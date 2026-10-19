Nhận định Tottenham vs Coventry, 02h00 ngày 20/10: Chủ nhà khát điểm

TPO - Nhận định bóng đá trận Tottenham vs Coventry, vòng 7 Premier League, lúc 02h00 ngày 20/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Một điểm giành được trước MU giúp Tottenham có thêm động lực, nhưng đội bóng của HLV De Zerbi vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở Premier League mùa này.

Nhận định trước trận đấu

Trước cuộc tiếp đón Coventry tại Bắc London vào rạng sáng mai, Tottenham đã chịu sức ép lớn khi là đội duy nhất chưa biết thắng ở Premier League mùa 2026/27. Fulham và Bournemouth cùng giành chiến thắng đầu tiên cuối tuần qua, đẩy thầy trò HLV Roberto De Zerbi rơi vào tình thế này.

Ở trận gần nhất, Tottenham rời Old Trafford với một điểm quý giá sau khi Dominic Solanke ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở những phút cuối. Trước đó, Rodrigo Bentancur phải nhận thẻ đỏ vì pha húc đầu vào đối thủ.

Dẫu vậy, Spurs có thể nhìn vào một số tín hiệu tích cực: họ chỉ thua một trong bốn trận Premier League gần nhất và ghi bốn bàn trong ba trận vừa qua. Trước đó, đội bóng này tịt ngòi ở cả ba trận gặp Everton, Nottingham Forest và Newcastle United.

Dù vậy, khả năng tận dụng cơ hội vẫn là vấn đề đáng lo với đội chủ nhà. Tottenham ghi ít hơn tổng số bàn thắng kỳ vọng (xG) tới 3,9 bàn ở Premier League mùa này. Sau 6 vòng, chỉ Sunderland và Nottingham Forest phung phí cơ hội nhiều hơn Spurs.

Tottenham mới ghi 3 bàn tại Premier League từ đầu mùa, trong khi Coventry có thể ghi nhiều hơn con số ấy chỉ trong một trận. Jack Rudoni, Sidiki Cherif, Ellis Simms và Stephen Mfuni lần lượt lập công, giúp Coventry thắng Newcastle 4-1.

Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của “Sky Blues”, sau khi họ đánh bại Nottingham Forest 1-0 trước kỳ nghỉ quốc tế để có trận thắng đầu tiên tại Premier League sau 25 năm.

Coventry là một trong ba đội giành chiến thắng ở cả vòng 5 và vòng 6, bên cạnh Manchester City và Brighton & Hove Albion. Kết quả này đưa đội bóng của HLV Frank Lampard lên vị trí thứ 14, hơn nhóm xuống hạng ba điểm.

Lần gần nhất Coventry thắng ba trận liên tiếp tại Premier League là vào tháng 2/1998. Khi đó, họ thậm chí nối dài mạch thắng lên năm trận. Tuy nhiên, Tottenham cũng đang có chuỗi năm chiến thắng liên tiếp trước Coventry.

Spurs thắng cả năm lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2024. Ở lần gặp nhau gần nhất tại Cúp Liên đoàn Anh cách đây hai năm, Tottenham thắng 2-1 nhờ những bàn thắng muộn của Brennan Johnson và Djed Spence.

Thông tin lực lượng

HLV Roberto De Zerbi xác nhận Tottenham có thêm hai ca chấn thương trong buổi họp báo trước trận. Savio gặp vấn đề về cơ, còn Lucas Bergvall bị đau đầu gối.

Pedro Porro chưa thể trở lại sau chấn thương cơ. Trong khi đó, Dejan Kulusevski đã đủ thể lực để ngồi trên băng ghế dự bị, sau hơn 500 ngày vắng mặt vì chấn thương đầu gối.

Mykhaylo Mudryk (mắt cá chân), Wilson Odobert (đầu gối) và Xavi Simons (đầu gối) chắc chắn không thể thi đấu. Rodrigo Bentancur cũng vắng mặt vì án treo giò ba trận sau pha húc đầu vào Luke Shaw.

Bentancur không đá chính trong trận gặp Manchester United, nhưng De Zerbi vẫn có thể điều chỉnh tuyến giữa, trao cho James Maddison cơ hội đá chính lần đầu tại Premier League mùa này thay Conor Gallagher.

Bên phía Coventry, Taiwo Awoniyi trở lại sau khi mãn hạn treo giò ba trận. Tuy nhiên, tiền đạo này khó cạnh tranh suất đá chính với Sidiki Cherif hoặc Ellis Simms, sau khi cả hai cùng ghi bàn vào lưới Newcastle.

Coventry còn đón tin vui khi Kaine Kesler-Hayden bình phục chấn thương gân kheo. Luke Woolfenden (đầu gối), Aurele Amenda (bắp chân), Josh Eccles (mắt cá chân) và Haji Wright (cơ đùi) vẫn chưa thể thi đấu.

Sơ đồ 4-2-3-1 phát huy hiệu quả ở trận gần nhất, nhưng HLV Frank Lampard có thể trở lại với hàng thủ ba trung vệ và đưa Stephen Mfuni vào đội hình thay Ephron Mason-Clark.