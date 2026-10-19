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Thể thao

Thái Lan gặp 'đối mềm' ở King's Cup, quyết đòi lại chức vô địch

Nguyễn Khánh

TPO - Thái Lan sẽ gặp Brunei, đội đứng hạng 196 thế giới, ở bán kết King's Cup 2026. Với danh sách khách mời không quá vượt trội về thứ hạng, đội chủ nhà có cơ hội cạnh tranh chức vô địch và tích lũy điểm số FIFA sau thất bại ở chung kết năm ngoái.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) ngày 19/10 công bố kết quả bốc thăm King's Cup lần thứ 52, giải đấu diễn ra tại tỉnh Sisaket từ ngày 14 đến 17/11. Theo đó, đội tuyển Thái Lan chạm trán Brunei ở trận bán kết diễn ra lúc 19h30 ngày 14/11, trong khi Oman đối đầu Tajikistan ở trận bán kết còn lại lúc 16h00 cùng ngày.

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Lịch thi đấu King's Cup 2026.

Xét về thứ hạng FIFA, đây là kết quả bốc thăm thuận lợi cho đội chủ nhà. Thái Lan hiện đứng thứ 93 thế giới, trong khi Brunei xếp hạng 196, chênh lệch tới 103 bậc. Ở nhánh đấu còn lại, Oman đứng thứ 81, còn Tajikistan xếp hạng 100. Nếu vượt qua Brunei, Thái Lan sẽ gặp một trong hai đối thủ này ở trận chung kết ngày 17/11.

King's Cup 2026 có danh sách khách mời khác biệt so với giải đấu năm ngoái, khi Thái Lan phải đối đầu Iraq, đội tuyển khi ấy đứng hạng 58 thế giới, trong trận chung kết. Ngày 7/9/2025, đội chủ nhà để thua 0-1 bởi bàn thắng của Mohanad Ali ở phút 75, qua đó nhìn Iraq đăng quang dù đối thủ kết thúc trận đấu với chỉ 9 cầu thủ.

Năm nay, Iraq không tham dự, còn Oman và Brunei lần đầu góp mặt tại King's Cup. So với thử thách mà Iraq tạo ra ở kỳ trước, tương quan thứ hạng giữa Thái Lan và các khách mời năm nay dễ chịu hơn trên lý thuyết.

Tất nhiên, điều đó không đồng nghĩa đội chủ nhà chắc chắn đăng quang, bởi kết quả vẫn phụ thuộc vào màn trình diễn trên sân. Nhưng người hâm mộ xứ Chùa vàng thì vẫn có lý do để hy vọng vào một danh hiệu của đội nhà trong dịp FIFA Days.

Một mục tiêu khác của Thái Lan là cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA. Đội tuyển này hiện đứng thứ 93 thế giới với 1.251,42 điểm, theo bảng xếp hạng công bố tháng 10/2026.

King's Cup diễn ra trong đợt FIFA Days và được FIFA công nhận là các trận đấu cấp độ A, nên kết quả sẽ ảnh hưởng đến điểm số của các đội. Hai chiến thắng để lên ngôi vô địch vì thế có thể giúp Thái Lan tích lũy thêm điểm, dù mức tăng cụ thể còn phụ thuộc vào kết quả và sức mạnh của đối thủ.

Siamsports

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#Thái Lan #King's Cup #bóng đá #FIFA #đội tuyển #bán kết #vô địch

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