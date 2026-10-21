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Lịch thi đấu Champions League mới nhất: Ai cứu nổi MU và Carrick?

Hương Ly

TPO - Man Utd cần chiến thắng tại Champions League để vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Tuy nhiên, thầy trò Michael Carrick không dễ đạt được điều đó khi phải chơi trên sân của Como.

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MU khủng hoảng sau loạt trận hòa và thua liên tiếp.

Lượt trận thứ 3, vòng phân nhánh Champions League 2026/27 tiếp tục với 9 cặp trận diễn ra vào tối và rạng sáng mai. Tâm điểm đổ dồn về sân Allianz Arena, nơi Bayern Munich và Arsenal đại chiến nhau. Trận đấu giữa Como và MU trên đất Italia cũng thu hút sự chú ý đặc biệt khi đây có thể là 90 phút phán quyết tương lai của Michael Carrick.

Trước tiên, hãy nhìn vào cục diện trận đấu giữa Como và MU. Thầy trò HLV Carrick đang trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không thắng. Cuối tuần qua, "Quỷ đỏ" hòa Leeds 1-1, trước đó để thua Atletico Madrid 0-2. Sau chuỗi trận bết bát, chiếc ghế của Carrick lung lay dữ dội và anh không còn cách nào khác ngoài việc đưa CLB trở lại mạch thắng.

Với Como, thầy trò HLV Cesc Fabregas thắng 2, hòa một và thua 2 trong chuỗi 5 trận gần đây. Ở trận mới nhất ra sân, Como thắng Fiorentina 3-1 trên sân khách và đây là màn chạy đà hứng khởi để đại diện của Serie A tiếp đón MU. Tại sân chơi Champions League mùa này, Como gây ấn tượng khi thắng Leipzig 3-1 trên sân nhà.

Sân nhà của Como là một trong những nơi "đi dễ khó về" ở Serie A và Champions League. MU có thể vượt trội Como về danh tiếng và giá trị đội hình. Nhưng đoàn quân của Fabregas đã định hình lối chơi rõ ràng và không ngán ngại MU. Como còn nắm lợi thế lớn so với "Quỷ đỏ" về mặt tâm lý và chơi trên sân nhà.

Điểm nhấn tiếp theo ở loạt trận tại Champions League đến từ đại chiến giữa Bayern và Arsenal.

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Lịch thi đấu chi tiết đêm nay.

Bayern Munich bước vào trận đại chiến Arsenal với phong độ ghi bàn bùng nổ nhưng lại bộc lộ nhiều khoảng trống nơi hàng phòng ngự. Trong 3 trận gần nhất, đoàn quân của HLV Vincent Kompany ghi 11 bàn thắng, nổi bật là chiến thắng hủy diệt 6-1 trước RB Leipzig tại Bundesliga. Lối chơi kiểm soát bóng vượt trội cùng sự sắc bén của Harry Kane là điểm tựa sức mạnh của "Hùm xám" ở thời điểm này.

Ngược lại, Arsenal đang thể hiện một bộ mặt thực dụng và bản lĩnh dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta. Pháo thủ duy trì mạch trận ấn tượng với các chiến thắng liên tiếp, bao gồm trận thắng 3-0 trước Lille tại Champions League và 1-0 trước Nottingham Forest ở giải quốc nội. Điểm tựa vững chắc nhất của đại diện nước Anh chính là hàng phòng ngự kiên cố khi họ vẫn giữ sạch lưới tuyệt đối tại đấu trường châu Âu mùa này. Arsenal sẵn sàng chơi lùi sâu, chịu áp lực và kết liễu đối thủ bằng những pha phản công sắc lẹm.

Real Madrid sẽ đối đầu Leipzig với nhiệm vụ bắt buộc phải thắng. Inter Milan tiếp đón Shakhtar, cũng là cơ hội để nửa xanh thành Milan giành trọn 3 điểm. Đây là 2 cặp đáng chú ý còn lại của loạt trận diễn ra đêm nay.

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#Champions League #MU #Carrick #Como #Bayern #Arsenal #trực tiếp MU vs Como #trực tiếp Arsenal vs Bayern

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