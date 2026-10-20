Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tottenham giải cơn khát chiến thắng ở Premier League sau 148 ngày

Trọng Đạt

TPO - Tottenham đánh bại Coventry City 3-1 trên sân nhà, qua đó có chiến thắng đầu tiên tại Premier League mùa này sau 148 ngày.

1.jpg
James Maddison ghi bàn trở lại, giúp Tottenham thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Tottenham cuối cùng cũng tìm được chiến thắng đầu tiên ở Premier League mùa giải năm nay. Trước trận đấu này, thầy trò HLV Roberto De Zerbi là đội duy nhất trong số 92 CLB thuộc bốn hạng đấu cao nhất nước Anh chưa giành chiến thắng.

Ba điểm trước Coventry giúp Tottenham thoát khỏi vị trí cuối bảng, vươn lên hạng 16 với 6 điểm sau 7 trận, hơn đối thủ một bậc. “Chúng tôi rất vui với kết quả này và đã chơi tốt hơn nhiều so với những trận trước. Giành chiến thắng này rất quan trọng”, HLV De Zerbi nói.

James Maddison có lần đầu đá chính kể từ tháng 5/2025 và đánh dấu ngày trở lại bằng bàn mở tỷ số đẹp mắt. Pha lập công khiến nhiều khán giả trên sân bật dậy ăn mừng, mở ra một buổi tối đáng nhớ cho đội chủ nhà.

Tottenham ghi thêm hai bàn để khép lại trận đấu với tỷ số 3-1. Omar Marmoush có bàn thắng đầu tiên cho CLB kể từ khi chuyển đến từ Manchester City, với cú sút uy lực từ khoảng cách 25m. Ben Davies ấn định chiến thắng bằng bàn thắng thứ ba ở cuối trận.

Hậu vệ Jan Paul van Hecke cho rằng Tottenham đã thể hiện sự kiên nhẫn trước đối thủ chơi lùi sâu. “Chúng tôi biết mình muốn giành chiến thắng và hôm nay là ngày đó. Hy vọng đội có thể tiếp tục tiến lên từ đây. Đây không phải trận đấu dễ dàng khi Coventry chơi với hàng thủ lùi sâu”, anh nói.

Tiếng reo hò lớn nhất trên sân có lẽ vang lên khi Dejan Kulusevski được tung vào sân từ ghế dự bị. Tiền vệ cánh người Thụy Điển trở lại sau thời gian dài chấn thương và có lần đầu thi đấu chính thức sau 526 ngày.

Chiến thắng đầu tiên của mùa giải, sự trở lại của những cầu thủ chủ chốt và màn trình diễn tự tin hơn có thể là bước ngoặt với Tottenham. Trước trận gặp Coventry, đội bóng này mới ghi được 3 bàn ở mùa giải năm nay.

Tottenham đã chi hơn 308 triệu bảng (409,70 triệu USD) trong kỳ chuyển nhượng gần nhất, trong khuôn khổ dự án tái thiết lớn dưới thời HLV De Zerbi. Sau mùa giải trước phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng, đội bóng đang cho thấy những dấu hiệu tiến bộ.

Thử thách tiếp theo là chuyến làm khách trên sân Chelsea vào thứ Bảy. “Đó lại là một trận đấu lớn. Chúng tôi cần đến đó với bản lĩnh và niềm tin rằng mình có thể chiến thắng. Chúng tôi làm được điều đó vì đội bóng có chất lượng”, Van Hecke khẳng định.

Xem thêm

#Tottenham #Premier League #chiến thắng #Coventry #James Maddison #De Zerbi #bóng đá

Cùng chuyên mục

Ronaldo

LĐBĐ Bồ Đào Nha chính thức phạt Ronaldo

TPO - Cristiano Ronaldo đã bị Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha phạt 255 euro và cấm thi đấu 30 ngày sau khi tự ý rời khỏi đội tuyển quốc gia trong khuôn khổ UEFA Nations League vào tháng trước.

Nhận định Tottenham vs Coventry, 02h00 ngày 20/10: Chủ nhà khát điểm

Nhận định Tottenham vs Coventry, 02h00 ngày 20/10: Chủ nhà khát điểm

TPO - Nhận định bóng đá trận Tottenham vs Coventry, vòng 7 Premier League, lúc 02h00 ngày 20/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Một điểm giành được trước MU giúp Tottenham có thêm động lực, nhưng đội bóng của HLV De Zerbi vẫn đang tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở Premier League mùa này.

Bị vận may ngoảnh mặt, Thể Công Viettel thất bại trên sân của Công an TPHCM

TPO - Thể Công Viettel đã tạo ra nhiều pha bóng chất lượng, đã chơi hơn người trong 20 phút cuối và thậm chí còn 2 lần ở rất gần những quả penalty, nhưng cuối cùng, tất cả mọi thứ đều quay lưng với họ. Đội bóng này đã thua Công an TPHCM 0-1 sau khoảnh khắc tỏa sáng của Olaha Mạnh Đức. Đây là thất bại thứ 3 của Thể Công Viettel từ đầu chiến dịch.

3/4 người dân Hàn Quốc đồng tình bỏ chế độ miễn nghĩa vụ quân sự sau lùm xùm của đội U23

3/4 người dân Hàn Quốc đồng tình bỏ chế độ miễn nghĩa vụ quân sự sau lùm xùm của đội U23

TPO - Phản ứng của đội tuyển U23 Hàn Quốc tại Đại hội thể thao châu Á 2026 vừa qua đã dấy lên làn sóng tranh cãi gay gắt xoay quanh tính công bằng của chính sách miễn trừ nghĩa vụ quân sự. Người dân xứ kim chi vừa có động thái ủng hộ chính phủ siết lại, từ đó bãi bỏ cơ chế miễn nghĩa vụ cho các VĐV giành HCV.

AFC tiếp tục họp bàn về khả năng hoãn Asian Cup 2027

AFC tiếp tục họp bàn về khả năng hoãn Asian Cup 2027

TPO - Triển vọng tổ chức Asian Cup 2027 theo đúng kế hoạch vẫn bị đặt dấu hỏi lớn trong bối cảnh tình hình an ninh tại Saudi Arabia diễn biến phức tạp. Vì thế, AFC dự kiến sẽ thảo luận các kịch bản, bao gồm cả hoãn giải đấu này nhân cuộc họp tại Nhật Bản từ ngày 21-22/10.

ASIAN Para Games 5: Lực sĩ Lê Văn Công giành huy chương bạc đầu tiên cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam

ASIAN Para Games 5: Lực sĩ Lê Văn Công giành huy chương bạc đầu tiên cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam

Sáng 19/10, tại Fukiage Hall, thuộc Trung tâm Xúc tiến Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Nagoya, môn Cử tạ Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (ASIAN Para Games 5) đã chính thức bước vào ngày thi đấu đầu tiên. Ở hạng 49kg nam, lực sĩ Lê Văn Công đã thi đấu xuất sắc giành huy chương bạc. Đây là tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam. 

Những 'bóng hồng' chiếm spotlight tại VPBank Hanoi International Marathon 2026

Những 'bóng hồng' chiếm spotlight tại VPBank Hanoi International Marathon 2026

Không chỉ có những màn phá kỷ lục, VPBank Hanoi International Marathon 2026 còn gây chú ý bởi dàn runner nữ đầy năng lượng. Từ nhà vô địch marathon, những gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội đến các nữ runner phong trào, tất cả cùng tạo nên những lát cắt trẻ trung giữa mùa thu Hà Nội.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe