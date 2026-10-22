Michael Carrick, kẻ lạc lõng ở MU

TPO - Rạng sáng nay, người hâm mộ đã được chứng kiến một thất bại ê chề nữa, đặc biệt khi đối thủ của MU chỉ là tân binh ở đấu trường Cúp C1 châu Âu. Qua thất bại này, người hâm mộ càng nhận ra vẻ lạc lõng của Carrick ở MU.

Không ai có thể tưởng tượng một đội bóng từng là gã khổng lồ nước Anh lại bị cuốn phăng dễ dàng đến vậy trước đối thủ nhỏ bé như Como. Suốt hơn 90 phút thi đấu, Man United bộc lộ toàn bộ những khiếm khuyết chết người: thiếu ý tưởng khi cầm bóng, chậm chạp trong chuyển trạng thái và hoàn toàn vỡ vụn trước cường độ pressing của đối thủ. Những gì diễn ra trên sân cỏ giống như một buổi tập chiến thuật mở mà Como là người làm chủ, còn các bóng áo trắng chỉ đóng vai trò cọc tiêu di động.

Đỉnh điểm của sự yếu kém và hời hợt được thể hiện rõ ràng qua cách Quỷ đỏ đón nhận những bàn thua. Trong pha thủng lưới ngay phút thứ 2, các hậu vệ áo trắng cứ lùi mãi, để rồi Nico Paz cứa lòng tuyệt đẹp từ rìa vòng cấm mở tỷ số. Ở tình huống nâng tỷ số lên 3-0, Nico Paz - tài năng trẻ người Argentina được kỳ vọng có thể kế vị Messi ở đội tuyển quốc gia - nhận bóng bên hành lang cánh phải.

Trong khi tuyến tiền vệ MU hoàn toàn bỏ cuộc không thèm đuổi theo tranh chấp, hàng thủ lại lùi sâu một cách hoảng loạn và thiếu dứt khoát thì Paz thoải mái tăng tốc, xộc thẳng vào nách trung lộ rồi tung đòn trừng phạt đánh bại thủ thành Lammens. Không có bất kỳ sự can thiệp quyết liệt nào từ những ngôi sao chục triệu bảng; họ nhìn đối thủ nhảy múa ngay trước mắt với thái độ cam chịu đến kỳ lạ.

Lammens đã phải 4 lần vào lưới nhặt bóng

Chưa dừng lại ở đó. Phút 76, Como gần như đi dạo để ghi bàn thắng thứ tư. Từ một đường tạt bóng tưởng chừng rất cơ bản bên cánh trái của Kaiki Bruno, Jacobo Ramon ung dung bật cao giữa hai trung vệ MU, thoải mái căn chỉnh rồi lắc đầu đưa bóng vào lưới.

Cách MU thất bại sẽ là vấn đề được bàn luận đầu tiên bởi vì chỉ sau 57 phút, trận đấu đã kết thúc: Como đã dẫn trước 3-0, và Nico Paz đã hủy diệt đội quân của Carrick bằng một màn trình diễn xuất sắc với 2 bàn thắng cùng 1 kiến ​​tạo.

Khi Como tấn công và phòng thủ, họ như một khối thống nhất được huấn luyện bài bản bởi Fabregas. Xét về điều này, Carrick thua xa dù tập thể ông sở hữu có tổng cộng 242 lần ra sân ở mặt trận Champions League trong khi phía bên kia chiến tuyến, tổng số lần được thi đấu ở sân chơi danh giá nhất châu lục của 11 thành viên đá chính Como chỉ là 62, trung bình mỗi người chưa tới 6 trận.

Sự vượt trội của Como trong chiến thắng trước MU, trận thắng được coi là nổi tiếng nhất trong 119 năm tồn tại của họ, còn được thể hiện qua các chỉ số thống kê vượt trội. Como kiểm soát bóng 55%, dứt điểm trúng đích 8 lần và ghi 4 bàn. Có nghĩa nếu như Lammens không xuất sắc, số bàn thua có thể còn nhiều hơn thế.

Bàn thắng ở phút bù giờ của Joshua Zirkzee sau đó hoàn toàn vô nghĩa. Nó thậm chí chẳng thể coi là một niềm an ủi, chẳng thể xoa dịu nỗi đau của CĐV Quỷ đỏ về một màn thể hiện tệ hại, vô hồn và bạc nhược từ đầu đến cuối.

Hình ảnh Michael Carrick gục đầu bên ngoài đường pitch mang lại một cảm giác chua chát khó tả. Từng là một tiền vệ mẫu mực với nhãn quan chiến thuật tinh tế và tinh thần kỷ luật thép dưới kỷ nguyên Sir Alex Ferguson, Carrick bước vào băng ghế chỉ đạo với mong muốn tái thiết văn hóa chiến thắng và áp đặt lối chơi kiểm soát đĩnh đạc. Thế nhưng, thực tế đang biến ông thành một kẻ bất lực, một nhà chỉ huy đứng trước một đạo quân không thèm tuân lệnh.

Sự lạc lõng của Carrick hiện rõ qua từng cử chỉ dọc đường biên. Ông liên tục hò hét, ra hiệu cho đội hình dâng cao pressing, yêu cầu các tuyến thu hẹp khoảng cách và giữ cự ly đội hình. Nhưng đáp lại ông là sự thờ ơ lạnh lùng từ các học trò. Những đường chuyền ngang hời hợt, những pha tranh chấp nửa vời và thái độ buông xuôi khi mất bóng cho thấy các cầu thủ MU dường như không còn nghe lời người thầy của mình.

Các quyết định thay người của ông cũng chỉ khiến tình hình tệ hơn. Đầu hiệp 2, ông thay Cunha và Santos bằng Carlos Baleba và Amad Diallo, một sự điều chỉnh đội hình đưa Tielemans vào vị trí tiền vệ trung tâm, Fernandes lên số 10, và Mbeumo đá tiền đạo cắm.

Carrick bây giờ không còn chỉ huy được đội quân của mình

Kết quả: Como ghi bàn thắng thứ hai. Paz có rất nhiều thời gian để chuyền bóng cho Douvikas, và anh đã dứt điểm mạnh mẽ ghi bàn thứ 3. Phút 80 là bàn thua thứ 4. Với đội hình đá chính, MU thua 1 bàn, đến khi Carrick thay đổi, đội bóng của ông thủng lưới thêm 3 lần nữa.

Carrick muốn xây dựng lối chơi hiện đại, nhưng những cá nhân trên sân lại từ chối vận hành theo triết lý ấy. Ông gào thét trong vô vọng, và âm thanh ấy chìm nghỉm giữa bầu không khí của sự rệu rã.

Sự bất lực của Carrick còn bắt nguồn từ sự cô độc trên thượng tầng. Mùa hè vừa qua, ông gần như bị bỏ rơi hoàn toàn trên thị trường chuyển nhượng. Những mục tiêu then chốt để phục vụ việc cải tổ đội hình không được mang về, buộc cựu tiền vệ này phải chắp vá bằng một bộ khung đầy rẫy bất ổn. Dẫu vậy, văn hóa tại Old Trafford từ nhiều năm nay vẫn không hề đổi thay: khi cơn bão ập đến, ban lãnh đạo luôn an toàn phía sau những cánh cửa phòng họp, còn người phải giơ đầu chịu báng và trả giá đắt bằng chiếc ghế của mình luôn là HLV trưởng.

Một dấu hỏi khổng lồ đang treo lơ lửng trên tương lai của Michael Carrick. Ngay cả khi ông có thể trụ lại đến hết tuần này sau màn chạm trán với Bournemouth, chẳng ai dám chắc chiếc ghế ấy còn giữ được bao lâu nữa. Chiếc ghế ấy dường như đang bị các cầu thủ nắm quyền định đoạt.

Cuối trận, khi chỉ còn khoảng 200 trong số 700 CĐV của Quỷ đỏ ở lại, Carrick đã bước tới xin lỗi. Ông giơ tay lên 3-4 lần như thể van xin. Còn các cầu thủ, Carrick chỉ dành cho họ thái độ phớt lờ, sau đó ông thừa nhận "tức giận khi các cầu thủ không chịu chạy”.

Qua chi tiết ấy, có thể khẳng định khi phòng thay đồ không còn cùng nhìn về một hướng và lòng tin từ thượng tầng ngày một lung lay thì chiếc đồng hồ đếm ngược dành cho Michael Carrick đang điểm những nhịp cuối cùng.