hy vọng vừa nhen lên đã tắt lịm. PSG chỉ mất hai phút để tái lập lợi thế. Phút 81, sau khi hàng thủ Barcelona phá bóng không dứt khoát từ đường đưa bóng vào của Achraf Hakimi, Vitinha khống chế bằng ngực rồi tung cú sút quyết đoán từ rìa vòng cấm đánh bại Joan Garcia. Đến phút 86, Hakimi tiếp tục tạo đột biến bên cánh phải, đưa bóng đến vị trí thuận lợi để Fabian Ruiz dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 4-2.

Chiến thắng giúp PSG có 9 điểm sau 3 lượt trận và tiếp tục dẫn đầu vòng bảng với thành tích toàn thắng. Đội bóng của HLV Luis Enrique cũng kéo dài chuỗi bất bại tại Champions League lên 13 trận, một con số cho thấy nhà đương kim vô địch vẫn là ngọn núi khó vượt qua với bất cứ đối thủ nào ở sân chơi này.

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Màn ăn mừng đầy cảm xúc của Vitinha sau bàn thắng đẳng cấp vào lưới Barcelona.

Ở chiều ngược lại, thất bại tại Paris khép lại chuỗi 11 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường của Barcelona, đội đã ghi 50 bàn trong giai đoạn khởi đầu mùa giải. Khả năng tấn công của thầy trò HLV Hansi Flick vẫn rất đáng gờm, nhưng những khoảng trống nơi hàng phòng ngự và việc để đối thủ liên tiếp ghi bàn trong thời điểm cuối trận là vấn đề cần sớm khắc phục nếu Barcelona muốn cạnh tranh chức vô địch Champions League.

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#PSG #Barcelona #Champions League #bóng đá #bản lĩnh #chiến thắng #bất bại

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