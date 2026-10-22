Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Kiểm tra quán bar, công an lần ra đường dây cần sa liên tỉnh

Nguyễn Dũng

TPO - Phát hiện sáu người dương tính với ma túy tại quán bar, Công an TPHCM mở rộng điều tra, triệt phá đường dây cần sa liên tỉnh, bắt giữ 151 người, thu giữ 176,2kg cần sa.

Clip Công an TPHCM triệt phá đường dây cần sa liên tỉnh.

Ngày 22/10, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy là cần sa hoạt động tại TPHCM và các tỉnh Tây Nam bộ.

Liên quan vụ án, tính đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 151 người, thu giữ 176,2kg cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Theo Công an TPHCM, trong số này, cơ quan chức năng đã đủ căn cứ khởi tố, xử lý hình sự 81 người; 70 người còn lại được xử lý hành chính và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ.

doi-tuong-5433.jpg
doi-tuong-2071.jpg
doi-tuong.jpg
Các đối tượng liên quan đường dây tại cơ quan công an.

Vụ án được phát hiện từ quá trình rà soát địa bàn, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy.

Trước đó, vào rạng sáng 7/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an phường Cầu Ông Lãnh và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra quán bar Aplus Sài Gòn, số 492 Võ Văn Kiệt, phát hiện sáu trường hợp dương tính với chất ma túy.

Từ kết quả kiểm tra, lực lượng công an tiếp tục xác minh nguồn cung, thu thập tài liệu, chứng cứ và dữ liệu điện tử. Qua đó, cơ quan điều tra phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy cần sa do Trần Huy Long cầm đầu, liên quan nhiều người tại TPHCM và các tỉnh Tây Nam bộ.

doi-tuong-tran-cong-thai-va-tang-vat.jpg
doi-tuong-le-tuan-sn-1985-ngu-xa-luong-hoa-lac-dong-thap-va-tang-vat.jpg
tang-vat-thu-giu.jpg
Tang vật thu được từ vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, tổ chức nhiều mũi truy xét, làm rõ các đầu mối vận chuyển, tập kết, cất giấu và phân phối ma túy tại Đồng Tháp, Vĩnh Long trước khi đưa về TPHCM tiêu thụ.

Theo tài liệu điều tra, nhóm này sử dụng ứng dụng liên lạc có tính bảo mật cao, tài khoản ẩn danh và các hội nhóm kín trên mạng để giao dịch. Ma túy được ngụy trang trong kiện hàng, vận chuyển qua dịch vụ chuyển phát nhanh trên nhiều địa bàn nhằm che giấu hoạt động.

Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương khai thác dữ liệu điện tử, truy xét những người liên quan. Đơn vị đồng thời phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đánh giá, củng cố chứng cứ, xác định hành vi và vai trò của từng người.

khen-thuong-2365.jpg
Chiều 20/10, Công an TPHCM tổ chức khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh, triệt phá đường dây này.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét các đầu mối cung cấp ma túy và làm rõ vai trò những người liên quan.

Xem thêm

#đường dây cần sa #Công an TPHCM #176 #2kg cần sa #bắt giữ 151 người #bar Aplus Sài Gòn #ma túy qua chuyển phát nhanh #ma túy #cần sa #TPHCM #đường dây liên tỉnh #bắt giữ #trấn áp #Công an TPHCM bắt giữ 151 người #thu giữ hơn 176kg cần sa trong vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh hoạt động quy mô lớn #Triệt phá đường dây cần sa liên tỉnh tại TP.HCM và Tây Nam Bộ

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh đánh cô giáo gãy mũi: 'Xử lý nghiêm, nhưng cũng cần tạo cơ hội để sửa chữa sai lầm'

Vụ nam sinh đánh cô giáo gãy mũi: 'Xử lý nghiêm, nhưng cũng cần tạo cơ hội để sửa chữa sai lầm'

TPO - Theo luật sư, việc xử lý nghiêm là cần thiết để bảo vệ người bị hại và duy trì kỷ cương nhưng vì người thực hiện hành vi mới 17 tuổi, mục tiêu cuối cùng vẫn phải là xử lý đúng pháp luật đồng thời tạo cơ hội để người chưa thành niên nhận thức hậu quả, chịu trách nhiệm về hành vi và có khả năng sửa chữa sai lầm.

Lời nghẹn ngào của người mẹ phải tố giác con trai ra công an

Lời nghẹn ngào của người mẹ phải tố giác con trai ra công an

TPO - Bà Chu Thị Loan (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) nhiều lần rơi nước mắt khi nhắc đến con trai cùng hai cháu nội. Chính bà không chấp nhận được người con mình dứt ruột sinh ra chơi bời lêu lổng, hành hạ hai cháu nhỏ, để rồi chính bà đi trình báo công an về hành vi bạo hành gia đình của con trai mình là Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1991). Tuấn là người vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành hạ con.

Bị phong tỏa khối tài sản trị giá gần 500 tỷ đồng, Mr Hunter xin sung công nếu khắc phục còn thừa

Bị phong tỏa khối tài sản trị giá gần 500 tỷ đồng, Mr Hunter xin sung công nếu khắc phục còn thừa

TPO - Khám xét hai căn hộ của vợ chồng Mr Hunter và Ngô Thị Thêu, cảnh sát đã thu giữ hàng chục tỷ đồng, hàng trăm miếng vàng cùng nhiều sổ tiết kiệm, siêu xe và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tổng trị giá lên tới gần 500 tỷ đồng. Bị cáo xin tự nguyện sung công nếu khắc phục còn thừa.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe