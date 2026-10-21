Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Ten Hag tố Ronaldo lười biếng tại Man United

Kiều Khanh

TPO - Cựu huấn luyện viên trưởng của Manchester United, Erik ten Hag, tiết lộ rằng ông từng có mối quan hệ căng thẳng với Cristiano Ronaldo trong thời gian mình nắm quyền.

Trong cuộc phỏng vấn với The Athletic vào ngày 20/10, HLV Erik ten Hag đã chia sẻ chi tiết về mối quan hệ căng thẳng với Ronaldo trong thời gian cả hai làm việc cùng nhau tại Man United.

"Cậu ấy đã làm cả đội thất vọng, và làm tôi thất vọng, bởi vì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch dựa trên sự hiện diện của cậu ấy," Ten Hag chia sẻ. "Trước khi đến United, tôi đã bay sang Bồ Đào Nha để trao đổi với cậu ấy về những mục tiêu của mình. Rõ ràng, cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Tôi dành cho cậu ấy sự tôn trọng rất lớn. Nhưng với tư cách là huấn luyện viên, tôi buộc phải đưa ra quyết định lý trí để bảo vệ những cầu thủ mà tôi tin tưởng."

Theo Ten Hag, Ronaldo từng tự ý rút lui khỏi các buổi tập, không đạt được cường độ nhịp tim cần thiết trong những lần tham gia tập luyện, và thậm chí chỉ hoàn thành hai trong số ba vòng chạy - một bài tập khắc nghiệt mà Ten Hag yêu cầu toàn đội thực hiện sau trận thua 0-4 trước Brentford vào tháng 8/2022.

HLV Ten Hag và Cristiano Ronaldo đã có nhiều bất đồng.
HLV Ten Hag và Cristiano Ronaldo đã có nhiều bất đồng.

"Tôi đã trực tiếp đối chất với cậu ấy về vấn đề này," Ten Hag nói. "Tôi đã nhiều lần nhắc nhở: 'Ronnie, mọi người đều sẵn sàng hỗ trợ để đưa cậu vào vị trí thuận lợi, nhưng nếu cậu không thể di chuyển vào vòng cấm, thì làm sao có thể ghi bàn?'. Cậu ấy đã không thể làm được điều đó. Thật sai lầm khi cho rằng tôi đòi hỏi cậu ấy phải tham gia pressing đến mức kiệt sức. Vấn đề là cậu ấy không thể thực hiện được. Cậu ấy không di chuyển cả khi đội có bóng lẫn khi không có bóng. Lý do là vì cậu ấy đã không chuẩn bị kỹ lưỡng cho bản thân."

"Mọi đội bóng hàng đầu đều cần trân trọng những ngôi sao lớn, nhưng bản thân ngôi sao đó cũng phải nỗ lực vì tập thể."

"Cậu ấy từng bảo các đồng đội rằng: 'Hãy giữ sức trong các buổi tập'. Tôi hiểu điều đó nếu bạn đã đạt thể trạng đỉnh cao; khi đó, bạn có thể điều tiết cường độ tập luyện để giữ sức. Nhưng trước hết, bạn phải tập luyện để đạt được nền tảng thể lực cần thiết đã."

Ten Hag tin rằng tầm ảnh hưởng của Ronaldo đã tác động đến một số đồng đội. “Các cầu thủ phải hành động, họ gánh vác trách nhiệm lớn. Đối với một vài người, bóng đá không phải là ưu tiên hàng đầu. Và với một số người khác, Manchester United cũng chẳng phải là ưu tiên cao nhất.”

Tờ The Athletic đã liên hệ với đại diện của Ronaldo để hỏi về những phát biểu của Ten Hag, nhưng chưa nhận được phản hồi vào thời điểm bài viết được công bố.

Xem thêm

#HLV Ten Hag #Ronaldo #Man United

Cùng chuyên mục

Foden trở lại bằng hat-trick, Man City vùi dập AEK Athens

Foden trở lại bằng hat-trick, Man City vùi dập AEK Athens

TPO - Phil Foden lập hat-trick đầu tiên tại Champions League, góp công lớn giúp Man City đánh bại AEK Athens 5-1 ở lượt trận vòng bảng Champions League 2026/27. Màn trình diễn này không chỉ nối dài đà thăng hoa của đội chủ sân Etihad mà còn cho thấy Foden đang dần tìm lại phong độ tốt nhất sau quãng thời gian sa sút.

Yamal mắc lỗi, PSG hạ đẹp Barcelona 4-2

Yamal mắc lỗi, PSG hạ đẹp Barcelona 4-2

TPO - PSG đánh bại Barcelona 4-2 ở lượt trận thứ ba vòng bảng Champions League 2026/27, chấm dứt chuỗi 11 trận toàn thắng của đối thủ từ đầu mùa. Chiến thắng trên sân Parc des Princes giúp nhà đương kim vô địch tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng tại đấu trường châu Âu.

LPBank V.League 1 'cống hiến' hơn cả giải đấu của Ronaldo

LPBank V.League 1 'cống hiến' hơn cả giải đấu của Ronaldo

TPO - Theo thống kê về thời gian bóng lăn trung bình mỗi trận tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Á năm 2025 do trang ASEAN Football tổng hợp, giải Vô địch Quốc gia Việt Nam (LPBank V.League 1) đã tạo nên một bất ngờ thú vị về mặt chuyên môn.

VFF bầu Chủ tịch như thế nào?

VFF bầu Chủ tịch như thế nào?

TPO - Các tổ chức thành viên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ bầu trực tiếp Chủ tịch và các Phó chủ tịch tại Đại hội nhiệm kỳ 10, dự kiến diễn ra tháng 1/2026 tới tại Hà Nội.

Nhận định Manchester City vs AEK Athens, 02h00 ngày 21/10: The Citizens thị uy sức mạnh

Nhận định Manchester City vs AEK Athens, 02h00 ngày 21/10: The Citizens thị uy sức mạnh

TPO - Nhận định bóng đá Manchester City vs AEK Athens, vòng phân hạng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Manchester City quyết tâm tìm lại mạch thắng tại đấu trường châu Âu khi tiếp đón AEK Athens tại sân Etihad, sau cú vấp ngã cay đắng trước Paris Saint-Germain.

HLV Park Hang-seo bóng gió muốn nghỉ việc ở Thái Lan

HLV Park Hang-seo bóng gió muốn nghỉ việc ở Thái Lan

TPO - HLV Park Hang-seo lại thêm một lần được nhắc tên nhiều trên truyền thông Thái Lan khi vướng vào một vụ lùm xùm mới liên quan đến công tác trọng tài. Lần này, phản ứng của cựu HLV đội tuyển Việt Nam là rất quyết liệt.

Nhận định PSG vs Barcelona, 02h00 ngày 21/10: Trận chiến của những người khổng lồ

Nhận định PSG vs Barcelona, 02h00 ngày 21/10: Trận chiến của những người khổng lồ

TPO - Nhận định bóng đá PSG vs Barcelona, 02h00 ngày 21/10, lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. PSG đang trở lại mạnh mẽ với chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp, nhưng Barcelona cũng toàn thắng cả 11 trận từ đầu mùa. Không phải ngẫu nhiên, trang chủ của PSG gọi cuộc đối đầu này là “A class of Titans” - trận chiến của những người khổng lồ.

Ronaldo

LĐBĐ Bồ Đào Nha chính thức phạt Ronaldo

TPO - Cristiano Ronaldo đã bị Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha phạt 255 euro và cấm thi đấu 30 ngày sau khi tự ý rời khỏi đội tuyển quốc gia trong khuôn khổ UEFA Nations League vào tháng trước.

Stuttgart vs Atletico Madrid

Nhận định Stuttgart vs Atletico Madrid, 02h00 ngày 21/10: Cá lớn nuốt cá bé

TPO - Nhận định bóng đá Stuttgart vs Atletico Madrid, League Phase UEFA Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Stuttgart có tận dụng được lợi thế sân nhà để cản bước Atletico Madrid đang thăng hoa, hay bản lĩnh của thầy trò Diego Simeone sẽ lên tiếng vào đúng thời điểm?

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe