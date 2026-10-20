Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lịch thi đấu Champions League mới nhất: Đỉnh cao PSG đại chiến Barca

Hương Ly

TPO - Trận đại chiến giữa PSG và Barcelona tại Paris sẽ phân định rõ ai là đội bóng đáng xem nhất ở châu Âu hiện tại.

truc-tip-man-city-vs-psg.jpg

Paris (Pháp) đang chìm ngập trong những cuộc biểu tình và bạo loạn của người dân nước này. Tuy nhiên, chính quyền Paris tuyên bố trận đấu giữa PSG và Barcelona trên sân Công viên các Hoàng tử vẫn tổ chức bình thường. Làng túc cầu đã sẵn sàng hướng mắt về Paris, lúc 2h00, để xem đại chiến đỉnh cao của bóng đá châu Âu.

Chủ nhà PSG dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique đang duy trì chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Cuối tuần qua, họ dễ dàng đánh bại Strasbourg với tỷ số 3-1 tại Ligue 1 để củng cố sự tự tin. Điểm tựa lớn nhất của đại diện nước Pháp lúc này là chiến thắng vang dội 4-2 trước Manchester City ngay tại Etihad ở trước đó.

Hàng công PSG thi đấu biến hóa, thanh thoát với những mũi khoan biến ảo như Ousmane Dembele, Kvaratskhelia hay Doue. Dù vậy, tuyến phòng ngự của họ vẫn để lại nỗi lo lớn khi chỉ giữ sạch lưới vỏn vẹn một lần trong 10 trận gần nhất, đồng thời phải chịu tổn thất nhân sự do chấn thương của hậu vệ cánh Nuno Mendes.

Phía bên kia chiến tuyến, Barcelona của HLV Hansi Flick thậm chí còn thể hiện sức mạnh hủy diệt hơn với mạch toàn thắng tuyệt đối từ đầu mùa giải. Đội bóng xứ Catalonia vừa đè bẹp Real Betis 5-2 tại La Liga, nâng tổng số pha lập công của hàng công từ đầu mùa lên con số 48 bàn thắng.

ahead-of-paris-saint-germain-v-fc-barcelona-uefa-champions.jpg
Barca toàn thắng từ đầu mùa giải.

Lối chơi pressing tầm cao mượt mà cùng sự tỏa sáng rực rỡ từ Lamine Yamal và Raphinha giúp Barca ghi ít nhất 2 bàn trong mỗi trận đấu. Tuy nhiên, hàng thủ dâng cao của gã khổng lồ Tây Ban Nha cũng bộc lộ nhiều khoảng trống và chỉ có một trận sạch lưới trong 7 lần ra sân gần đây. Ngoài ra, việc các trụ cột như Eric Garcia hay Jules Kounde gặp vấn đề thể trạng sẽ là bài toán đau đầu cho Hansi Flick trước chuyến làm khách đầy giông bão này.

Các loạt trận vào đêm nay và rạng sáng mai của Champions League còn có Sabah - Dortmund, Fenerbahce - Slavia, Man City - AEK, Napoli - Bodo Glimt, Porto - PSV, Roma - Slovan Bratislava, Liverpool - Villareal và Stuttgart - Atletico. Tâm điểm tiếp tục đặt vào 2 cặp Liverpool - Villarreal và Stuttgart - Atletico.

Atletico vừa đánh bại MU 2-0 trên sân nhà. Đó là cú hích tinh thần lớn để thầy trò HLV Diego Simeone duy trì mạch thắng tại Champions League. Trong khi đó, Liverpool đang có chuỗi 2 trận thắng (bao gồm chiến thắng 6-3 trước LASK) và tràn đầy khí thế để tiếp đón Villarreal.

lich-champions-league-dem-nay-1084.jpg

Xem thêm

#Champions League #PSG #Barcelona #lịch thi đấu #bóng đá châu Âu #đại chiến #cúp châu Âu #PSG vs Barca #nhận định PSG vs Barca #dự đoán PSG vs Barca

Cùng chuyên mục

Nhận định PSG vs Barcelona, 02h00 ngày 21/10: Trận chiến của những người khổng lồ

Nhận định PSG vs Barcelona, 02h00 ngày 21/10: Trận chiến của những người khổng lồ

TPO - Nhận định bóng đá PSG vs Barcelona, 02h00 ngày 21/10, lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. PSG đang trở lại mạnh mẽ với chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp, nhưng Barcelona cũng toàn thắng cả 11 trận từ đầu mùa. Không phải ngẫu nhiên, trang chủ của PSG gọi cuộc đối đầu này là “A class of Titans” - trận chiến của những người khổng lồ.

Ronaldo

LĐBĐ Bồ Đào Nha chính thức phạt Ronaldo

TPO - Cristiano Ronaldo đã bị Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha phạt 255 euro và cấm thi đấu 30 ngày sau khi tự ý rời khỏi đội tuyển quốc gia trong khuôn khổ UEFA Nations League vào tháng trước.

Stuttgart vs Atletico Madrid

Nhận định Stuttgart vs Atletico Madrid, 02h00 ngày 21/10: Cá lớn nuốt cá bé

TPO - Nhận định bóng đá Stuttgart vs Atletico Madrid, League Phase UEFA Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Stuttgart có tận dụng được lợi thế sân nhà để cản bước Atletico Madrid đang thăng hoa, hay bản lĩnh của thầy trò Diego Simeone sẽ lên tiếng vào đúng thời điểm?

3/4 người dân Hàn Quốc đồng tình bỏ chế độ miễn nghĩa vụ quân sự sau lùm xùm của đội U23

3/4 người dân Hàn Quốc đồng tình bỏ chế độ miễn nghĩa vụ quân sự sau lùm xùm của đội U23

TPO - Phản ứng của đội tuyển U23 Hàn Quốc tại Đại hội thể thao châu Á 2026 vừa qua đã dấy lên làn sóng tranh cãi gay gắt xoay quanh tính công bằng của chính sách miễn trừ nghĩa vụ quân sự. Người dân xứ kim chi vừa có động thái ủng hộ chính phủ siết lại, từ đó bãi bỏ cơ chế miễn nghĩa vụ cho các VĐV giành HCV.

AFC tiếp tục họp bàn về khả năng hoãn Asian Cup 2027

AFC tiếp tục họp bàn về khả năng hoãn Asian Cup 2027

TPO - Triển vọng tổ chức Asian Cup 2027 theo đúng kế hoạch vẫn bị đặt dấu hỏi lớn trong bối cảnh tình hình an ninh tại Saudi Arabia diễn biến phức tạp. Vì thế, AFC dự kiến sẽ thảo luận các kịch bản, bao gồm cả hoãn giải đấu này nhân cuộc họp tại Nhật Bản từ ngày 21-22/10.

ASIAN Para Games 5: Lực sĩ Lê Văn Công giành huy chương bạc đầu tiên cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam

ASIAN Para Games 5: Lực sĩ Lê Văn Công giành huy chương bạc đầu tiên cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam

Sáng 19/10, tại Fukiage Hall, thuộc Trung tâm Xúc tiến Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Nagoya, môn Cử tạ Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (ASIAN Para Games 5) đã chính thức bước vào ngày thi đấu đầu tiên. Ở hạng 49kg nam, lực sĩ Lê Văn Công đã thi đấu xuất sắc giành huy chương bạc. Đây là tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam. 

Những 'bóng hồng' chiếm spotlight tại VPBank Hanoi International Marathon 2026

Những 'bóng hồng' chiếm spotlight tại VPBank Hanoi International Marathon 2026

Không chỉ có những màn phá kỷ lục, VPBank Hanoi International Marathon 2026 còn gây chú ý bởi dàn runner nữ đầy năng lượng. Từ nhà vô địch marathon, những gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội đến các nữ runner phong trào, tất cả cùng tạo nên những lát cắt trẻ trung giữa mùa thu Hà Nội.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe