Inter thắng nghẹt thở Shakhtar trong thế trận thiếu người

TPO - Inter Milan cuối cùng đã có thắng lợi đầu tiên ở Champions League 2026/27. Trong thế thiếu người sau thẻ đỏ của Bastoni, đội bóng của HLV Cristian Chivu vẫn đánh bại Shakhtar Donetsk 1-0, chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp ở đấu trường này.

Trước cuộc tiếp đón Shakhtar Donetsk trên sân Giuseppe Meazza, Inter Milan chịu sức ép lớn khi lần lượt thất bại trước Real Madrid và Club Brugge ở hai lượt trận đầu tiên. Đội bóng từng hai lần vào chung kết Champions League trong năm 2023 và 2025 cần một chiến thắng để tránh tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng tại đấu trường châu lục.

Thuram (giữa) đã có cơ hội mở tỷ số ngay từ phút thứ 3.

Đội chủ nhà nhập cuộc chủ động và sớm tạo ra những cơ hội đáng chú ý. Ngay phút thứ 3, Petar Sucic cắt được đường chuyền thiếu chính xác của Oleh Ocheretko, mở ra cơ hội cho Marcus Thuram dứt điểm. Tuy nhiên, thủ môn Dmytro Riznyk kịp thời cản phá cú sút chéo góc của tiền đạo Inter Milan.

Sau đó, đến lượt Hakan Calhanoglu uy hiếp khung thành đối phương bằng pha dứt điểm đi chệch cột dọc sau tình huống phối hợp với Nicolo Barella ở phút thứ 5. Ở giữa hiệp một, Ange-Yoan Bonny khống chế đường chuyền dài của Manuel Akanji rồi xoay người sút căng, buộc Riznyk phải trổ tài cứu thua.

Dù tạo được sức ép trong những phút đầu, Inter không thể duy trì thế chủ động trong toàn bộ thời gian thi đấu của hiệp 1. Shakhtar dần tìm được khoảng trống để phản công, tận dụng những sai sót trong khâu phòng ngự của đội chủ nhà.

Và khi hiệp một khép lại, chính đội bóng Ukraine mới là những người cảm thấy tiếc nuối với những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ. Oleh Ocheretko sút trong vòng cấm chỉ chệch cột gần vài tấc, còn cú đánh đầu của Valeriy Bondar từ quả phạt góc buộc Josep Martinez phải bay người cứu thua.

Sau giờ nghỉ, Inter tiếp tục gặp khó khăn trong việc áp đặt thế trận. Những pha xử lý thiếu chính xác khiến đội chủ nhà không thể chuyển hóa ưu thế thành bàn thắng. Chỉ đến khi HLV Cristian Chivu quyết định thay ba cầu thủ ở phút 59 nhằm cải thiện sức tấn công, Inter mới tạo ra sức ép rõ rệt hơn.

Bastoni (bên phải) nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân ở phút 68.

Tuy nhiên, khi đội chủ nhà đang tìm cách giành quyền kiểm soát trận đấu, Alessandro Bastoni khiến tình hình trở nên phức tạp. Hậu vệ người Italia nhận hai thẻ vàng chỉ trong khoảng ba phút và phải rời sân. Chỉ còn 10 người, Inter đành phải giảm nhịp độ trận đấu xuống trong khi Shakhtar thì bắt đầu dồn lên khai thác ưu thế về quân số.

Thế nhưng, Shakhtar chưa kịp chuyển hóa tình thế thuận lợi thành bàn thắng thì Inter đã tung ra đòn quyết định. Phút 77, Henrikh Mkhitaryan, người vừa được đưa vào sân từ ghế dự bị, thực hiện đường chuyền dài chuẩn xác từ khu vực giữa sân, đặt Carlos Augusto vào vị trí thuận lợi. Hậu vệ người Brazil khống chế bóng bằng ngực, chờ thủ môn Riznyk băng ra rồi dùng má ngoài đưa bóng vào lưới, mở tỷ số cho Inter.

Bàn thắng giúp đội chủ nhà giải tỏa áp lực, nhưng chưa thể bảo đảm chiến thắng. Những phút cuối chứng kiến Shakhtar dồn lên tìm bàn gỡ. Josep Martinez trở thành điểm tựa của Inter khi liên tiếp cản phá cú sút của Newerton và pha đánh đầu cận thành của Mykola Matviyenko. Nhờ những pha cứu thua quan trọng của thủ môn người Tây Ban Nha, đội chủ nhà bảo toàn tỷ số 1-0 đến hết trận.

Augusto ăn mừng sau khi ghi bàn duy nhất của trận đấu, đem về thắng lợi 1-0 cho Inter.

Chiến thắng 1-0 giúp Inter chấm dứt chuỗi 4 trận thua liên tiếp ở đấu trường châu Âu. Với Shakhtar, đây là trận thua đầu tiên tại Champions League mùa này, cũng là lần thứ 8 liên tiếp họ không thể đánh bại Inter. Dù vậy, Shakhtar vẫn đứng trên Inter trên bảng xếp hạng với 4 điểm, xếp thứ 17, trong khi đội bóng Italia có 3 điểm và đứng thứ 21.