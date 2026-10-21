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Nhận định Real Madrid vs Leipzig, 02h00 ngày 22/10: Thị uy sức mạnh

Kiều Khanh

TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Leipzig, League Phase UEFA Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Real Madrid sẽ nghiền nát Leipzig để chạy đà hoàn hảo cho El Clasico, hay đội khách đủ sức tạo cú sốc tại Bernabeu?

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Nhận định Real Madrid vs Leipzig

Real Madrid bước vào cuộc tiếp đón Leipzig với tinh thần lên cao sau chiến thắng 4-1 trước Sevilla tại La Liga. Kết quả giúp họ có thêm sự tự tin trước giai đoạn lịch thi đấu đầy áp lực. Real Madrid đang cho thấy khả năng giành chiến thắng ngay cả khi chưa đạt trạng thái hoàn hảo. Họ nhọc nhằn đánh bại Inter Milan với tỷ số 2-1 ở lượt trận mở màn Champions League, trước khi vượt qua Roma trong màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở với kết quả 4-3.

Điều đáng chú ý là Real Madrid không thiếu phương án tạo đột biến. Kylian Mbappe vẫn là mũi nhọn nguy hiểm nhất nhờ tốc độ và bản năng săn bàn. Vinicius Junior mang đến sức xuyên phá ở hành lang trái, trong khi Jude Bellingham có thể tạo ra đột biến bằng khả năng xâm nhập vòng cấm. Sự sáng tạo của Arda Guler cũng giúp các cầu thủ tấn công có nhiều cơ hội ngon ăn.

Với chất lượng nhân sự hiện tại, Real Madrid có thể tạo ra sức ép từ nhiều hướng thay vì phụ thuộc vào một cá nhân. Tuy nhiên, đội bóng của Mourinho vẫn còn những điểm cần cải thiện. Trận thắng 4-3 trước Roma ở lượt trận trước cho thấy hàng phòng ngự đôi lúc thiếu chắc chắn và có thể bị khai thác khi đối phương đẩy cao tốc độ.

Cuộc tiếp đón Leipzig không chỉ là cơ hội tìm kiếm thêm ba điểm. Đây còn là màn chạy đà quan trọng trước trận El Clasico với Barcelona. Một chiến thắng thuyết phục, đi kèm màn trình diễn chắc chắn ở tuyến dưới, sẽ giúp đội bóng Hoàng gia có sự chuẩn bị tốt hơn cho trận cầu được chờ đợi nhất tại La Liga.

Ở phía đối diện, RB Leipzig vừa nhận thất bại 1-6 trước Bayern Munich. Không chỉ thua với cách biệt lớn, Leipzig còn bộc lộ nhiều vấn đề trong khâu tổ chức phòng ngự. Tại Champions League mùa này, đại diện Bundesliga cũng chưa tạo được sự ổn định cần thiết. Họ thua Como 1-4 trong trận mở màn trước khi đánh bại PSV 1-0. Với ba điểm sau hai lượt trận, Leipzig đang cần tích lũy thêm điểm số để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Chuyến làm khách tại Bernabeu mang ý nghĩa quan trọng. Leipzig cần nhanh chóng lấy lại sự tự tin, nhưng đối thủ lại sở hữu hàng công có khả năng trừng phạt sai lầm ở đẳng cấp cao. Vấn đề lớn nhất của đội khách là làm thế nào để duy trì sự chắc chắn khi phải đối đầu với một đối thủ sở hữu hàng tấn công với nhiều ngôi sao hàng đầu châu Âu. Điều Leipzig cần làm là giữ được sự bình tĩnh, hạn chế sai sót và tránh để Real Madrid ghi bàn quá sớm.

Phong độ, Lịch sử đối đầu Real Madrid vs Leipzig

Phong độ của Real Madrid trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Real Madrid trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Leipzig trong 5 trận đấu gần nhất.
Phong độ của Leipzig trong 5 trận đấu gần nhất.

Real Madrid và RB Leipzig đã gặp nhau bốn lần tại Champions League. Ở vòng bảng mùa giải 2022/23, Real Madrid đánh bại Leipzig 2-0 trên sân nhà trước khi để thua 2-3 trong chuyến làm khách tại Đức. Hai đội tiếp tục chạm trán ở vòng 1/8 mùa giải 2023/24. Real thắng 1-0 trên sân khách và hòa 1-1 ở trận lượt về, giành quyền đi tiếp với tổng tỷ số 2-1.

Những kết quả này cho thấy Leipzig có thể gây khó khăn cho Real. Tuy nhiên, Bernabeu vẫn là điểm tựa đáng kể của đội bóng Hoàng gia. Leipzig chưa từng giành chiến thắng tại sân đấu này trong những lần đối đầu trước đây. Real Madrid còn có lợi thế về kinh nghiệm thi đấu tại Champions League. Họ biết cách xử lý các trận đấu có áp lực cao và sở hữu nhiều cầu thủ từng trải qua những thời khắc quyết định tại sân chơi châu lục.

Thông tin lực lượng Real Madrid vs Leipzig

Real Madrid không có sự phục vụ của Raul Asencio, Ferland Mendy và Rodrygo do chấn thương.

Bên phía Leipzig, Christoph Baumgartner và Assan Ouedraogo vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Real Madrid vs Leipzig

Real Madrid: Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, Carreras; Guler, Tchouameni; Diomande, Bellingham, Vinicius Junior; Mbappe.

RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Banzuzi, El Aynaoui; Gruda, Nkunku, Nusa; Romulo.

Dự đoán tỷ số Real Madrid 3-1 Leipzig

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