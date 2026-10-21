Foden trở lại bằng hat-trick, Man City vùi dập AEK Athens

TPO - Phil Foden lập hat-trick đầu tiên tại Champions League, góp công lớn giúp Man City đánh bại AEK Athens 5-1 ở lượt trận vòng bảng Champions League 2026/27. Màn trình diễn này không chỉ nối dài đà thăng hoa của đội chủ sân Etihad mà còn cho thấy Foden đang dần tìm lại phong độ tốt nhất sau quãng thời gian sa sút.

Không Haaland, Man City vẫn thắng lớn

Man City bước vào trận đấu mà không sử dụng Erling Haaland, dù tiền đạo người Na Uy có tên trong danh sách dự bị. Tuy nhiên, sự vắng mặt của chân sút chủ lực không ảnh hưởng nhiều đến sức tấn công của đội chủ nhà. Trước đối thủ đến từ Hy Lạp, đoàn quân của HLV Enzo Maresca kiểm soát thế trận, liên tục tạo cơ hội và sớm biến ưu thế thành bàn thắng.

Phút 12, từ quả đá phạt của Enzo Fernandez, bóng dội xà ngang bật ra, tạo điều kiện để Elliot Anderson băng vào đá bồi, mở tỷ số. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Anderson cho Man City. Đội chủ nhà tiếp tục gây sức ép, trong đó Allan có cú sút trúng xà ngang, còn Rayan Cherki khiến hàng thủ AEK nhiều phen chao đảo.

Foden liên tục bắn phá khung thành AEK.

Sức ép liên tục cuối cùng được cụ thể hóa ở phút 35. Sau pha phối hợp với Rico Lewis gần đường biên ngang, Foden dứt điểm quyết đoán vào nóc lưới, giúp Man City nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ. Đội chủ nhà tạo ra đủ cơ hội để ghi thêm bàn, nhưng thủ môn Alberto Brignoli đã ngăn Cherki lập công trong tình huống đối mặt ở cự ly gần.

AEK vùng lên đầu hiệp hai và rút ngắn tỷ số nhờ Stavros Pilios. Từ đường chuyền của Zini, Pilios băng xuống phía sau hàng thủ Man City trước khi dứt điểm ở góc gần. Bàn thắng cho thấy đội chủ nhà vẫn có những thời điểm phòng ngự thiếu tập trung, nhưng hy vọng của đại diện Hy Lạp không kéo dài lâu.

Năm phút sau, Cherki tung cú sút chân trái từ ngoài vòng cấm, đưa bóng vào góc lưới, tái lập cách biệt hai bàn. Man City tiếp tục khai thác những khoảng trống phía sau hàng thủ đối phương. Cherki sau đó kiến tạo để Lewis đưa bóng vào vị trí thuận lợi cho Foden bắt vô lê, nâng tỷ số lên 4-1. Phút 75, Foden hoàn tất hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp tại Champions League bằng pha đệm bóng cận thành từ đường chuyền của Ryan McAidoo bên cánh phải.

Cherki, một trong những cầu thủ chơi hay nhất của Man City, ăn mừng trong thắng lợi 5-1 trước AEK.

Chiến thắng 5-1 giúp Man City có trận thắng thứ hai tại Champions League mùa này. Đây cũng là chiến thắng thứ 10 của đội bóng trong 12 trận trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa. Một thành tích rất ấn tượng nếu biết rằng trong nhóm các đội thuộc năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, chỉ Barcelona có thành tích thắng nhiều hơn Man City trong giai đoạn này.

Thông điệp của Foden

Điểm nhấn lớn nhất của trận thắng này là sự trở lại mạnh mẽ của Foden. Tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo Man City từng trải qua quãng thời gian dài không ghi bàn, trước khi lập công trong trận gặp Ipswich cuối tuần qua rồi tiếp tục bùng nổ trước AEK. Bốn bàn thắng trong hai trận liên tiếp là thành tích tốt nhất của Foden kể từ giai đoạn đỉnh cao năm 2024, khi anh được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA).

Trong trận thắng AEK Athens, Foden ghi hai bàn đầu từ những pha xâm nhập vòng cấm khi chơi ở tuyến giữa, trước khi hoàn tất cú hat-trick trong vai trò số 9 ảo. Khả năng di chuyển, chọn vị trí và dứt điểm giúp anh trở thành phương án thay thế đáng cân nhắc cho Haaland, nhất là khi Antoine Semenyo, người được tính đến cho vị trí tiền đạo dự phòng, đang nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối.

Với hat-trick vào lưới AEK, Foden đã có 4 bàn sau 2 trận gần nhất cho Man City.

Về phần mình, Foden cũng thừa nhận rất thích thú khi được chuyển sang đá số 9 ảo và đang cảm thấy nhiều lạc quan. “Tôi vẫn còn chặng đường dài phía trước, nhưng đang đi đúng hướng. Ghi bàn chắc chắn giúp ích cho sự tự tin”, ngôi sao sinh năm 2000 nói.

HLV Maresca cho biết Foden đã gặp một số vấn đề trong hai năm qua, nhưng tin tưởng tiền vệ này sẽ tiếp tục đóng góp cho đội bóng. Với Foden, màn trình diễn trước AEK không chỉ mang ý nghĩa giúp Man City giành chiến thắng đậm, mà còn là cơ hội để anh khẳng định giá trị sau khi vắng mặt trong danh sách đội tuyển Anh dự World Cup và chưa trở lại đội tuyển dưới thời HLV Thomas Tuchel.