Nhận định Aston Villa vs Viking FK, 02h00 ngày 22/10:

TPO - Nhận định bóng đá Aston Villa vs Viking FK, vòng phân hạng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Aston Villa nhắm đến chiến thắng thứ ba liên tiếp để củng cố ngôi đầu bảng tại cúp châu Âu, trong khi hiện tượng Viking FK quyết tâm tìm kiếm điểm số đầu tiên trên sân khách sau màn cầm hòa quả cảm trước Bayern Munich.

Nhận định trước trận Aston Villa vs Viking FK

Aston Villa đang trình diễn sức mạnh vượt trội tại Champions League. Thầy trò HLV Unai Emery xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng vòng phân hạng với 6 điểm tuyệt đối. Đại diện nước Anh khởi đầu chiến dịch bằng chiến thắng 3-2 trên sân của Club Brugge, trước khi đè bẹp Fenerbahce 6-0.

Trận đại thắng này thiết lập kỷ lục chiến thắng đậm nhất của câu lạc bộ tại đấu trường châu lục. Cuối tuần qua, Aston Villa tiếp tục duy trì đà hưng phấn khi vượt qua Newcastle 1-0 tại Premier League. Trận thắng này đánh dấu cột mốc 100 chiến thắng của HLV Unai Emery tại hạng đấu cao nhất nước Anh.

Dù thi đấu thăng hoa ở châu Âu, Aston Villa vẫn cần cải thiện thứ hạng tại giải quốc nội khi họ đang xếp thứ 12. Tiếp đón Viking FK trên sân nhà là cơ hội để đội bóng thành Birmingham bảo toàn thành tích toàn thắng tại Champions League, đồng thời dưỡng sức cho lịch thi đấu khắc nghiệt phía trước.

Ở phần sân đối diện, Viking FK mới giành một điểm sau 2 lượt trận đầu tiên trong lần trở lại Champions League kể từ mùa giải 1992/93. Tuy nhiên, đội bóng Na Uy thể hiện tinh thần thi đấu cực kỳ kiên cường. Sau thất bại 1-3 trước Stuttgart ở ngày ra quân, Viking tạo nên cơn địa chấn khi cầm hòa ông lớn Bayern Munich 3-3. Thầy trò HLV Bjarte Lunde Aarsheim và Morten Jensen lội ngược dòng ngoạn mục dù bị dẫn trước 2 bàn, ấn định tỷ số hòa bằng bàn thắng ở đúng phút 90.

Tại giải quốc nội, Viking FK khẳng định vị thế nhà đương kim vô địch khi tiếp tục cuộc đua bảo vệ ngôi vương. Họ vừa lội ngược dòng đánh bại Fredrikstad 3-2 cuối tuần qua, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Eliteserien (bằng điểm với Bodo/Glimt) khi giải đấu chỉ còn 7 vòng. Tinh thần không bỏ cuộc chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất của đại diện Bắc Âu trong chuyến hành quân đến nước Anh.

Aston Villa được đánh giá cao hơn ở trận này.

Phong độ, lịch sử đối đầu Aston Villa vs Viking FK

Sân nhà Villa Park đã biến thành pháo đài bất khả xâm phạm của Aston Villa tại đấu trường châu Âu. Đội bóng nước Anh duy trì chuỗi 14 trận bất bại trên sân nhà (thắng 13, hòa một), bao gồm 11 chiến thắng liên tiếp gần nhất. Hàng công của HLV Unai Emery hoạt động với công suất ấn tượng. Họ ghi bàn ở 22 trong 23 trận đấu cúp châu Âu gần đây và nã vào lưới đối phương từ 3 bàn trở lên ở 6/8 trận mới nhất.

Viking FK cũng sở hữu phong độ ổn định. Đại diện Na Uy chỉ để thua đúng một trận (trước Stuttgart) trong 12 lần ra sân gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 8, hòa 3). Lịch sử chạm trán bóng đá Anh cũng mang lại điểm tựa tâm lý cho Viking. Ở vòng 1 UEFA Cup mùa giải 2002/03, đại diện Na Uy từng loại Chelsea với tổng tỷ số 5-4 sau hai lượt trận (thua 1-2 trên sân khách và thắng 4-2 trên sân nhà).

Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến Aston Villa vs Viking FK

Bão chấn thương đang càn quét đội hình Aston Villa. Aaron Wan-Bissaka dính chấn thương gân kheo ở trận gặp Newcastle, chính thức gia nhập danh sách bệnh binh cùng Ian Maatsen, Amadou Onana, Matteo Ruggeri và Modo Cisse. Cầu thủ ghi bàn duy nhất trước Newcastle, Johan Manzambi, cũng vắng mặt vì vết đau nhẹ. Tân binh Taylor Harwood-Bellis không đủ điều kiện thi đấu tại Champions League. Bù lại, George Hemmings đã bình phục chấn thương đầu gối và sẵn sàng ra sân.

Khủng hoảng nhân sự ở hàng thủ buộc HLV Emery phải xếp trung vệ Tyrone Mings đá hậu vệ trái. Matty Cash đảm nhận cánh phải, trong khi Pau Torres sát cánh cùng Victor Lindelof ở trung tâm. Ở tuyến trên, Tammy Abraham, Brian Madjo và Nicolas Jackson cạnh tranh gắt gao cho vị trí trung phong. Tiền vệ Leon Goretzka đứng trước cơ hội có trận đá chính đầu tiên kể từ khi gia nhập câu lạc bộ.

Về phía Viking FK, HLV Morten Jensen không có sự phục vụ của Martin Ove Roseth, Nick D'Agostino, Veton Berisha và Anders Baertelsen do chấn thương. Tuy nhiên, hàng công đội khách vẫn duy trì sức mạnh đáng gờm. Zlatko Tripic tiếp tục sắm vai nhạc trưởng sau khi góp dấu giày vào 3/4 bàn thắng của Viking tại Champions League mùa này (một bàn, 2 kiến tạo).

Tripic sẽ kết hợp cùng chân sút chủ lực Peter Christiansen (14 bàn) và tân binh Erik Botheim tạo thành mũi đinh ba nguy hiểm. Ở hàng phòng ngự, Kristoffer Haugen sẵn sàng thay thế Vetle Auklend bên hành lang trái, trong khi tuyển thủ New Zealand Joe Bell giữ vai trò đánh chặn và luân chuyển bóng ở khu trung tuyến.