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Bị vận may ngoảnh mặt, Thể Công Viettel thất bại trên sân của Công an TPHCM

Đặng Lai
Vĩnh Xuân

TPO - Thể Công Viettel đã tạo ra nhiều pha bóng chất lượng, đã chơi hơn người trong 20 phút cuối và thậm chí còn 2 lần ở rất gần những quả penalty, nhưng cuối cùng, tất cả mọi thứ đều quay lưng với họ. Đội bóng này đã thua Công an TPHCM 0-1 sau khoảnh khắc tỏa sáng của Olaha Mạnh Đức. Đây là thất bại thứ 3 của Thể Công Viettel từ đầu chiến dịch.

foul Hết giờ, Thể Công Viettel thua trận thứ 3 liên tiếp
report Lần thứ 2 trọng tài từ chối penalty cho Thể Công Viettel

90'+5: Hoàng Phúc băng lên phá bóng nhưng anh lại cản Ribamar. Trọng tài ban đầu thổi penalty cho Thể Công Viettel nhưng sau khi xem VAR, ông đã lật ngược quyết định. Quả phạt đền thứ 2 bị bác bỏ với Thể Công Viettel.

var VAR vào cuộc, không có penalty cho Thể Công Viettel

90'+4: Paulinho bật cao đánh đầu, trong nỗ lực cản phá thì Quang Kiệt để bóng chạm tay. Trọng tài xem VAR nhưng quyết định không có penalty cho Thể Công Viettel.

report Hàng loạt tình huống nguy hiểm

90'+2: Lê Giang bay người cực nhanh để cản cú đánh đầu hiểm từ phía Mạnh Dũng. Sau đó Công an TPHCM phản công và Mạnh Đức tung ra cú sút sệt, bóng đi sát sạt cột dọc.

report Không vào!

88': Nhật Minh một mình một bóng ở cánh trái. Anh căng vào như đặt nhưng cả 2 cầu thủ Công an TPHCM đều sút hỏng trong cơ hội mười mươi. Công an TPHCM đã bỏ phí cơ hội định đoạt trận đấu.

report Công an TPHCM thiếu người nhưng vẫn làm chủ cuộc chơi

83': Sức càn lướt của Mạnh Đức và Williams Minh Hoàng trên hàng công khiến Thể Công Viettel có ít bóng. Đó là lý do dù hơn người nhưng các vị khách không có nhiều bóng để tấn công.

red VAR vào cuộc, thẻ đỏ cho Công an TPHCM

76': Trong một tình huống ham bóng, Đức Phú đã để chân cao, đạp thẳng vào bắp đùi cầu thủ Thể Công Viettel. Trọng tài xem VAR và rút thẻ đỏ cho anh.

report Không được!

72': Ribamar tiếp tục tỏ ra vô duyên. Anh có pha đánh đầu đưa bóng đi rất thiếu chuẩn xác.

goal VÀO, 1-0 cho Công an TPHCM

68': Williams Minh Hoàng có pha xử lý rất tốt, tạo điều kiện để Olaha Mạnh Đức dứt điểm căng. Sau 2 cú đá, tiền đạo gốc Nigeria đã ghi bàn.

report May mắn cho Thể Công Viettel

60': Văn Việt khống chế bóng dài, để bóng bật ra đến chân Gomes. Rất may là anh đã kịp sửa sai.

report Hai bên liên tục tạt bóng

56': Hiệp 2 bắt đầu với tốc độ cao khi 2 bên thay nhau hãm thành bằng những pha tạt bóng. Nhưng chất lượng các đường tạt chưa cao.

report Bóng đập xà ngang Thể Công Viettel

49': Hàng loạt pha bóng ngon ăn được Công an TPHCM tạo ra. Aldair đi bóng mạnh mẽ, ngoặt bóng rồi tung cú sút sấm sét. Nhưng bóng lại tìm trúng xà ngang.

report Không được!

48': Tiến Linh một mình một bóng băng xuống đối mặt thủ môn của Thể Công Viettel. Nhưng anh không thể tung ra cú dứt điểm gọn gàng, bóng đi ra ngoài.

foul Hiệp 2 bắt đầu
foul Hết hiệp 1

Một hiệp đấu chất lượng của 2 đội. Các cơ hội là khá rõ ràng nhưng điều còn thiếu là khả năng tận dụng.

report Không chính xác

44': Paulinho chuyền bóng vừa tầm cho Viết Tú. Anh vội vàng dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi lên trời.

report Không được!

39': Aldair lên bóng mạnh mẽ bên cánh trái. Bên trong chỉ có mỗi Tiến Linh. Pha tấn công thoáng đạt của Thể Công Viettel cuối cùng đã không thể triển khai trọn vẹn vì thiếu nhân sự.

report 2 thẻ vàng liên tiếp

36': Hai pha vào bóng quyết liệt của cầu thủ 2 đội khiến trọng tài phải rút ra 2 thẻ vàng liên tiếp dành cho Gomes của Công an TPHCM và Hoàng Minh của Thể Công Viettel. Trận đấu đang thực sự hấp dẫn nhưng vẫn còn thiếu bàn thắng.

report Đến lượt Công an TPHCM phản đòn

27': Sau hàng loạt pha bóng sóng gió, Công an TPHCM đã phản đòn với tình huống sút cực mạnh từ Quốc Cường. Nhưng Văn Việt đã bay người đẩy bóng. Đây mới là cú đá trúng mục tiêu đầu tiên của 2 đội từ đầu trận.

report Thể Công Viettel đang khá vô duyên

24': Lại một cơ hội nữa bị Ribamar bỏ lỡ. Cú tạt từ Văn Khang là rất vừa tầm, tiếc rằng Ribamar tiếp bóng thiếu nhạy cảm, lần này bóng đi chệch cột.

report Tiếp tục là cơ hội cho Thể Công Viettel

22': Hàng loạt pha ban bật chất lượng được đội khách tạo ra. Nhưng ở pha tiếp bóng cuối cùng, Ribamar lại chạm bóng thiếu nhạy cảm khiến bóng bay vọt xà.

report Không vào!

19': Cơ hội rõ ràng đầu tiên đã xuất hiện. Paulinho bật người ra phía sau đón bóng và đưa bóng hướng về góc xa. Rất may cho Công an TPHCM là trái bóng đi ra ngoài trong gang tấc.

report Không được!

15': Bóng được đưa ra cánh trái của Công an TPHCM rồi tạt vào khá nguy hiểm. Nhưng Văn Việt đã kiểm soát tình hình. Các pha lên bóng bắt đầu thành hình.

report 2 CLB chơi rất quyết liệt

10': Mỗi lần bóng tiến sát vòng cấm, 2 bên đều vào bóng rất quyết liệt. Do vậy mà các cầu thủ tấn công không có nhiều thời gian xử lý bóng.

report Hai bên lên bóng khó khăn

5': Lối chơi áp sát, mặt sân không thật sự mượt mà đang khiến Công an TPHCM và Thể Công Viettel gặp khó. Những đường lên bóng của 2 đội chưa thành hình.

foul Trận đấu bắt đầu

1': Công an TPHCM là đội giao bóng trước.

report Các cầu thủ 2 đội đã sẵn sàng
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report Đội hình ra sân của Thể Công Viettel
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report Đội hình ra sân của Công an TPHCM

2 cầu thủ trẻ Williams Minh Hoàng và Nhật Minh ngồi dự bị, trong khi Tiến Linh và Mạnh Đức đá chính.

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Sau 3 vòng đấu đầu tiên tại LPBank V.League 1, Công an TPHCM mới chỉ giành được 4 điểm và tạm thời tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Đội bóng này từng tạo nên cú hích lớn ở ngày ra quân bằng chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Hà Nội FC, thế nhưng họ lại không thể duy trì được mạch thăng hoa.

Công an TPHCM nhanh chóng bộc lộ sự bất ổn khi bất ngờ để thua tân binh Bắc Ninh 0-1 tại vòng 2, rồi tiếp tục đánh rơi chiến thắng trước SLNA ở vòng 3 dù tiền đạo Tiến Linh đã sớm ghi bàn mở tỷ số. Việc không thể bảo toàn lợi thế trước áp lực của đối thủ cho thấy khoảng trống lớn về chiều sâu đội hình cũng như khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu, khiến triết lý tấn công áp đặt mà ban huấn luyện đang xây dựng chưa thể phát huy tối đa hiệu quả.

Trở về sân nhà để tiếp đón Thể Công Viettel ở lượt trận tới là cơ hội để Công an TPHCM sốc lại tinh thần, song đây chắc chắn không phải thử thách dễ dàng. Đội khách dưới sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov cũng đang rơi vào hoàn cảnh đầy khó khăn sau chuỗi trận ảm đạm nên rất khát điểm.

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Họ mở màn suôn sẻ bằng thắng lợi 2-0 trước Đồng Nai, song đó là thắng lợi duy nhất của họ. Đội bóng áo lính lập tức tụt dốc với hai thất bại liên tiếp trước Công an Hà Nội và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, xen giữa là trận thua muối mặt 0-1 trước Persib Bandung tại đấu trường AFC Champions League 2. Cơn bão chấn thương của các trụ cột cùng sự thiếu hiệu quả ở cả hai đầu sân đang đè nặng áp lực lên vai chiến lược gia người Bulgaria.

Thể Công Viettel vẫn trung thành với lối đá pressing tầm cao, tranh chấp quyết liệt ở cường độ lớn. Tuy nhiên, cách vận hành này đang bộc lộ "con dao hai lưỡi" rõ rệt: nếu cự ly giữa các tuyến không được duy trì đồng bộ, khoảng trống thênh thang phía sau hàng tiền vệ sẽ mở toang để đối thủ tổ chức phản công. Đây là tử huyệt mà đội bóng áo lính phải hết sức dè chừng trước một tập thể sở hữu những mũi nhọn có khả năng chớp thời cơ nhạy bén như Tiến Linh bên phía chủ nhà.

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