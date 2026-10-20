Olaha Mạnh Đức bùng nổ, HLV Kim Sang-sik sẽ triệu tập lên tuyển?

TPO - Olaha Mạnh Đức là tiền đạo có phong độ cao bậc nhất ở V.League hiện tại. Gần đây, ngôi sao của CLB Công an TPHCM hoàn tất thủ tục nhập tịch, do đó được nhiều khán giả kỳ vọng lên tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Tiền đạo sinh năm 1997 ghi bàn giúp Công an TPHCM thắng tối thiểu Thể Công Viettel 1-0. Trước đó, Olaha Mạnh Đức lập công trong trận hòa 1-1 của đội bóng ngành Công an trước Ratchaburi và có một kiến tạo ở trận Công an Hà Nội đè bẹp CLB Hà Nội 3-1.

Olaha Mạnh Đức gia nhập sân chơi V.League từ tháng 1/2017. Sau 9 năm, cựu tiền đạo SLNA chạm đến độ chín sự nghiệp và vừa nhận quyết định nhập tịch Việt Nam. Olaha là sự bổ sung hứa hẹn của đội tuyển với thể hình ấn tượng, nhanh, khỏe và nền tảng kỹ thuật cơ bản tốt. Vấn đề còn lại là việc HLV Kim có đưa Olaha vào tầm ngắm hay không?

Olaha tỏa sáng ở trận gần nhất của Công an TPHCM. Ảnh: ﻿Fanpage CLB Công an TPHCM.

Olaha có gì đặc biệt?

Trong trận đối đầu Thể Công Viettel, Olaha Mạnh Đức ghi bàn sau 2 tình huống dứt điểm liên tiếp ở vòng cấm. Tiền đạo 29 tuổi thất bại ở cú sút đầu tiên, đưa bóng chạm chân hậu vệ Viettel. Tiếp đó, Olaha sút bồi từ tuyến 2 và ghi bàn quý giá cho Công an TPHCM. Trước khi chọc thủng lưới Viettel, Olaha liên tục làm khổ hàng thủ đối phương với các pha rê bóng trực diện và dứt điểm quyết đoán từ ngoài vòng cấm.

Đó là phẩm chất Olaha thể hiện xuyên suốt gần 10 năm chinh chiến tại V.League. Khi còn khoác áo SLNA, tiền đạo gốc Nigeria là nguồn cảm hứng lớn nhất của CLB xứ Nghệ. Có nhiều thời điểm SLNA lâm cơn bĩ cực, một mình Olaha đứng lên gồng gánh tập thể.

Olaha Mạnh Đức chơi mọi vị trí trên hàng công để sẵn sàng "vá lỗ hổng" cho SLNA. Từ tiền đạo cắm, hộ công, chạy cánh cho đến tiền vệ trung tâm, tiền đạo sinh năm 1997 đã thử qua và khẳng định vị thế của ngôi sao tấn công toàn diện hàng đầu V.League. Đến Công an TPHCM, Olaha được HLV Arthur Diles bố trí trong vai trò tiền đạo phải, hoạt động tự do từ cánh đến trung lộ.

Nền tảng thể chất của Olaha vẫn vượt trội ở mặt bằng V.League. Kỹ, chiến thuật của ngôi sao nhập tịch Việt Nam đã đạt đến độ chín. Và ngay lúc này, độ sáng tạo, bùng nổ trong những pha tấn công của Công an TPHCM phụ thuộc nhiều vào những pha xử lý hiệu quả của Olaha.

Ngày Olaha Mạnh Đức nhận quyết định nhập tịch Việt Nam cho đến màn trình diễn bùng nổ hiện tại cách nhau một tháng. Trong chưa đầy một tháng nữa, tuyển Việt Nam hội quân ở dịp FIFA Days để đá giao hữu, là cột mốc tổng duyệt trước Asian Cup 2027. CĐV Việt Nam liên tục gọi tên Olaha Mạnh Đức là phương án bổ sung lý tưởng cho đội tuyển, hứa hẹn tạo ra làn gió mới trong toan tính của HLV Kim.

BLV Quang Huy nhận định cùng Tiền Phong: "Ngay lúc này, tôi kỳ vọng vào Olaha nhiều nhất trong những tân binh có thể lên tuyển. Đội tuyển rất cần mẫu cầu thủ chạy cánh càn lướt, có thể tạo ra phương án tấn công đa dạng từ việc khoét vào đáy biên hoặc cut inside vào trung lộ. Khi Đình Bắc vắng mặt 2 trận tại Asian Cup 2027 vì treo giò, nhu cầu bổ sung chân chạy cánh mới càng gấp rút cho HLV Kim".

BLV Quang Huy đánh giá Olaha là mẫu tiền đạo dày dặn kinh nghiệm, sẵn sàng thích nghi với nhiều chiến thuật khác nhau. Anh cho rằng HLV Kim sẽ cân nhắc kỹ trong việc triệu tập bổ sung cầu thủ nhập tịch, khi hiện tại có nhiều nhân tố Việt kiều/nhập tịch đang hiện diện ở đội tuyển và dần che mờ vai trò của nội binh.

Thế nhưng, đặt ở góc độ tuyển Việt Nam cần tận dụng triệt để nguồn cầu thủ để bổ sung sức mạnh, phải gọi lên cái tên nào đó sẽ ngay lập tức khẳng định được giá trị. Thì ở lúc này, trong dàn tân binh, cựu binh chờ ngày trở lại đội tuyển và nhân tố nhập tịch mới, Olaha sáng giá hơn tất cả.

Tiến Linh chạy đua thời gian để thể hiện bản thân và tìm đường trở lại đội tuyển.

HLV Kim đau đầu vì hàng công

Hàng tiền đạo của tuyển Việt Nam sẽ biến động mạnh trong đợt tập trung FIFA Days vào cuối tháng 11. Hoàng Hên chắc chắn vắng mặt vì chấn thương. Xuân Son đang hồi phục chấn thương, sẽ kịp trở lại nhưng không chắc lấy lại thể lực để sẵn sàng lên tuyển. Tài Lộc cũng đang gặp vấn đề. Chỉ có Đình Bắc và Williams Minh Hoàng vẫn ra sân đều đặn và giữ phong độ sau FIFA ASEAN Cup 2026.

Tình hình hiện tại ở đội tuyển giúp Olaha Mạnh Đức tăng cơ hội được HLV Kim triệu tập. Đợt hội quân vào tháng 11 là cơ hội cuối để thầy Kim thử nghiệm cầu thủ mới và phương án chiến thuật mới. Sau đó, đội tuyển hội quân vào đầu năm 2027 và bước vào giai đoạn chạy nước rút hướng đến Asian Cup 2027.

HLV Kim sẽ bổ sung cầu thủ thế chỗ Hoàng Hên. Hai vị trí của Xuân Son và Tài Lộc bị bỏ ngỏ. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng phải thử nghiệm phương án mới cho vai trò tiền đạo trái, sẵn sàng thay thế Đình Bắc 2 trận tại vòng bảng Asian Cup 2027.

Từ chuyển động ở 2 vòng gần nhất của V.League, HLV Kim nhận nhiều thông tin tích cực về nhân sự cho hàng tấn công. Tại CLB Viettel, Khuất Văn Khang trở lại sau chấn thương, ghi bàn trở lại và duy trì phong độ khá tốt. Tuấn Hải vừa ghi bàn cho Nam Định, đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài chật vật tại CLB. Tiến Linh cũng ghi bàn cho Công an TPHCM ở vòng 3, trước đó "nổ súng" từ vòng một.

Nhân tố mới cho hàng công tuyển Việt Nam sẽ xoay quanh 4 cái tên Olaha Mạnh Đức, Tuấn Hải, Văn Khang và Tiến Linh. Dàn cầu thủ tấn công cần duy trì phong độ, thậm chí tỏa sáng hơn nữa ở các vòng đấu tới để ghi điểm trong mắt HLV Kim.

Những tuyển thủ được góp mặt ở đội tuyển dự FIFA ASEAN Cup 2026 như Williams Minh Hoàng, Đình Bắc, Gia Hưng phải thể hiện phong độ ấn tượng để đảm bảo vị trí trong đội hình của HLV Kim. Đình Bắc đóng góp kiến tạo cho Công an Hà Nội ở trận đấu gần nhất, trong khi phong độ của Williams Minh Hoàng hậu FIFA ASEAN Cup không quá ấn tượng.