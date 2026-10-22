Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

MU thua tan tác trước đội bóng nhỏ bé của Italia

Đặng Lai

TPO - MU tiếp tục lún sâu vào cơn khủng hoảng, thậm chí lần này mọi thứ còn tệ hơn khi họ đại bại 1-4 trước Como tại Champions League.

img-0748.jpg

MU không có Lisandro Martinez nhưng họ chào đón sự trở lại sau nhiều tháng chấn thương của De Ligt. Tuy nhiên, khi trung vệ Hà Lan còn chưa bắt nhịp lại với các đồng đội thì MU đã nhận bàn thua. Phút thứ 2, Nico Paz nhận bóng ở rìa vòng cấm rồi tung ra cú đá hiểm găm bóng vào góc lưới. 1-0 cho Como.

Bàn thua từ rất sớm khiến đội bóng Anh chật vật trong việc triển khai thế trận. Họ chuyền hỏng khá nhiều, các pha di chuyển thiếu liền mạch khiến lối chơi trở nên vỡ vụn.

Hàng thủ của Quỷ đỏ cho thấy sự chệch choạc đáng báo động khi liên tục thi đấu như mơ ngủ, để lộ nhiều khoảng trống nguy hiểm. Đội bóng nước Anh suýt chút nữa phải trả giá sớm nếu không có sự tập trung của thủ thành Lammens; anh đã phải trổ tài hết sức để cản phá một cú sút xa đầy uy lực từ chân tiền vệ bên phía Como vào phút 42.

img-0747.jpg

Đây đã là tình huống dứt điểm trúng mục tiêu thứ 3 của chủ nhà trong khi đội khách là con số 0 tròn trĩnh vì tuyến trên, MU không tạo ra được bất kỳ điểm sáng nào đáng kể. Lối chơi tấn công của họ rời rạc, các vị trí thiếu hẳn tính liên kết cần thiết để kéo giãn cự ly đội hình đối phương. Chính sự bế tắc và nghèo nàn này đã khiến số cơ hội nguy hiểm mà họ tạo ra trong hiệp một gần như không có.

Bước sang hiệp hai, kịch bản tồi tệ nhanh chóng ập đến với đội bóng thành Manchester khi hệ thống phòng ngự của họ hoàn toàn sụp đổ trước những đòn phản công sắc lẹm. Ngay phút 49, tiền vệ Nico Paz thực hiện đường chọc khe tinh tế xé toang tuyến dưới MU, tạo điều kiện cho Douvikas di chuyển thông minh thoát xuống đối mặt và dứt điểm lạnh lùng tung lưới, nhân đôi cách biệt cho Como.

Bàn thua chóng vánh đẩy MU vào vòng xoáy hoảng loạn. Chỉ 8 phút sau đó, thảm họa tiếp tục diễn ra bắt nguồn từ pha xử lý bất cẩn của tuyến giữa. Tận dụng sai lầm sau khi cắt được bóng từ chân Baleba, Nico Paz tự tin bứt tốc xộc thẳng vào vòng cấm trước khi tung cú sửa lòng bằng chân trái hiểm hóc về góc xa, nâng tỷ số lên 3-0 trong sự ngỡ ngàng của các cổ động viên MU.

img-0746.jpg

Tinh thần thi đấu của các học trò Carrick dường như đã cạn kiệt. Cơn ác mộng của họ vẫn chưa dừng lại ở đó. Phút 80, Bruno bên phía Como vừa vào sân đã để lại dấu ấn đậm nét với đường tạt bóng có độ chuẩn xác tuyệt đối, tạo cơ hội cho trung vệ Ramon dũng mãnh băng lên đánh đầu cận thành, ghi bàn thắng thứ 4 cho đại diện nước Ý.

Phải chờ đến những phút thi đấu chính thức cuối cùng, đội bóng nước Anh mới có được bàn thắng danh dự để gỡ gạc lại chút thể diện. Phút 90, Amad Diallo nỗ lực tạt bóng chuẩn xác vào vòng cấm để Joshua Zirkzee khống chế gọn gàng một nhịp rồi tung cú volley bằng chân phải quyết đoán làm tung nóc lưới đối phương, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4.

Pha lập công muộn màng này chỉ mang tính an ủi trong một buổi tối thất vọng toàn diện, khép lại trận thua bẽ bàng và để lại vô vàn nỗi lo cho hàng thủ lẫn ghế HLV của Carrick.

Xem thêm

#Champions League #C1 #Cúp C1 #kết quả C1 #kết quả bóng đá #Quỷ đỏ #MU

Cùng chuyên mục

Thua đau Como, cầu thủ và HLV trưởng MU đổ lỗi lẫn cho nhau

Thua đau Como, cầu thủ và HLV trưởng MU đổ lỗi lẫn cho nhau

TPO - Thất bại 1-4 trước Como tại Champions League khiến nội bộ MU bộc lộ những bất đồng khi đội trưởng Bruno Fernandes chỉ trích đấu pháp của ban huấn luyện, còn HLV Michael Carrick đặt dấu hỏi về tinh thần và cường độ thi đấu của các cầu thủ.

10 năm Tiền Phong Golf Championship đồng hành cùng Tài năng trẻ Việt Nam

10 năm Tiền Phong Golf Championship đồng hành cùng Tài năng trẻ Việt Nam

TPO - Bên cạnh tạo sân chơi và cơ hội cọ xát cho golfer trẻ, Tiền Phong Golf Championship còn kết nối nguồn lực cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Năm 2026, sự kiện ghi dấu 10 năm tổ chức, giải dự kiến quy tụ khoảng 270 golfer tranh tài tại Legend Valley Country Club vào ngày 14/11.

Inter thắng nghẹt thở Shakhtar trong thế trận thiếu người

Inter thắng nghẹt thở Shakhtar trong thế trận thiếu người

TPO - Inter Milan cuối cùng đã có thắng lợi đầu tiên ở Champions League 2026/27. Trong thế thiếu người sau thẻ đỏ của Bastoni, đội bóng của HLV Cristian Chivu vẫn đánh bại Shakhtar Donetsk 1-0, chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp ở đấu trường này.

Chủ tịch Infantino tính lập giải đấu mới tương tự FIFA ASEAN Cup

Chủ tịch Infantino tính lập giải đấu mới tương tự FIFA ASEAN Cup

TPO - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đang xem xét khả năng tổ chức một giải đấu khu vực mới mang tên Himalaya Cup, nhằm mở rộng cơ hội thi đấu quốc tế cho các đội tuyển tại khu vực Nam Á và vùng Himalaya. Tuy nhiên, ý tưởng này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu.

Kvaratskhelia

PSG sứt mẻ nghiêm trọng sau đại chiến với Barca

TPO - PSG phải đón nhận cú sốc lớn về lực lượng khi Kvaratskhelia được xác nhận đứt dây chằng chéo trước đầu gối phải. Chấn thương nghiêm trọng sau chiến thắng trước Barcelona khiến ngôi sao người Georgia phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải 2026/27.

Man City đối mặt nguy cơ thay chủ sở hữu vì cuộc điều tra mới

Man City đối mặt nguy cơ thay chủ sở hữu vì cuộc điều tra mới

TPO - Man City có thể đối mặt nguy cơ thay đổi chủ sở hữu nếu những kết luận bất lợi liên quan đến các vi phạm tài chính được giữ nguyên sau kháng cáo. Trong khi cơ quan quản lý bóng đá Anh để ngỏ khả năng mở cuộc điều tra riêng đối với đội chủ sân Etihad, cơ quan giám sát kế toán cũng đang xem xét những vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính của CLB.

Nhận định Bayern Munich vs Arsenal, 02h00 ngày 22/10: Kỳ phùng địch thủ

Nhận định Bayern Munich vs Arsenal, 02h00 ngày 22/10: Kỳ phùng địch thủ

TPO - Nhận định bóng đá trận Bayern Munich vs Arsenal, lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026/27, lúc 02h00 ngày 22/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Bayern đang duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng, nhưng Arsenal là đội duy nhất chưa để thủng lưới mùa này. Cuộc đối đầu ở Allianz Arena sẽ là phép thử đáng chú ý cho cả hai đội.

Nhận định Aston Villa vs Viking FK, 02h00 ngày 22/10: Chủ nhà lấn lướt

Nhận định Aston Villa vs Viking FK, 02h00 ngày 22/10: Chủ nhà lấn lướt

TPO - Nhận định bóng đá Aston Villa vs Viking FK, vòng phân hạng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Aston Villa nhắm đến chiến thắng thứ ba liên tiếp để củng cố ngôi đầu bảng tại cúp châu Âu, trong khi hiện tượng Viking FK quyết tâm tìm kiếm điểm số đầu tiên trên sân khách sau màn cầm hòa quả cảm trước Bayern Munich.

Nhận định Como vs MU, 23h45 ngày 21/10: Quỷ đỏ đi dễ khó về

Nhận định Como vs MU, 23h45 ngày 21/10: Quỷ đỏ đi dễ khó về

TPO - Nhận định bóng đá Como vs MU, Cúp C1 châu Âu - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trước giờ bóng lăn, cả Como lẫn MU đều đang có cùng 3 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên tại Champions League. Tuy nhiên, vị thế Como hiện tại là tự tin hơn hẳn đối thủ...

Nhận định Inter Milan vs Shakhtar Donetsk, 02h00 ngày 22/10: Trận cầu phải thắng của Inter

Nhận định Inter Milan vs Shakhtar Donetsk, 02h00 ngày 22/10: Trận cầu phải thắng của Inter

TPO - Nhận định bóng đá Inter Milan vs Shakhtar Donetsk, 02h00 ngày 22/10, lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thua cả hai trận đầu tiên, Inter Milan buộc phải giành chiến thắng trước Shakhtar Donetsk nếu không muốn tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Real Madrid vs Leipzig

Nhận định Real Madrid vs Leipzig, 02h00 ngày 22/10: Thị uy sức mạnh

TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Leipzig, League Phase UEFA Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Real Madrid sẽ nghiền nát Leipzig để chạy đà hoàn hảo cho El Clasico, hay đội khách đủ sức tạo cú sốc tại Bernabeu?

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe