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U17 Việt Nam thua đậm trận đầu trong chuyến du đấu Hàn Quốc

Đặng Lai

TPO - Sáng nay (ngày 21/10), đội tuyển U17 Việt Nam đã bước vào trận giao hữu đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Đối thủ của đội là U18 FC Seoul và sau thời gian tranh tài, thầy trò HLV Cristiano Roland đã thất thủ 1-4.

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Với mục tiêu cao nhất là cọ xát và rà soát lực lượng, HLV Cristiano Roland chủ động thử nghiệm nhiều phương án nhân sự khác nhau. Nhà cầm quân người Brazil không ngần ngại trao cơ hội ra sân cho hầu hết các thành viên trong đội hình nhằm kiểm chứng năng lực thực chiến của từng vị trí.

Cộng với việc vừa đặt chân đến Hàn Quốc và chưa có nhiều thời gian để làm quen với sân bãi cũng như thời tiết, các tuyển thủ U17 Việt Nam nhập cuộc khá khó khăn. Các cầu thủ trẻ cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường và quyết tâm duy trì triết lý kiểm soát bóng. Nhưng những trở ngại khách quan cộng với thể hình thua thiệt khiến đội không thể triển khai cách đá quen thuộc.

Đó là lý do U17 Việt Nam liên tục nhận những bàn thua. HLV Cristiano Roland sau đó đã điều chỉnh nhân sự, tăng cường hàng công. Và thực tế là đội đã tạo ra một số tình huống sóng gió về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, khâu dứt điểm và khả năng tận dụng cơ hội chưa thực sự hiệu quả đã khiến chúng ta chưa thể chuyển hóa thành nhiều bàn thắng.

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U17 Việt Nam trong trận gặp U18 Seoul (ảnh VFF)

Nỗ lực của đội chỉ mang về 1 bàn danh dự. Đó là tình huống Ngọc Sơn thoát xuống, xâm nhập vòng cấm buộc hậu vệ U18 FC Seoul buộc phải phạm lỗi và trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm đá, Trần Mạnh Quân đã bình tĩnh dứt điểm chính xác, ghi bàn thắng duy nhất cho đội nhà.

Khép lại màn so tài, U17 Việt Nam chấp nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 1-4. Dù đây là một kết quả thua đậm về mặt tỷ số, song ý nghĩa chuyên môn mà trận đấu mang lại lại vẫn rất giá trị. Việc chạm trán một đối thủ vượt trội giúp ban huấn luyện thu thập được những dữ liệu thực tế đắt giá để đánh giá khả năng vận hành chiến thuật, sự bọc lót giữa các tuyến cũng như năng lực chịu áp lực trước các pha bóng có cường độ và tốc độ rất cao.

Toàn bộ những trải nghiệm thực chiến này là bước đệm quan trọng trong kế hoạch dài hạn của U17 Việt Nam, hướng tới sân chơi lớn vòng chung kết U17 World Cup vào tháng 11 tới. Sau bài kiểm tra bổ ích này, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ tiếp tục hoàn thiện đội hình để bước vào trận giao hữu thứ hai gặp U18 Cheonan City vào lúc 15h30 ngày 26/10 tới (theo giờ địa phương, 17h30 theo giờ Việt Nam).

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#U17 Việt Nam #giao hữu #Hàn Quốc #U18 FC Seoul #thất bại #đào tạo bóng đá #World Cup

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