Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng trở lại với NHM Việt Nam

TPO - Sau gần 7 năm gián đoạn, giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng sẽ trở lại với NHM. Đây được ví như một cơn mưa rào tưới mát cơn khát cọ xát đỉnh cao của bóng bàn nước nhà.

Giải bóng bàn quốc tế Cây vợt vàng ra đời từ năm 1987. Kể từ đó, sự kiện này đã vươn mình thành giải đấu quốc tế uy tín, ghi danh vào hệ thống thi đấu của cả Liên đoàn Bóng bàn thế giới (ITTF) lẫn Liên đoàn Bóng bàn châu Á (ATTU). Trong thời kỳ hoàng kim, giải luôn là điểm hẹn quen thuộc của hàng loạt tay vợt tên tuổi đến từ những cường quốc bóng bàn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản hay Singapore.

Không chỉ dừng lại ở tính chuyên môn cao, giải đấu còn mang ý nghĩa như một chiếc nôi trui rèn và bệ phóng vững chắc cho nhiều thế hệ huyền thoại của bóng bàn TP.HCM cũng như Việt Nam, từ Vũ Mạnh Cường, Đinh Quang Linh, Đoàn Kiến Quốc, Trần Tuấn Quỳnh, cho tới Ngô Thu Thủy, Mai Hoàng Mỹ Trang hay Nguyễn Mai Thy, giúp họ tự tin vươn ra biển lớn và gặt hái vinh quang tại đấu trường SEA Games.

Năm nay, sân chơi được tái khởi động. Theo lịch dự kiến, giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8/11 tại nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TP.HCM). Sức nóng của Cây vợt vàng lập tức được khẳng định khi quy tụ 121 vận động viên đến từ 19 đội nam và 11 đội nữ, tranh tài ở 4 nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam và đơn nữ. Các CLB bóng bàn hàng đầu trong nước như Hà Nội, TP.HCM, Quân đội, CAND-T&T và Hải Phòng đều cử lực lượng tham dự.

Các tay vợt quốc tế, gồm Singapore và Lào, sẽ góp mặt ở sự kiện sắp tới

Trong lần trở lại với khán giả, sự kiện nhận được hưởng ứng nồng nhiệt từ bạn bè quốc tế với sự góp mặt của 12 đội nam cùng 6 đội nữ đến từ Nhật Bản, Singapore, Đài Bắc Trung Hoa, Hồng Kông Trung Quốc và Lào.

Dù đôi chút tiếc nuối khi các tuyển thủ chủ lực của đội tuyển quốc gia không thể khoác áo câu lạc bộ do trùng lịch thi đấu tại giải vô địch Đông Nam Á ở Malaysia, song đây lại là "cánh cửa vàng" mở ra cho lứa vận động viên kế cận. Việc vắng bóng các đàn anh, đàn chị dày dạn kinh nghiệm có thể biến giải đấu thành sân khấu lý tưởng để những tài năng trẻ thử lửa, trui rèn bản lĩnh trước các đối thủ nước ngoài.

Giới chuyên môn đang đặt kỳ vọng lớn vào những màn bứt phá của các nhân tố triển vọng như Nguyễn Duy Phong (Hải Phòng), Nguyễn Hoàng Lâm (Quân đội), Nguyễn Văn Nam (TP.HCM) ở bảng nam, hay Nguyễn Như Quỳnh (TP.HCM), Lê Hoàng Linh Đan (Đồng Nai) và Trần Diệu Linh (Quân đội) ở bảng nữ, hứa hẹn tạo nên một kỳ Cây vợt vàng bùng nổ và đầy bất ngờ.