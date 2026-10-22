Tiền Phong Golf Championship: Một thập kỷ chắp cánh tài năng trẻ Việt Nam

TPO - Đánh dấu một thập kỷ tổ chức, Tiền Phong Golf Championship 2026 dự kiến quy tụ kỷ lục 240 golfer tranh tài trên hai sân Rose Course và Canyon Course thuộc Legend Valley Country Club (Ninh Bình) ngày 14/11. Bên cạnh dấu mốc về quy mô, giải tiếp tục nối dài hành trình phát hiện, bồi dưỡng và tiếp sức cho các tài năng trẻ Việt Nam.

Ngày 22/10, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong phối hợp cùng các đơn vị đồng hành tổ chức họp báo giới thiệu Tiền Phong Golf Championship 2026 – Vì Tài năng trẻ Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết, Giải Tiền Phong Golf Championship năm 2026 - Vì tài năng trẻ là sự kiện thể thao do báo Tiền Phong tổ chức nhân dịp chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập báo Tiền Phong (16/11/1953 - 16/11/2026), đồng thời hướng tới mục tiêu quan trọng là quảng bá và gây quỹ cho các hoạt động của Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Tham dự buổi họp báo có bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam; bà Đặng thị Phương Thảo- Phó Cục trưởng Cục Báo chí - Bộ Văn hoá, thể thao và Du lịch; ông Vũ Văn Chúc - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Trưởng Ban công tác Đoàn.

Về phía Ban tổ chức, buổi họp báo có sự góp mặt của nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức; nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức giải; ông Mark Reeves, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG; ông Trần Huy Hưng - Phó Giám đốc Ban truyền thông và Tiếp thị Ngân hàng SeABank; ông Nguyễn Thái Dương, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam; đại diện các đơn vị, doanh nghiệp đồng hành; Hoa hậu, người đẹp các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam; golfer tham dự giải và đồng nghiệp các cơ quan báo chí.

Cột mốc một thập kỷ ra đời và phát triển

Mùa giải năm nay đánh dấu cột mốc quan trọng 10 năm giải ra đời và phát triển, kể từ năm 2017. Theo Trưởng Ban tổ chức Phùng Công Sưởng, đây là điều rất đặc biệt với một giải golf phong trào, mang giá trị tốt đẹp tại Việt Nam.

"Mười mùa giải - một thập kỷ kiên trì với mục tiêu Vì tài năng trẻ Việt Nam. Trên hành trình ấy, Tiền Phong Golf Championship từng bước khẳng định uy tín về chuyên môn, đồng thời trở thành một trong những hoạt động huy động nguồn lực quan trọng cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Điều chúng tôi trân quý không chỉ là những nhà vô địch được xướng tên; những thành tích thể thao được ghi nhận, mà còn là chuỗi giá trị được tạo ra sau mỗi mùa giải. Đó là nguồn lực quan trọng góp phần tôn vinh, hỗ trợ các tài năng trẻ trong học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể thao và nhiều lĩnh vực khác", nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải.

Hệ sinh thái golf giàu bản sắc

Theo Tổng Biên tập báo Tiền Phong, từ nền tảng Tiền Phong Golf Championship, báo Tiền Phong từng bước xây dựng một hệ sinh thái các giải golf có bản sắc riêng. Trong khi Tiền Phong Golf Championship gắn thể thao với trách nhiệm xã hội và sứ mệnh hỗ trợ tài năng trẻ; Giải Vô địch Golf Quốc gia hướng tới đỉnh cao thành tích; thì Giải Golf - Non sông một dải mang ý nghĩa tri ân những thế hệ đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ba giải đấu, ba bản sắc riêng, nhưng cùng thể hiện một định hướng nhất quán của báo Tiền Phong: Không chỉ đồng hành với thể thao bằng hoạt động truyền thông, mà còn trực tiếp tham gia tổ chức, kiến tạo những sân chơi có giá trị lâu dài, gắn thể thao với trách nhiệm xã hội, lòng biết ơn và khát vọng cống hiến.

Ban tổ chức tri ân các đơn vị đồng tổ chức và nhà tài trợ đồng hành.

Số 10 hoàn hảo

Ở cột mốc kỷ niệm 10 năm, Tiền Phong Golf Championship tổ chức trên tổ hợp sân 36 hố Legend Valley Country Club, gồm hai sân 18 hố Rose Course và Canyon Course. Sân Canyon Course vừa đưa vào vận hành ngày 10/10 vừa qua, hoàn thiện quần thể sân 36 hố Legend Valley và cũng là sân 18 hố thứ 10 của Tập đoàn BRG.

Mr Mark Reeves - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG cho biết, giải Tiền Phong đã không ngừng phát triển song hành với sự lớn mạnh của môn golf và những tiêu chuẩn ngày càng được nâng cao. Năm nay, các golfer được thi đấu trên những sân golf đẳng cấp quốc tế, trong đó có sân Canyon thuộc Legend Valley - sân golf mới được bình chọn là sân golf mới tốt nhất Việt Nam.

Mr Mark Reeves - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG.

“Đây thực sự là một địa điểm tuyệt vời. Không chỉ sở hữu chất lượng sân golf xuất sắc, nơi đây còn có thể được xem là một trong những sân golf có cảnh quan ấn tượng bậc nhất châu Á. Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn về dịch vụ, chất lượng phục vụ của đội ngũ caddie và công tác vận hành sân cũng liên tục được nâng cao qua từng năm, song hành với sự phát triển của môn golf tại Việt Nam”, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BRG chia sẻ.

Cùng với quy mô và chất lượng ngày được nâng tầm, bộ cúp của Giải Tiền Phong Golf Championship 2026 tiếp tục được thiết kế tinh xảo, mang đậm dấu ấn riêng của giải đấu Vì tài năng trẻ Việt Nam.

Kỷ lục 240 golfer tham dự

Tiền Phong Golf Championship 2026 dự kiến quy tụ khoảng 240 golfer, quy mô cao nhất của giải đến nay. Các golfer được chia thành năm bảng gồm A, B, C, D (nữ) và Tài năng trẻ. Giải áp dụng thể thức đấu gậy, tính điểm NET theo Handicap ngày System 36; danh hiệu Best Gross được trao cho golfer có tổng số gậy thực tế thấp nhất trên sân par 72.

Ban tổ chức tiếp tục dành chính sách hỗ trợ cho các golfer trẻ. Những golfer trẻ từng vô địch Tiền Phong Golf Championship, đăng quang Giải Vô địch Golf Quốc gia hoặc đứng đầu các chặng VGA Junior Tour được miễn lệ phí tham dự. Các golfer dưới 18 tuổi không thuộc nhóm trên được hỗ trợ 60% lệ phí thi đấu.

Hệ thống giải thưởng HIO năm nay gồm một xe Volvo XC90 Ultra trị giá 3,289 tỷ đồng và ba giải thưởng do Tập đoàn Bảo hiểm DBV tài trợ, trị giá công bố 600 triệu đồng. Các giải thưởng được đặt tại những hố par 3 trên hai sân.



Sau phần công bố giải đấu, đoàn chủ tọa bước vào phiên trao đổi với báo chí. Tham gia phiên trao đổi có nhà báo Phùng Công Sưởng, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Mr Mark Reeves, ông Nguyễn Thái Dương, và Á hậu Trần Ngọc Châu Anh.

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn, Ban tổ chức nhận được nhiều câu hỏi của phóng viên, tập trung vào công tác tổ chức giải; ý nghĩa xã hội của chương trình “Vì Tài năng trẻ Việt Nam” và dấu mốc 10 năm; vai trò của giải trước thềm Giải Vô địch Golf Quốc gia trong khuôn khổ Đại hội Thể thao Toàn Quốc 2026; cùng lý do lựa chọn Sân golf Thiên Đường - Legend Valley Country Club (Ninh Bình) làm địa điểm đăng cai năm thứ hai liên tiếp.

Tại họp báo, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh cho biết: "Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đồng hành cùng Giải Golf Tiền Phong Championship đúng vào cột mốc kỷ niệm 10 năm. Đối với tôi, giải đấu không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần mà còn là một chương trình vô cùng nhân văn và sâu sắc.

Trong suốt 10 năm qua, giải đấu đã tạo ra nguồn lực tài chính quý báu cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, trao đi hàng trăm suất học bổng giúp các bạn trẻ có thêm động lực học tập, nghiên cứu và cống hiến cho đất nước. Tôi xin kính chúc mùa giải năm nay sẽ thành công rực rỡ và tiếp tục lan tỏa những năng lượng tích cực đến cộng đồng."

Giải đấu không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần mà còn là một chương trình vô cùng nhân văn và sâu sắc - Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh

Hai nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship Nguyễn Đức Sơn và Nguyễn Bảo Châu cùng tài năng trẻ vừa dự Asiad 20 Nguyễn Khánh Linh, tham dự họp báo.

Danh sách các nhà vô địch giai đoạn 2018- 2025 cho thấy nhiều golfer trưởng thành qua sân chơi này và trở thành những golfer hàng đầu Việt Nam ở thời điểm hiện tại như: Nguyễn Anh Minh hai lần đăng quang vào năm 2021 và 2022; Nguyễn Đức Sơn vô địch năm 2023; Nguyễn Bảo Châu đăng quang năm 2024; còn Nguyễn Trọng Hoàng là nhà vô địch năm 2025...

Trong số đó, Nguyễn Anh Minh là gương mặt tiêu biểu với nhiều dấu mốc ở các giải trong nước và quốc tế, trong đó có chức vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia 2022, Faldo Series Asia Grand Final 2023 và ngôi á quân US Junior Amateur 2025. Nguyễn Đức Sơn tiếp tục tạo dấu ấn sau chức vô địch Tiền Phong Golf Championship 2023 với các danh hiệu tại Faldo Series Asia Grand Final 2024 và Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024...

Nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ: "Giải Golf Tiền Phong Championship bước sang năm thứ 10 là một chặng đường đầy tự hào. Dù là giải đấu mang tính phong trào nhưng chúng tôi đã quy tụ được sự tham gia của những golfer tốt nhất Việt Nam. Bước ra từ giải đấu này, nhiều tên tuổi trẻ đã trưởng thành, đạt thứ hạng cao trên thế giới và mang về những tấm huy chương lịch sử cho thể thao Việt Nam tại các kỳ SEA Games hay các giải đấu quốc tế. Những bước tiến ấy là một phần hành trình mà giải muốn tiếp tục nuôi dưỡng ở mùa thứ 10: tạo cơ hội thi đấu, cọ xát và trưởng thành cho golfer trẻ, đồng thời duy trì nguồn lực hỗ trợ tài năng trên nhiều lĩnh vực".