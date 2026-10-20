Lịch thi đấu Champions League mới nhất: Đỉnh cao PSG đại chiến Barca

TPO - Trận đại chiến giữa PSG và Barcelona tại Paris sẽ phân định rõ ai là đội bóng đáng xem nhất ở châu Âu hiện tại.

Paris (Pháp) đang chìm ngập trong những cuộc biểu tình và bạo loạn của người dân nước này. Tuy nhiên, chính quyền Paris tuyên bố trận đấu giữa PSG và Barcelona trên sân Công viên các Hoàng tử vẫn tổ chức bình thường. Làng túc cầu đã sẵn sàng hướng mắt về Paris, lúc 2h00, để xem đại chiến đỉnh cao của bóng đá châu Âu.

Chủ nhà PSG dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique đang duy trì chuỗi 6 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Cuối tuần qua, họ dễ dàng đánh bại Strasbourg với tỷ số 3-1 tại Ligue 1 để củng cố sự tự tin. Điểm tựa lớn nhất của đại diện nước Pháp lúc này là chiến thắng vang dội 4-2 trước Manchester City ngay tại Etihad ở trước đó.

Hàng công PSG thi đấu biến hóa, thanh thoát với những mũi khoan biến ảo như Ousmane Dembele, Kvaratskhelia hay Doue. Dù vậy, tuyến phòng ngự của họ vẫn để lại nỗi lo lớn khi chỉ giữ sạch lưới vỏn vẹn một lần trong 10 trận gần nhất, đồng thời phải chịu tổn thất nhân sự do chấn thương của hậu vệ cánh Nuno Mendes.

Phía bên kia chiến tuyến, Barcelona của HLV Hansi Flick thậm chí còn thể hiện sức mạnh hủy diệt hơn với mạch toàn thắng tuyệt đối từ đầu mùa giải. Đội bóng xứ Catalonia vừa đè bẹp Real Betis 5-2 tại La Liga, nâng tổng số pha lập công của hàng công từ đầu mùa lên con số 48 bàn thắng.

Barca toàn thắng từ đầu mùa giải.

Lối chơi pressing tầm cao mượt mà cùng sự tỏa sáng rực rỡ từ Lamine Yamal và Raphinha giúp Barca ghi ít nhất 2 bàn trong mỗi trận đấu. Tuy nhiên, hàng thủ dâng cao của gã khổng lồ Tây Ban Nha cũng bộc lộ nhiều khoảng trống và chỉ có một trận sạch lưới trong 7 lần ra sân gần đây. Ngoài ra, việc các trụ cột như Eric Garcia hay Jules Kounde gặp vấn đề thể trạng sẽ là bài toán đau đầu cho Hansi Flick trước chuyến làm khách đầy giông bão này.

Các loạt trận vào đêm nay và rạng sáng mai của Champions League còn có Sabah - Dortmund, Fenerbahce - Slavia, Man City - AEK, Napoli - Bodo Glimt, Porto - PSV, Roma - Slovan Bratislava, Liverpool - Villareal và Stuttgart - Atletico. Tâm điểm tiếp tục đặt vào 2 cặp Liverpool - Villarreal và Stuttgart - Atletico.

Atletico vừa đánh bại MU 2-0 trên sân nhà. Đó là cú hích tinh thần lớn để thầy trò HLV Diego Simeone duy trì mạch thắng tại Champions League. Trong khi đó, Liverpool đang có chuỗi 2 trận thắng (bao gồm chiến thắng 6-3 trước LASK) và tràn đầy khí thế để tiếp đón Villarreal.