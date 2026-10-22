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Xã hội

Rà soát dôi dư hơn 3.000 tỷ đồng, dự án mở rộng Quốc lộ 91 vẫn chậm tiến độ

Cảnh Kỳ

TPO - Chủ đầu tư Dự án nâng cấp, mở rộng 7 km đầu Quốc lộ 91 qua Cần Thơ vừa kiến nghị cấp thẩm quyền cho sử dụng gần 2.000 tỷ đồng từ vốn dự án để đầu tư một số hạng mục bổ sung, và gia hạn thực hiện dự án thêm một năm. Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng, sau khi rà soát phát hiện dư hơn 3.000 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng so với dự toán, tới nay dự án vẫn chậm tiến độ.

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Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91﻿ (đoạn 7 km đầu tuyến) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Cần Thơ (Ban QLDA) làm chủ đầu tư. Dự án trải qua nhiều giai đoạn thực hiện dở dang, chuyển vai trò chủ đầu tư (từ năm 2008). Tới tháng 9/2025, dự án mới chính thức khởi công, tổng vốn đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và địa phương, mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Ảnh chụp công trường dự án ngày 21/10.
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Dự án mở rộng 7 km Quốc lộ 91 qua các phường Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy và Thới An Đông. Năm 2021, dự án chính thức được giao lại cho Cần Thơ thực hiện. Tổng chi phí giải phóng mặt bằng của dự án được duyệt hơn 5.556 tỷ đồng, nhưng sau khi Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Cần Thơ rà soát chi tiết, chi phí này thực tế còn gần 2.500 tỷ đồng, dư hơn 3.000 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được duyệt, do giảm diện tích và đơn giá bồi thường.
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Phần vốn dự kiến dư (hơn 3.000 tỷ đồng), lãnh đạo TP. Cần Thơ từng kiến nghị Chính phủ cho phép địa phương giữ lại để đầu tư dự án, hạng mục khác. Mới đây, Ban QLDA đã có tờ trình Sở Tài chính tham mưu UBND TP. Cần Thơ chấp thuận cho sử dụng gần 2.000 tỷ đồng từ vốn của Dự án mở rộng 7 km Quốc lộ 91 để đầu tư mở rộng tuyến, hẻm kết nối với dự án và bờ kè kết hợp cống, âu thuyền sông Bình Thủy để chống ngập.
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Chủ đầu tư cũng kiến nghị cho kéo dài thời gian thực hiện dự án mở rộng Quốc lộ 91 đến hết năm 2028, để hoàn thành các hạng mục bổ sung. Đồng thời, cho phép chủ đầu tư chỉ định thầu với các hạng mục bổ sung để rút ngắn thời gian thực hiện.
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Thực tế, tới nay gói thầu thi công mở rộng Quốc lộ 91 trị giá hơn 1.600 tỷ đồng mới đạt 19% tiến độ theo hợp đồng, chủ yếu do vướng mặt bằng. Dự án có 1.095 trường hợp phải nhường đất cho dự án, tới nay đều đã được phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ với tổng số tiền gần 2.500 tỷ đồng.
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Tuy nhiên, hiện phạm vi dự án còn 16 trường hợp chưa chi trả bồi thường, 59 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng sạch, ngoài ra còn một số công trình kỹ thuật như đường nước, điện, viễn thông chưa được di dời, làm ảnh hưởng tới tiến độ thi công mở rộng đường.
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Theo chủ đầu tư, nếu trong tháng 10 này được bàn giao đầy đủ mặt bằng, các hạng mục mở rộng mặt đường Quốc lộ 91 sẽ hoàn thành trong tháng 6/2027, cầu Bình Thủy hoàn thành vào tháng 12/2027. Tuy nhiên, việc có mặt bằng sạch toàn bộ cho dự án trong tháng 10 này khó khả thi, do thực tế còn nhiều vướng mắc.
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Ban QLDA kiến nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các phường liên quan khẩn trương chi trả dứt điểm, bàn giao mặt bằng các trường hợp còn lại, phê duyệt chính sách, bố trí tái định cư cho các trường hợp còn lại (140 nền), các đơn vị sớm di dời hạ tầng kỹ thuật để thi công dự án.
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Dự án nâng cấp, mở rộng 7 km đầu tuyến Quốc lộ 91 có tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng, từ ngân sách trung ương và địa phương. Điểm đầu dự án tại nút giao đường Cách Mạng Tháng Tám - Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Trãi tại phường Ninh Kiều, điểm cuối kết nối vào Quốc lộ 91 tại phường Thới An Đông. Đoạn 7 km được mở rộng lên 23 m với 6 làn xe, vận tốc thiết kế 60 km/h. Dự án khởi công tháng 9/2025, mục tiêu hoàn thành năm 2027.

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#Cần Thơ #Quốc lộ 91 #nâng cấp #dự án giao thông #bồi thường #kết nối giao thông #Chủ đầu tư

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