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Số phận đại chiến PSG vs Barcelona ra sao khi Paris vẫn chìm trong bạo loạn?

Đặng Lai

TPO - Trong phát biểu mới nhất, quan chức cấp cao của Pháp cam kết thành phố Paris sẽ tổ chức trận PSG vs Barcelona thành công.

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Bầu không khí căng thẳng bao trùm nước Pháp những ngày qua khi làn sóng bạo lực đường phố bùng phát mạnh mẽ, thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế. Tình thế hiện tại buộc Paris phải hủy nhiều sự kiện giải trí như lễ hội ngoài trời, show diễn ca nhạc và dịch vụ giao thông công cộng ban đêm. Ngoài ra, một số trận đấu bóng bầu dục cũng bị dời lại.

Trước cảnh các cuộc đụng độ, cướp bóc và phá hoại nhắm vào hàng loạt cơ sở hạ tầng của thành phố, nhiều câu hỏi đã được đặt ra về khả năng tổ chức sự kiện lớn, điển hình như đại chiến ở Champions League giữa PSG và Barcelona. Tuy nhiên, giới chức Pháp mới đây chính thức xác nhận trận đấu vào rạng sáng 21/10 (theo giờ Việt Nam) vẫn sẽ diễn ra theo đúng lịch trình tại sân vận động Parc des Princes.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp khẩn cấp giữa các quan chức cấp cao chính phủ. Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez cho biết, dù các phương án hủy bỏ hoặc hoãn các sự kiện đông người đã được đưa lên bàn cân thảo luận nghiêm túc, nhưng trận thư hùng giữa PSG và Barcelona sẽ không bị ảnh hưởng.

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Để kiểm soát tình hình trật tự trước thềm trận đấu, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu đã chỉ thị các tỉnh trưởng chủ động áp đặt lệnh giới nghiêm cục bộ ở mức “rất hạn chế” tại các đô thị trọng điểm.

Sân Parc des Princes dự kiến sẽ được bảo vệ bởi một lực lượng an ninh hùng hậu lên tới hàng ngàn cảnh sát. Đây là áp lực rất lớn đối với cảnh sát Paris trong bối cảnh các lực lượng hành pháp đã rơi vào tình trạng quá tải sau nhiều tuần liên tiếp căng mình đối phó với biểu tình.

Nỗi lo ngại về an ninh càng có cơ sở khi vào tháng 5 vừa qua, cảnh sát từng phải can thiệp và bắt giữ hàng chục người quá khích làm gián đoạn lễ ăn mừng chức vô địch Champions League lần thứ hai của PSG. Trong số này, thậm chí có nhóm còn tìm cách tấn công vào đồn cảnh sát.

Ban huấn luyện và các cầu thủ PSG vẫn cố gắng duy trì sự tập trung tối đa cho chuyên môn. Khi được truyền thông đặt câu hỏi về ảnh hưởng tâm lý từ các vụ bạo loạn xung quanh, HLV trưởng Luis Enrique khẳng định ông hoàn toàn không lo sợ và toàn đội không để hoàn cảnh bên ngoài tác động tới sự chuẩn bị cho trận đấu. Chiến lược gia người Tây Ban Nha thẳng thắn chia sẻ rằng bản thân "chỉ ở đây để nói về bóng đá".

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#PSG #Barcelona #bạo loạn #Paris #Champions League #an ninh #sân vận động #bạo loạn Pháp

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