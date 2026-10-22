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Chủ tịch AFC phản ứng gì khi chủ nhà Asian Cup 2027 liên tục hủy các giải đấu thể thao?

Đặng Lai

TPO - Chủ tịch AFC - Salman bin Ibrahim Al Khalifa - khẳng định sự tin tưởng vào khả năng Saudi Arabia tổ chức thành công Asian Cup 2027 dù quốc gia này đã từ bỏ tư cách đăng cai hàng loạt giải đấu khác.

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Chủ tịch AFC, ông Salman bin Ibrahim Al Khalifa (trái)

Hàng loạt vụ không kích nhắm vào các cơ sở tại Saudi Arabia khiến nước này phải hủy hoặc hoãn nhiều sự kiện thể thao trong tháng 10-11. Các giải đấu quần vợt quốc tế, golf, thể thao điện tử và đua xe đã phải điều chỉnh. Một số giải hoãn, một số chuyển quốc gia đăng cai. Cùng với việc Saudi Arabia hoãn hội nghị Sáng kiến ​​Đầu tư Tương lai, đang xuất hiện nhiều câu hỏi đặt ra cho Asian Cup 2027- sự kiện dự kiến ​​được tổ chức tại Saudi Arabia vào đầu năm sau.

Khi truyền thông đặt câu hỏi về số phận của giải đấu này, chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), ông Salman bin Ibrahim Al Khalifa, tiếp tục thể hiện sự kiên định vào Saudi Arabia. Ông tái khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối vào năng lực cũng như công tác chuẩn bị của Saudi Arabia cho VCK.

Người đứng đầu cơ quan bóng đá quyền lực nhất châu lục nhấn mạnh toàn bộ các khâu sắp xếp, hoàn thiện hạ tầng và tổ chức đều đang diễn ra đúng tiến độ đã phê chuẩn, đồng thời khẳng định không có bất kỳ sự xáo trộn nào so với các thỏa thuận ban đầu.

“Chúng tôi liên tục liên lạc và phối hợp với Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia và ban tổ chức địa phương. Chúng tôi đang theo dõi sát sao các giai đoạn chuẩn bị và rất hài lòng với những báo cáo tích cực. Điều đó phản ánh quy mô công việc và nỗ lực của Saudi Arabia, đồng thời củng cố niềm tin của chúng tôi rằng quốc gia này sẽ tổ chức một giải đấu cấp châu lục xuất sắc và thành công”.

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Saudi Arabia thông báo hủy giải đua xe

Bên cạnh tiến độ hiện tại, người đứng đầu AFC cũng đánh giá rất cao tiềm lực tổng thể của quốc gia vùng Vịnh này. Ông nhận định: “Saudi Arabia sở hữu năng lực tổ chức, cơ sở hạ tầng tiên tiến và kinh nghiệm dày dặn trong việc đăng cai các sự kiện thể thao quốc tế, và chúng tôi tin tưởng rằng Asian Cup 2027 sẽ là một cột mốc đáng nhớ trong lịch sử giải đấu, phản ánh vị thế ngày càng tăng của bóng đá châu Á”.

Khi được hỏi về biến động tiềm ẩn có thể tác động tiêu cực tới ngày hội bóng đá châu lục, Sheikh Salman cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để đề cập đến viễn cảnh này. Ông nêu rõ ưu tiên số một của AFC là duy trì kế hoạch vận hành hiện hành nhằm đưa giải đấu về đích đúng lộ trình.

“Trọng tâm của chúng tôi hôm nay là tiếp tục thực hiện kế hoạch và chương trình hoạt động cho Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia. Đương nhiên, AFC đang theo dõi mọi diễn biến xung quanh và luôn xử lý các tình huống khác nhau một cách có trách nhiệm và linh hoạt. Liên đoàn sẽ luôn sẵn sàng xem xét tất cả các phương án đảm bảo sự liên tục và thành công của giải đấu. Bất kỳ quyết định nào được đưa ra về vấn đề này sẽ được thực hiện với sự phối hợp và hợp tác đầy đủ giữa Liên đoàn bóng đá châu Á và phía Saudi Arabia”.

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#AFC #Asian Cup 2027 #Saudi Arabia #bóng đá #sự kiện thể thao #chủ nhà #hủy giải đấu #Việt Nam

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