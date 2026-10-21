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Nhận định Bayern Munich vs Arsenal, 02h00 ngày 22/10: Kỳ phùng địch thủ

Trọng Đạt

TPO - Nhận định bóng đá trận Bayern Munich vs Arsenal, lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026/27, lúc 02h00 ngày 22/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bayern đang duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng, nhưng Arsenal là đội duy nhất chưa để thủng lưới mùa này. Cuộc đối đầu ở Allianz Arena sẽ là phép thử đáng chú ý cho cả hai đội.

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Nhận định trước trận đấu

Sau khi hủy diệt Bodo/Glimt ở lượt trận đầu, Bayern Munich lại trải qua trận đấu chật vật trước một đại diện Bắc Âu khác ở Champions League. Khởi đầu chiến dịch chinh phục danh hiệu Cúp C1 châu Âu thứ bảy bằng chiến thắng 5-0, thầy trò HLV Vincent Kompany suýt nhận một trong những cú sốc lớn nhất ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng.

Bị Viking FK của Na Uy dẫn trước 2-0, Bayern ngược dòng để vượt lên dẫn 3-2 khi trận đấu bước vào những phút cuối. Tuy nhiên, cú đánh đầu của Herman Haugen ở phút 90 giúp đội bóng này giành một điểm lịch sử.

Michael Olise bị truất quyền thi đấu sau khi nhận hai thẻ vàng, đồng nghĩa cầu thủ người Pháp vắng mặt trong trận đấu rạng sáng mai. HLV Kompany gọi tấm thẻ đỏ đó là “một sai lầm ngớ ngẩn”, góp phần khiến Bayern đánh rơi điểm số. Trước đó, nhà đương kim vô địch Bundesliga cũng bị Augsburg cầm hòa 2-2, khiến họ không thắng trong hai trận liên tiếp.

Bayern nhanh chóng tìm lại phong độ đáng sợ cuối tuần qua khi vùi dập RB Leipzig 6-1 trên sân Allianz Arena. Luis Diaz lập hat-trick, còn Harry Kane tiếp tục ghi bàn và có thêm hai pha kiến tạo.

Đội bóng của HLV Kompany vẫn bất bại trên mọi đấu trường mùa giải 2026/27, đồng thời ghi tới 25 bàn trong sáu trận gần nhất. Bayern đang hướng tới mục tiêu ghi bàn ở trận Champions League thứ 24 liên tiếp.

Đáng chú ý, Bayern đã bất bại 39 trận sân nhà liên tiếp tại vòng bảng và vòng phân hạng Champions League, trong đó có 37 chiến thắng. Lần gần nhất họ thất bại trên sân nhà ở đấu trường này là trận thua Manchester City 2-3 vào tháng 12/2013.

Bayern đã ghi tám bàn tại Champions League mùa này. Chỉ Paris Saint-Germain (10 bàn), Barcelona và Aston Villa (cùng 9 bàn) có thành tích tốt hơn.

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HLV Vincent Kompany.

Arsenal mới ghi bốn bàn, ít nhất trong nhóm 10 đội dẫn đầu bảng phân hạng. Dù vậy, Arsenal là đội duy nhất chưa để thủng lưới ở Champions League mùa 2026/27. Sau chiến thắng 1-0 trước Napoli, thầy trò HLV Mikel Arteta tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đánh bại Lille 3-0.

Chỉ trong vòng bảy phút, Jurrien Timber, Eberechi Eze và Bukayo Saka lần lượt lập công, giúp Arsenal có chiến thắng thứ 14 liên tiếp ở vòng phân hạng Champions League, gồm bảy trận sân nhà và bảy trận sân khách.

Chiến thắng thứ ba liên tiếp trên mọi đấu trường của Arsenal đến vào cuối tuần qua, khi cú sút của Noni Madueke ở phút 80 chạm người đổi hướng, mang về thắng lợi 1-0 trên sân Nottingham Forest.

Cựu cầu thủ Chelsea từng ghi bàn trong chiến thắng 3-1 của Arsenal trước Bayern tại Emirates cách đây hơn 12 tháng. Tuy nhiên, “Pháo thủ” đã thua cả ba chuyến làm khách gần nhất tại Allianz Arena. Chiến thắng duy nhất của họ trên sân đấu này là trận thắng 2-0 ở lượt về vòng 16 đội mùa giải 2012/13, khi Arteta còn là đội trưởng Arsenal.

Thông tin lực lượng

Phía Bayern, tiền đạo người Pháp Michael Olise sẽ vắng mặt một trận vì án treo giò. Tài năng trẻ 18 tuổi Lennart Karl nhiều khả năng được chọn đá thay Olise, phía trên Serge Gnabry, cựu cầu thủ Arsenal.

Joshua Kimmich vắng mặt trong buổi tập trước trận vì lý do cá nhân. Khả năng tiền vệ quan trọng này ra sân vẫn chưa rõ. Jamal Musiala cũng nhiều khả năng không thể góp mặt do chưa bình phục chấn thương đùi.

Trong khi đó, hậu vệ Kim Min-jae, người gần đây được liên hệ với Arsenal, vẫn sẵn sàng thi đấu, dù được thay ra ở phút 77 trận thắng Leipzig. Bayern cũng kỳ vọng thủ môn 40 tuổi Manuel Neuer kịp trở lại sau khi bỏ lỡ trận đấu cuối tuần vì vấn đề ở bàn chân.

Harry Kane chuẩn bị chạm trán Arsenal lần thứ 23 trong sự nghiệp. Tiền đạo người Anh đã ghi 15 bàn sau 22 lần đối đầu “Pháo thủ”, nhưng không lập công ở hai lần gặp gần nhất.

Trong khi đó, Arsenal không có cầu thủ nào bị treo giò trước trận đại chiến này. Martin Zubimendi cũng đủ thể lực thi đấu sau khi bình phục chấn thương nhẹ ở mắt cá chân.

Tuy nhiên, Piero Hincapie (mắt cá chân), Christos Tzolis (gân kheo) và William Saliba (lưng) sẽ vắng mặt ở lượt trận thứ ba này. Dù vậy, HLV Mikel Arteta dự kiến vẫn có một vài điều chỉnh trong đội hình.

Noni Madueke nhiều khả năng đá chính thay Eberechi Eze, tương tự sự thay đổi Arteta thực hiện trong giờ nghỉ trận gặp Nottingham Forest. Jurrien Timber, Myles Lewis-Skelly và Viktor Gyokeres cũng là những ứng viên có thể được trao suất đá chính.

Đội hình dự kiến

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Pavlovic, Kimmich; Karl, Saibari, Diaz; Kane.

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly; Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Madueke; Gyokeres.

Dự đoán tỷ số: Bayern Munich 1-1 Arsenal

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