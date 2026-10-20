NBA 2026/27 trên FPT Play: mùa giải của những chuyến "đổi màu áo" chấn động

TPO - Mùa giải NBA 2026/27 sẽ khởi tranh vào rạng sáng 21/10 với nhiều bất ngờ khi hàng loạt cầu thủ sáng giá như LeBron James, Giannis Antetokounmpo đổi màu áo sau một mùa hè biến động.

Sáng 21/10 (giờ Việt Nam), NBA 2026/27 chính thức khởi tranh với chuỗi 3 trận cầu nảy lửa giữa Boston Celtics - Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder - San Antonio Spurs và tâm điểm là Philadelphia 76ers gặp đương kim vô địch New York Knicks. Sau 8 mùa với 8 đội khác nhau nâng cúp Larry O’Brien, mùa giải 2026/27 là một ẩn số lớn với nhiều thay đổi của Giải Bóng rổ Nhà nghề Mỹ NBA.

Mùa hè xáo trộn bản đồ quyền lực

Điểm đáng chú ý nhất của NBA 2026/27 là sự xáo trộn đội hình của hàng loạt đội bóng trong một mùa hè được gọi là “điên rồ” của bóng rổ Mỹ vừa qua. Tính đến thời điểm hiện tại, có ít nhất 6 cầu thủ nổi bật đã “đổi màu áo”, gồm LeBron James, Jaylen Brown, Giannis Antetokounmpo, Paul George, Ja Morant và LaMelo Ball.

NBA phát sóng trực tiếp và độc quyền trên FPT Play (Ảnh: FPT Play)

Trong đó, thương vụ LeBron có thể gây ra nhiều tác động nhất đối với cục diện. Sau 8 năm thi đấu cho Los Angeles Lakers, "Nhà Vua của NBA" rời đi và bắt đầu chương mới trong sự nghiệp tại Philadelphia 76ers. Bước vào mùa giải thứ 24, LeBron cho biết có thể đây là "quyết định cuối cùng", với mục tiêu giúp 76ers giành chức vô địch đầu tiên kể từ năm 1983.

Cũng trong mùa hè, Antetokounmpo khép lại 13 năm gắn bó với Milwaukee Bucks để chuyển đến Miami Heat và đánh cặp cùng “big man All-Star" Bam Adebayo. Heat còn bổ sung Klay Thompson. Danh sách "đổi áo" có cả Ja Morant chuyển đến Portland Trail Blazers và LaMelo Ball gia nhập Minnesota Timberwolves…

LeBron James (thứ 3 từ trái sang) trong màu áo Philadelphia 76ers. (Ảnh: NBA)

Với bộ tứ LeBron, Embiid, Maxey, Jaylen Brown của 76ers và cặp đôi Antetokounmpo, Adebayo thi đấu cho Heat, cán cân quyền lực của miền Đông đang dần mạnh lên, trực tiếp uy hiếp ngôi vương của Knicks. Trong khi đó, miền Tây nhiều khả năng sẽ tiếp tục là cuộc đua giữa hai thế lực Thunder và Spurs.

Những kẻ thách thức nhà vô địch

Nhà đương kim vô địch NBA và NBA Cup bước vào mùa giải mới với bộ khung từng giúp họ thắng 16/19 trận tại playoffs mùa trước. Jalen Brunson, cầu thủ xuất sắc nhất loạt chung kết (Finals MVP), tiếp tục là đầu tàu. Ngoài ra, Knicks còn có trung phong Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, cùng bộ đôi Mikal Bridges và Josh Hart.

Trên hành trình bảo vệ ngôi vương, Knicks có thể không chỉ phải đối mặt với 76ers và Heat mà còn có khả năng chạm trán nhiều đối thủ đáng gờm khác ở miền Đông như Detroit Pistons, Cleveland Cavaliers và Boston Celtics. Trong đó, Pistons là đội đứng đầu miền Đông mùa trước với 60 trận thắng, Celtics là đội nhì miền Đông còn Cavaliers là đối thủ nguy hiểm với bộ đôi Donovan Mitchell và James Harden.

Jalen Brunson trong trận New York Knicks gặp Philadelphia 76ers. (Ảnh: NBA)

Nếu vượt qua được tất cả, Knicks nhiều khả năng sẽ chạm trán một trong hai thế lực lớn của miền Tây: San Antonio Spurs và Oklahoma City Thunder. Spurs sở hữu Victor Wembanyama, cầu thủ đầu tiên giành giải Cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất (DPOY) với số phiếu tuyệt đối, cũng là người trẻ nhất từng nhận danh hiệu này. Còn Thunder là nhà vô địch NBA mùa giải 2024/25 cũng tham đấu với tham vọng giành lại ngôi vương đã mất.

Kể từ Warriors năm 2018 đến nay vẫn chưa có đội nào bảo vệ thành công chức vô địch NBA. Đối mặt với ít nhất 7 đối thủ đáng gờm ở cả hai miền, hành trình của Knicks sẽ là một trong những câu chuyện đáng theo dõi nhất mùa giải này.

NBA và hệ sinh thái bóng rổ trên FPT Play

Mùa giải 2026/27 là mùa thứ 5 liên tiếp FPT Play phát sóng NBA tại Việt Nam, nằm trong thỏa thuận độc quyền kéo dài đến hết mùa 2027/28. Theo đó, hầu hết các trận đấu từ giai đoạn Pre-season, Regular Season, Play-In Tournament, Playoffs đến NBA Finals cùng các sự kiện đặc biệt khác như All-Star Celebrity, All-Star Game và NBA Draft… sẽ được FPT Play trình chiếu với chất lượng chuẩn quốc tế và bình luận tiếng Việt sinh động, chuyên sâu.

Giannis Antetokounmpo thi đấu trong màu áo Miami Heat (Ảnh: Miami Heat)

Trong 209 - 226 trận đấu được lựa chọn mỗi mùa, số lượng trận mỗi vòng sẽ tăng lên thành 180 trận Regular Season, 22 - 34 trận Playoffs, 7 trận NBA Cup Finals/Play-in tournament và một số trận Pre-season. Điều này đồng nghĩa với việc khán giả trong nước có thể thưởng thức các trận cầu NBA gay cấn và hấp dẫn gần như mỗi ngày.

Trong mùa giải NBA 2026/27, chất lượng phát sóng FullHD sẽ tiếp tục được FPT Play duy trì. Khâu bình luận sẽ được đơn vị tiếp tục nâng cấp, tập trung đào sâu phân tích chiến thuật trong từng trận đấu với phong cách trẻ trung, hiện đại, mang đến cho khán giả thông tin hữu ích và giàu tính chuyên môn. FPT Play cũng dự kiến ra mắt chương trình "Rebound talk", trong đó chọn ra chủ đề hot mỗi tuần để tranh luận làm rõ vấn đề.

Chương trình sẽ được áp dụng công nghệ phân tích chiến thuật bằng hệ thống phân tích và đồ họa thể thao chuyên dụng theo thời gian thực PIERO nhằm phân tích chuyên sâu chủ đề được bàn luận. Dự kiến, chương trình sẽ có sự xuất hiện của các chuyên gia, khách mời uy tín trong lĩnh vực bóng rổ.

Với việc tiếp tục nắm giữ bản quyền giải bóng rổ nhà nghề số 1 thế giới, FPT Play mong muốn tái khẳng định vị thế tiên phong trong việc quảng bá và song hành cùng sự phát triển của bộ môn bóng rổ tại Việt Nam. Bên cạnh NBA, FPT Play còn là đơn vị sở hữu bản quyền và phát sóng độc quyền Giải Bóng rổ Chuyên nghiệp Việt Nam (VBA) cũng như toàn bộ các giải đấu thuộc hệ thống Vô địch Quốc Gia do Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (VBF) chủ trì và phối hợp tổ chức. Ngay trong tháng 10, Giải Vô địch Bóng rổ 5x5 Cúp các câu lạc bộ quốc gia 2026 chính thức khởi tranh vào 20/10, sẽ diễn ra đến hết ngày 26/10.

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