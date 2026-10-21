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Thể thao

Man City đối mặt nguy cơ thay chủ sở hữu vì cuộc điều tra mới

Nguyễn Khánh

TPO - Man City có thể đối mặt nguy cơ thay đổi chủ sở hữu nếu những kết luận bất lợi liên quan đến các vi phạm tài chính được giữ nguyên sau kháng cáo. Trong khi cơ quan quản lý bóng đá Anh để ngỏ khả năng mở cuộc điều tra riêng đối với đội chủ sân Etihad, cơ quan giám sát kế toán cũng đang xem xét những vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính của CLB.

IFR có quyền buộc chủ sở hữu rời CLB

Theo báo The Guardian ngày 21/10, David Kogan, Chủ tịch Cơ quan Quản lý bóng đá độc lập Anh (IFR), khẳng định tổ chức này có đủ thẩm quyền buộc chủ sở hữu Manchester City rời CLB nếu xác định họ điều hành đội bóng không đáp ứng các tiêu chuẩn về năng lực, sự công bằng và tính chính trực.

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Ông David Kogan, Chủ tịch Cơ quan Quản lý bóng đá độc lập Anh (IFR).

Phát biểu trên podcast “The Rest Is Football”, ông Kogan nhấn mạnh IFR có thể yêu cầu chủ sở hữu từ bỏ quyền kiểm soát CLB và chủ sở hữu không thể từ chối nếu cơ quan này quyết định thực thi thẩm quyền của mình.

Tuy nhiên, người đứng đầu IFR khẳng định còn quá sớm để đưa ra bất kỳ phán quyết nào đối với Man City. CLB đã kháng cáo kết luận của một ủy ban độc lập thuộc Premier League về các vi phạm quy định tài chính. IFR sẽ chờ quá trình này hoàn tất trước khi quyết định có mở cuộc điều tra riêng hay không.

Tháng trước, ủy ban độc lập kết luận Man City vi phạm các quy định tài chính của Premier League, liên quan đến những thỏa thuận thương mại bị xác định là không trung thực, giúp CLB khai tăng doanh thu hoặc giảm chi phí hơn 900 triệu bảng trong 9 mùa giải. Đội bóng cũng bị kết luận đã có những nỗ lực nhằm cản trở cuộc điều tra của Premier League. Man City bác bỏ tính chính xác của phán quyết và đã tiến hành kháng cáo.

Cơ quan giám sát kế toán vào cuộc

Trong một diễn biến liên quan, Financial Reporting Council (FRC), cơ quan giám sát lĩnh vực báo cáo tài chính và kiểm toán tại Anh, đã tiếp quản việc xem xét các báo cáo tài chính của Man City cùng hoạt động kiểm toán do công ty BDO thực hiện.

Theo Financial Times, FRC đang tiến hành thẩm tra sơ bộ nhằm xác định liệu có đủ căn cứ để mở một cuộc điều tra chính thức hay không. Động thái này diễn ra sau khi ủy ban độc lập kết luận Man City đã nộp các báo cáo tài chính sai lệch và che giấu tình trạng thực tế của CLB trong giai đoạn 9 mùa giải.

Việc FRC tiếp quản quá trình xem xét không đồng nghĩa cơ quan này đã chính thức mở cuộc điều tra. Hiện FRC đang đánh giá các kết luận đã được công bố để xác định liệu có căn cứ điều tra chính thức đối với báo cáo tài chính và hoạt động kiểm toán của BDO hay không.

Theo The Guardian, hai quy trình cần được phân biệt rõ: FRC tập trung vào báo cáo tài chính và hoạt động kiểm toán, trong khi IFR có thể xem xét tư cách của chủ sở hữu, lãnh đạo cấp cao và những cá nhân điều hành CLB.

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Liệu các ông chủ Arab của Man City có phải từ bỏ quyền kiểm soát đội bóng?

Nếu IFR quyết định mở cuộc điều tra riêng sau khi quá trình kháng cáo kết thúc, Man City có thể phải đối mặt với một vòng xem xét khác, bên cạnh quy trình xử lý của Premier League và những vấn đề liên quan đến kiểm toán.

Dù vậy, khả năng tỷ phú Sheikh Mansour phải rời Man City vẫn phụ thuộc vào kết quả kháng cáo và những đánh giá tiếp theo của cơ quan quản lý. Hiện chưa có quyết định chính thức buộc chủ sở hữu đội chủ sân Etihad phải bán CLB.

The Guardian

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#Man City #chủ sở hữu #điều tra tài chính #Premier League #IFR #FRC #kháng cáo

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