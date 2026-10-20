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HLV Park Hang-seo bóng gió muốn nghỉ việc ở Thái Lan

Đặng Lai

TPO - HLV Park Hang-seo lại thêm một lần được nhắc tên nhiều trên truyền thông Thái Lan khi vướng vào một vụ lùm xùm mới liên quan đến công tác trọng tài. Lần này, phản ứng của cựu HLV đội tuyển Việt Nam là rất quyết liệt.

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Vụ việc bùng nổ tại vòng 7 giải Thai League 2 trong màn so tài giữa Kanchanaburi FC và chủ nhà Muang Loei United. Trận đấu ban đầu chỉ được thông báo bù giờ 5 phút, song thực tế lại kéo dài sang tận phút thứ 8. Tận dụng quãng thời gian bù giờ vượt khung này, Muang Loei United đã kịp ghi bàn thắng quý giá ở phút 90+6 để giật lại trận hòa 1-1.

Quyết định của các vị "vua áo đen" khiến chiến lược gia người Hàn Quốc không giấu nổi phẫn nộ. Nó rất giống với kịch bản ở FIFA ASEAN Cup 2026 khi Indonesia bù giờ 2 phút nhưng sau đó nối dài thành 7 phút và kết cục là đội tuyển chủ nhà đã ghi 2 bàn trong quãng thời gian này.

Ngay sau hồi còi mãn cuộc, HLV Park Hang-seo lao thẳng về phía tổ trọng tài để chất vấn nhưng nhanh chóng bị các thành viên can ngăn. Không dừng lại ở đó, ông tiếp tục đứng chặn ở lối vào đường hầm nhằm chờ gặp trực tiếp trọng tài chính để nói chuyện.

Tình hình căng thẳng đến mức ban tổ chức sân phải huy động lực lượng cảnh sát hộ tống tổ trọng tài rời sân an toàn, tránh để nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp cận. Theo truyền thông Thái Lan, ông Park đã buông những lời chỉ trích gay gắt, cáo buộc các trọng tài "đã làm hỏng hết tất cả" và "không làm việc bằng lương tâm".

Thầy Park định lao vào "hỏi thăm" trọng tài thì bị cản lại

Ông thậm chí còn cảnh báo gay gắt: "Tôi nghỉ việc là xong, đơn giản thôi. Nhưng các người cứ làm bóng đá kiểu này thì không phát triển được đâu. Nếu tôi mà nghỉ, tôi sẽ nói thẳng về bóng đá Thái Lan đấy".

Trước đó, HLV Park cũng từng gây chấn động khi chỉ trích nặng nề công tác trọng tài ở xứ chùa vàng. Ông kết luận rằng “đã hiểu vì sao bóng đá Thái Lan luôn thua Việt Nam”.

Khi nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi Power FC, thầy Park gánh trên vai trọng trách nặng nề là đưa đội bóng nhà giàu này giành quyền thăng hạng Thai League. Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra khắc nghiệt hơn rất nhiều so với toan tính ban đầu. Sau 7 vòng, đoàn quân của ông chỉ giành được vỏn vẹn 10 điểm và tạm chôn chân ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.

Nhiều chuyên gia nhận định giải hạng Nhất Thái Lan rất giàu tính cạnh tranh khiến HLV Park gặp thách thức lớn. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Kanchanaburi FC đã cam kết ủng hộ vị HLV này tới cùng. Trong thông điệp mới nhất, họ khẳng định ngay cả khi không thể lên hạng mùa này, họ vẫn giữ HLV Park Hang-seo ở lại.

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#HLV Park Hang-seo #Thái Lan #bóng đá #trọng tài #kết quả thi đấu #Kanchanaburi #Thai League

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