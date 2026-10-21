HLV Barcelona ngả mũ thán phục sức mạnh thống trị của PSG

TPO - Chuỗi 11 trận toàn thắng ấn tượng kể từ đầu mùa giải của Barcelona đã chính thức bị chặn đứng sau thất bại 2-4 trước PSG tại UEFA Champions League rạng sáng nay. Thất bại này khiến HLV Hansi Flick phải thừa nhận rằng đội bóng của ông đang thua kém PSG.

Trong phòng họp báo sau trận đấu tại Parc des Princes, HLV Hansi Flick xuất hiện với vẻ điềm tĩnh quen thuộc. Ông không tìm kiếm những lý do bào chữa hay đổ lỗi cho hoàn cảnh mà thẳng thắn nhìn nhận thất bại và coi đây là một bài học đắt giá nhưng cần thiết cho chặng đường dài phía trước.

Mở đầu phần chia sẻ, thuyền trưởng của đội bóng xứ Catalonia dành sự tôn trọng tuyệt đối cho màn trình diễn của đối thủ. Ông thừa nhận: “PSG đã chứng minh họ là tập thể bản lĩnh, sắc bén và chơi hay hơn Barcelona ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi chấp nhận thất bại, và chúng tôi rút ra được nhiều bài học đắt giá”.

Barcelona đã có những thời điểm vùng lên mạnh mẽ đầu hiệp hai để rút ngắn cách biệt và thắp lại hy vọng, nhưng sự thiếu tập trung ở các khoảnh khắc quyết định cùng những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự đã khiến đại diện La Liga phải trả giá đắt trước đòn phản công chớp nhoáng của đội chủ nhà. Trước Man City, PSG đã vùi dập 4-2, khi gặp Barcelona họ cũng thị uy sức mạnh bằng tỷ số 4-2.

PSG đang thể hiện sức mạnh vượt trội

Các tỷ số này chứng minh cho vị thế số 1 châu Âu của PSG bất kể giải đấu quốc nội của họ bị coi là kém cạnh tranh hơn. Đối với Hansi Flick, trận thua này là một cú giáng mạnh vào sự hưng phấn, nhưng đồng thời cũng là gáo nước lạnh kịp thời để kéo các cầu thủ Barcelona trở lại mặt đất.

Ông nhấn mạnh rằng một tập thể đang trong quá trình hoàn thiện và xây dựng bản sắc không thể tránh khỏi va vấp, đặc biệt là khi phải đối đầu với một thế lực hàng đầu lục địa già ngay trên sân khách.

“Họ sở hữu phẩm chất phi thường, đặc biệt hay ở các tình huống chuyển đổi trạng thái, thực sự là PSG có chất lượng vượt trội. Toàn đội sẽ phải ngồi lại mổ xẻ kỹ lưỡng những gì đã xảy ra để cải thiện tình hình. Đây không phải lời bào chữa, nhưng rõ ràng Barcelona không có được sự chuẩn bị lý tưởng nhất cho trận đại chiến đòi hỏi cường độ cao như thế này”, Flick nói.

Quan trọng hơn cả, nhà cầm quân người Đức yêu cầu các học trò phải nhanh chóng rũ bỏ nỗi thất vọng để xốc lại tinh thần. Vì phía trước Barcelona là trận đại chiến El Clásico gặp đại kình địch Real Madrid - thử thách cam go mang tính bước ngoặt cho cuộc đua vô địch quốc nội. Flick khẳng định: “Thất bại trước PSG sẽ chỉ thực sự có ý nghĩa nếu nó trở thành động lực giúp chúng tôi trưởng thành hơn, kiên cường hơn và thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác ở trận cầu sắp tới (gặp Real Madrid vào 26/10)”.