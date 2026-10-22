Rà soát dôi dư hơn 3.000 tỷ đồng, dự án mở rộng Quốc lộ 91 vẫn chậm tiến độ

TPO - Chủ đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng 7 km đầu Quốc lộ 91 qua Cần Thơ vừa kiến nghị cấp thẩm quyền cho sử dụng gần 2.000 tỷ đồng từ vốn dự án để đầu tư một số hạng mục bổ sung, và gia hạn thực hiện dự án thêm một năm. Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, sau khi rà soát phát hiện dư hơn 3.000 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng so với dự toán, tới nay dự án vẫn chậm tiến độ.
TPO - Sáng 22/10, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội kịp thời phát hiện, can ngăn một cô gái có ý định nhảy cầu Long Biên, đồng thời phối hợp với Công an phường Bồ Đề xác minh nhân thân, liên hệ gia đình để hỗ trợ.
TPO - Theo luật sư, việc xử lý nghiêm là cần thiết để bảo vệ người bị hại và duy trì kỷ cương nhưng vì người thực hiện hành vi mới 17 tuổi, mục tiêu cuối cùng vẫn phải là xử lý đúng pháp luật đồng thời tạo cơ hội để người chưa thành niên nhận thức hậu quả, chịu trách nhiệm về hành vi và có khả năng sửa chữa sai lầm.
TPO - Đài Loan (Trung Quốc) đã ban hành cảnh báo vào ngày 22/10 khi siêu bão Champi đang tiến gần. Cơn bão này đã khiến hơn 200 chuyến bay trong khu vực bị hủy bỏ và buộc Mỹ - Nhật Bản phải điều chỉnh kế hoạch cho cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn.
TPO - Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tỉnh Khánh Hòa đã đẩy nhanh xử lý các dự án tồn đọng, thúc đẩy giải ngân đầu tư công và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Việc tổ chức thực hiện được lãnh đạo tỉnh yêu cầu theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; những trường hợp né tránh, đùn đẩy, không hoàn thành nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm.
TPO - Công an xã Vân Bán, tỉnh Phú Thọ, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan can thiệp, bảo đảm an toàn cho một người đàn ông có biểu hiện tâm lý bất thường, tự đào hố làm mộ và có ý định tự gây thương tích.
TPO - Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà đề nghị giữ quy định công chứng, chứng thực bắt buộc đối với các hợp đồng, văn bản chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, cá nhân; không phụ thuộc vào tiến độ số hóa Cơ sở dữ liệu đất đai. Đồng thời, đại biểu đề nghị bổ sung quy định về "Chuyển đổi số hoạt động công chứng".
TPO - Nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm tính ổn định của Luật Đất đai, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, việc sửa đổi luật cần tập trung vào những nguyên tắc cốt lõi về chế độ sở hữu, quyền sử dụng đất, thị trường đất đai và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.
TPO - Kết quả khảo sát tốc độ đi lại nội đô giảm, có nơi chỉ còn hơn 12km/h vào giờ cao điểm là cơ sở thực tiễn để Hà Nội thẩm định nhiệm vụ quy hoạch giao thông 100 năm, xác lập bước chuyển dịch sang mạng lưới vận tải công cộng khối lượng lớn.
TPO - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, việc chia nhỏ địa bàn thu gom theo ranh giới hành chính khiến công tác tổ chức thiếu đồng bộ, có thể dẫn đến tình trạng rác được vận chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác, gây bức xúc trong nhân dân.
TPO - Giữa lòng biển nối đất liền với đảo Hòn Khoai ở Cà Mau, những cọc khoan nhồi sâu hơn 100 m đang được thi công khẩn trương để làm cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai dài 18,5 km, tổng mức đầu tư hơn 25.700 tỷ đồng. Để thi công cầu trên mặt biển trong điều kiện sóng gió phức tạp, nhà thầu phải đầu tư nhiều thiết bị chuyên dụng có giá trị lên tới khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi thiết bị.
TPO - Bốn ô tô va chạm liên hoàn trên đường Võ Nguyên Giáp, gần cầu Sài Gòn sáng 22/10, khiến giao thông hướng vào trung tâm TPHCM ùn ứ gần 2km. Vụ việc không gây thương vong nhưng phải đến trưa cùng ngày đường xá mới thông thoáng trở lại.
TPO - Dự án đường Vành đai phía Tây TP. Cần Thơ được chấp thuận tăng vốn đầu tư thêm hơn 2.570 tỷ đồng và lùi thời gian hoàn thành từ năm 2025 sang năm 2028. Dịp này, Cần Thơ cũng thông qua chính sách hỗ trợ nhân viên y tế ấp, khu vực, với tổng kinh phí hơn 26 tỷ đồng mỗi năm.
TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa kiến nghị UBND thành phố điều chỉnh thời gian hoàn thành tuyến đường kết nối Đản Dị - Võ Nguyên Giáp sang quý IV/2027 do gặp nhiều vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.
TPO - Tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, nguồn vật liệu cho dự án cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ. Trong khi đó, nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, tăng tốc thi công để dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
TPO - “Với số tiền bồi thường đó, người dân sẽ đi đâu và sinh sống như thế nào? Nơi ở cũ của họ gần bệnh viện, trường học, các điều kiện bảo đảm chất lượng cuộc sống tương đối đầy đủ. Nhưng nếu phải di dời xa, về khu vực ngoại thành, họ có thể gặp khó khăn trong việc tiếp cận những điều kiện thiết yếu này”, Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân đề nghị nghiên cứu kỹ và tăng cường lấy ý kiến người dân để xây dựng chính sách phù hợp, cũng như ổn định cuộc sống sau di dời.
TPO - “Chúng ta thấy các khu đô thị mọc lên, ban đầu đánh giá đất đai phải dành cho cây xanh, dành quỹ cho văn hóa, nhưng đến lúc mọc lên rồi thấy đi mỏi chân chả thấy, chỉ có nhà san sát, san sát nhau, rất bức bối về mặt không gian”, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Lâm Thị Phương Thanh nói.