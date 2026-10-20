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Truyền thông Thái Lan châm biếm khi đội nhà 'chọn' gặp Brunei tại bán kết King's Cup

Đặng Lai

TPO - Sau khi biết lịch thi đấu King’s Cup 2026, tờ Thairath đã phản ứng với đội tuyển nước nhà. Ấn phẩm hàng đầu xứ chùa vàng không ngần ngại châm biếm đối thủ mà đội nhà đã “chọn” ở giải đấu sắp tới.

ĐT Thái Lan, ảnh FAT.jfif.jpeg

Theo lịch, Thái Lan sẽ gặp Brunei, đội tuyển xếp thứ 198 thế giới và thua Thái Lan 0-5 ở lần gặp nhau gần nhất. Trong khi đó ở cặp bán kết còn lại, Tajikistan sẽ đại chiến với Oman để tìm vé vào chung kết.

Thairath nhấn mạnh rằng cách bố trí lịch thế này là thuận lợi cho hành trình vô địch chủ nhà, nhưng là vô nghĩa ở khía cạnh chuẩn bị về chuyên môn cho Asian Cup 2027. Họ cho rằng khi gặp Brunei, Thái Lan sẽ không thể học hỏi được bất cứ điều gì nhằm chuẩn bị cho VCK sẽ diễn ra vào đầu năm sau.

“Không hiểu vì sao mà Thái Lan lại có thể chọn Brunei, một trong những đội tuyển yếu nhất thế giới để làm đối thủ cọ xát cho giải đấu sắp tới. Brunei thường xuyên thua, thậm chí thua rất đậm ở Cúp Đông Nam Á”, Thairath nhận định. “Những kỳ gần đây, họ thậm chí còn không thể vượt qua vòng sơ loại. Đồng ý với nhận định rằng Thái Lan lâu không gặp Brunei nên đội tuyển của chúng ta có thể cần một trải nghiệm mới lạ, nhưng đấu với một trong những đội hình yếu nhất có ích lợi gì?

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Đội tuyển Brunei là đội có thứ hạng thấp nhất Đông Nam Á

Nếu như các đội tuyển khác cần những “quân xanh” cứng cáp để rèn các miếng đánh cho Asian Cup 2027 thì Brunei mang đến cho chúng ta điều gì? Họ sở hữu hàng tấn công yếu ớt, cả năm trời may ra ghi được vài bàn thắng. Hàng thủ của chúng ta sẽ học được gì khi đối đầu với họ? Ngược lại, hàng công của tuyển Thái Lan cũng sẽ triển khai được những miếng đánh nào trước đối thủ mà gần như cứ tấn công là ghi bàn thắng vào lưới Brunei?

Thairath cho rằng đây là cách chuẩn bị đáng lo cho VCK Cúp châu Á: “Việc chọn Brunei làm đối thủ đá ở bán kết khiến tôi liên tưởng tới giải đấu lần trước, lúc đó Thái Lan đã đấu với Fiji và giành chiến thắng dễ dàng 3-0. Nhưng Brunei thậm chí còn yếu hơn đối thủ năm đó.

Nghĩ đến việc gặp đội tuyển này, tôi lại thấy chán nản vì trước mặt chúng ta là trận đấu vô nghĩa. Hãy nhìn vào các đối thủ sắp tới mà Thái Lan sẽ gặp gồm Nhật Bản, Indonesia và Qatar, đó đều là những đối thủ mạnh trong khi chúng ta chọn tập dượt với một “quân xanh” không hề tương xứng. May ra Voi chiến chỉ có đúng 1 trận đấu thực sự gọi là kỳ phùng địch thủ nếu đối thủ ở chung kết là Oman vì đội tuyển này được thứ 81 thế giới, và Oman cũng đã lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2027”.

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#Thái Lan #King's Cup #Brunei #bán kết #chọn đối thủ #Asian Cup #truyền thông Thái Lan #Việt Nam

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