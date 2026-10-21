Nhận định Como vs MU, 23h45 ngày 21/10: Quỷ đỏ đi dễ khó về

TPO - Nhận định bóng đá Como vs MU, Cúp C1 châu Âu - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trước giờ bóng lăn, cả Como lẫn MU đều đang có cùng 3 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên tại Champions League. Tuy nhiên, vị thế Como hiện tại là tự tin hơn hẳn đối thủ...

Dù là tân binh ở đấu trường danh giá nhất châu Âu, nhưng Como đã cho thấy họ hoàn toàn có đủ thực lực để hướng đến nhóm dẫn đầu cũng như cạnh tranh sòng phẳng một suất dự vòng play-off tranh vé knock-out. Ngoài việc thi đấu tốt ở sân chơi quốc nội, Como cũng bùng nổ ở mặt trận Champions League khi vùi dập Leipzig tới 4-1 trong ngày ra quân trước khi thua Feyenoord.

Trái ngược với sự thăng hoa và tâm lý thoải mái của đội chủ nhà, Man United bước vào chuyến làm khách lần này dưới áp lực nặng nề. Đoàn quân của Michael Carrick đang chìm trong chuỗi 6 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên mọi đấu trường.

Rõ ràng, việc phải hành quân đến thánh địa Giuseppe Sinigaglia của một tập thể Como đang hừng hực khí thế chắc chắn sẽ là bài toán vô cùng nan giải dành cho Quỷ đỏ. Nên nhớ trên sân nhà, Como đang trình diễn thứ bóng đá đáng sợ, bất bại từ đầu giải với chỉ 1 trận hòa, còn lại là chiến thắng. Liệu bản lĩnh của một ông lớn có giúp đội khách giải tỏa cơn khủng hoảng, hay đội bóng áo xanh sẽ nối dài chuỗi ngày vui trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà?

Hành trình ra mắt sân chơi châu Âu của Como mở màn đầy ấn tượng khi họ đánh bại đối thủ sừng sỏ RB Leipzig với tỷ số hủy diệt 4-1 ngay trên sân nhà. Sang lượt trận thứ hai trên đất Hà Lan gặp Feyenoord, các học trò của Cesc Fabregas vẫn thi đấu kiên cường và có được 2 bàn thắng, dù chung cuộc phải chấp nhận thất bại sít sao 2-3.

Tại đấu trường quốc nội Serie A, Como cũng nhập cuộc đầy tự tin khi thu về 14 điểm sau 7 vòng đấu. Đáng chú ý, họ đã chứng minh được bản lĩnh khi không gặp nhiều trở ngại trước các đối thủ sừng sỏ như AS Roma hay Napoli.

Cú vấp duy nhất của Como từ đầu mùa giải quốc nội chỉ là thất bại 0-2 trên sân của Frosinone. Ở vòng gần nhất, Como vừa giành chiến thắng vang dội 3-1 ngay tại sào huyệt của Fiorentina. Dù đội chủ nhà Fiorentina dứt điểm nhiều hơn và tạo ra áp lực liên tục, Como lại cho thấy khả năng chắt chiu cơ hội vô cùng sắc bén để định đoạt kết quả. Màn trình diễn ấn tượng tại Florence vừa qua là tín hiệu rõ ràng cho thấy hỏa lực tấn công của thầy trò Fabregas đã tìm lại độ chuẩn xác cần thiết.

Khởi đầu mùa giải năm nay của Man United đang đi ngược lại hoàn toàn với kỳ vọng từ người hâm mộ. Tại Champions League, họ từng có ngày ra quân rực rỡ tại Old Trafford khi đè bẹp Sabah (Azerbaijan) với tỷ số 4-0. Thế nhưng, khi phải làm khách đến sân của Atletico Madrid ở lượt trận thứ hai, MU không thể đứng vững, chấp nhận thất bại 0-2 trong thế trận phải chơi thiếu người phần lớn thời gian.

Đáng lo ngại hơn cả là phong độ tệ hại của Quỷ đỏ trên sân khách. Trong 5 chuyến hành quân xa nhà gần nhất trên mọi đấu trường, họ không giành nổi một chiến thắng nào, với thành tích 3 trận hòa và 2 thất bại. Chuyến làm khách mới đây nhất tới sân Elland Road của Leeds tại Ngoại hạng Anh khép lại bằng trận hòa 1-1 nhạt nhòa. Vấn đề cốt lõi của MU lúc này nằm ở sự thiếu chắc chắn nơi phòng tuyến. Hệ thống phòng ngự lỏng lẻo cùng những sai lầm cá nhân tai hại ngay bên phần sân nhà đã liên tục khiến họ phải trả giá đắt bằng những bàn thua và đánh rơi các điểm số then chốt.

Về phía Como, Trevoh Chalobah dính chấn thương và phải rời sân ngay từ phút thứ 14 ở trận gặp Fiorentina cuối tuần qua, để lại dấu hỏi lớn về khả năng kịp bình phục. Tiền đạo Moise Kean dù không gặp chấn thương nghiêm trọng nhưng khu vực bắp chân từng gây phiền toái ở mùa giải trước đang có dấu hiệu tái phát. Do vậy, nhiều khả năng anh sẽ được cho nghỉ ngơi. Ngoài ra, tiền đạo cánh Assane Diao bị căng cơ đùi trái nhẹ, hiện trong giai đoạn hồi phục và chỉ đặt mục tiêu trở lại ở trận đại chiến với Inter Milan.

Bên kia chiến tuyến, Kobbie Mainoo vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng sau khi phải ngồi ngoài 2 trận gần nhất. Trung vệ Lisandro Martínez buộc phải rời sân sau giờ nghỉ giữa hiệp ở trận gặp Leeds do chấn thương đùi và đang chờ kiểm tra y tế cuối cùng. Hậu vệ trái Luke Shaw tiếp tục vắng mặt trong các buổi tập gần đây và chưa có xác nhận cụ thể về ngày tái xuất.

MU cũng sẽ vắng Leny Yoro. Trung vệ người Pháp chắc chắn ngồi ngoài vì án treo giò sau tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận gặp Atletico Madrid. Patrick Dorgu dính chấn thương và dự kiến phải nghỉ thi đấu vài tuần theo xác nhận từ HLV Michael Carrick. Tiền đạo cắm Benjamin Sesko chưa hẹn ngày trở lại, trong khi tiền vệ đánh chặn Manuel Ugarte vẫn đang trong quá trình điều trị dài hạn sau ca chấn thương đầu gối nghiêm trọng.