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Liverpool thoát hiểm ngoạn mục ở Champions League

Vĩnh Xuân

TPO - Villarreal dẫn trước với cách biệt 2 bàn nhưng Liverpool ngược dòng để giành thắng lợi chung cuộc 4-3 trong cuộc đối đầu ở lượt ba vòng phân hạng Champions League ngày 20/10.

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Liverpool duy trì mạch trận ấn tượng trên các đấu trường

Chiến thắng giúp đoàn quân của HLV Andoni Iraola nối dài mạch thắng lên 3 trận trên mọi đấu trường, đồng thời giúp Liverpool có 9 điểm tại Champions League.

So với đội hình thắng Brentford cuối tuần trước, Liverpool có đến 6 sự thay đổi. Trong đó, đáng chú ý Wirtz và Barcola được nghỉ ngơi. Việc xáo trộn nhân sự khiến Liverpool bắt nhịp trận đấu không tốt.

Ngay phút thứ 4, sai sót liên tiếp của các cầu thủ Liverpool tạo cơ hội để Georges Mikautadze ghi bàn đưa Villarreal vươn lên dẫn trước 1-0. Đến phút 29, một lần nữa lưới của đội chủ nhà rung lên sau pha dứt điểm của Sergi Cardona. Ở tình huống này, hàng thủ Liverpool đã dễ dàng bị xuyên phá sau các pha phối hợp chớp nhoáng của đối thủ.

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Để thua trận đấu này Villarreal chỉ có thể tự trách mình. Phút 36, các hậu vệ Villarreal để Mac Allister bật cao đánh đầu ghi bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Cuối hiệp 1, Araujo lập công sau pha kiến tạo của Ngumoha, đưa trận đấu trở về điểm xuất phát. Lợi thế 2 bàn của đội khách bị xoá tan và đây cũng là lúc Liverpool bắt đầu lấy lại sự tự tin khi bước vào hiệp đấu thứ 2.

Lần lượt Mac Allister và và Florian Wirtz ghi bàn đưa Liverpool vươn lên dẫn ngược 4-2 sau các tình huống phối hợp ăn ý. Villarreal chỉ gỡ lại được 1 bàn ở phút 87, chấp nhận kết quả thua chung cuộc 3-4.

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#Champions League #Liverpool #Mac Allister #Villarreal #phân hạng Champions League

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