Tottenham giải cơn khát chiến thắng ở Premier League sau 148 ngày

TPO - Tottenham đánh bại Coventry City 3-1 trên sân nhà, qua đó có chiến thắng đầu tiên tại Premier League mùa này sau 148 ngày.

James Maddison ghi bàn trở lại, giúp Tottenham thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Tottenham cuối cùng cũng tìm được chiến thắng đầu tiên ở Premier League mùa giải năm nay. Trước trận đấu này, thầy trò HLV Roberto De Zerbi là đội duy nhất trong số 92 CLB thuộc bốn hạng đấu cao nhất nước Anh chưa giành chiến thắng.

Ba điểm trước Coventry giúp Tottenham thoát khỏi vị trí cuối bảng, vươn lên hạng 16 với 6 điểm sau 7 trận, hơn đối thủ một bậc. “Chúng tôi rất vui với kết quả này và đã chơi tốt hơn nhiều so với những trận trước. Giành chiến thắng này rất quan trọng”, HLV De Zerbi nói.

James Maddison có lần đầu đá chính kể từ tháng 5/2025 và đánh dấu ngày trở lại bằng bàn mở tỷ số đẹp mắt. Pha lập công khiến nhiều khán giả trên sân bật dậy ăn mừng, mở ra một buổi tối đáng nhớ cho đội chủ nhà.

Tottenham ghi thêm hai bàn để khép lại trận đấu với tỷ số 3-1. Omar Marmoush có bàn thắng đầu tiên cho CLB kể từ khi chuyển đến từ Manchester City, với cú sút uy lực từ khoảng cách 25m. Ben Davies ấn định chiến thắng bằng bàn thắng thứ ba ở cuối trận.

Hậu vệ Jan Paul van Hecke cho rằng Tottenham đã thể hiện sự kiên nhẫn trước đối thủ chơi lùi sâu. “Chúng tôi biết mình muốn giành chiến thắng và hôm nay là ngày đó. Hy vọng đội có thể tiếp tục tiến lên từ đây. Đây không phải trận đấu dễ dàng khi Coventry chơi với hàng thủ lùi sâu”, anh nói.

Tiếng reo hò lớn nhất trên sân có lẽ vang lên khi Dejan Kulusevski được tung vào sân từ ghế dự bị. Tiền vệ cánh người Thụy Điển trở lại sau thời gian dài chấn thương và có lần đầu thi đấu chính thức sau 526 ngày.

Chiến thắng đầu tiên của mùa giải, sự trở lại của những cầu thủ chủ chốt và màn trình diễn tự tin hơn có thể là bước ngoặt với Tottenham. Trước trận gặp Coventry, đội bóng này mới ghi được 3 bàn ở mùa giải năm nay.

Tottenham đã chi hơn 308 triệu bảng (409,70 triệu USD) trong kỳ chuyển nhượng gần nhất, trong khuôn khổ dự án tái thiết lớn dưới thời HLV De Zerbi. Sau mùa giải trước phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng, đội bóng đang cho thấy những dấu hiệu tiến bộ.

Thử thách tiếp theo là chuyến làm khách trên sân Chelsea vào thứ Bảy. “Đó lại là một trận đấu lớn. Chúng tôi cần đến đó với bản lĩnh và niềm tin rằng mình có thể chiến thắng. Chúng tôi làm được điều đó vì đội bóng có chất lượng”, Van Hecke khẳng định.