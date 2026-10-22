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Pháp luật

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Khởi tố đối tượng hùng hổ chặn đường ô tô tải dùng gậy đập kính

Nguyễn Dũng

TPO - Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam Huỳnh Lương Lộc, người đi xe đạp điện chặn đầu xe tải rồi dùng gậy đập kính. Clip vụ việc trước đó lan truyền trên mạng xã hội.

Clip Lộc dùng gậy đập kính xe tải trên đường Quách Điêu.

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Huỳnh Lương Lộc (SN 1991, tạm trú xã Bà Điểm) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Lộc là người liên quan vụ chặn đầu, dùng gậy đập phá xe tải trên đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc, được ghi lại trong clip lan truyền trên mạng xã hội tối 18/10.

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Lộc tại cơ quan công an.

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 18 giờ 25 ngày 18/10, anh L.T.H. (SN 1992, ngụ xã Đông Thạnh) lái ô tô trên đường Quách Điêu, hướng từ đường Dương Công Khi về ngã năm Vĩnh Lộc. Khi đến trước địa chỉ D13/40, một người đàn ông đi xe đạp điện vượt lên phía trước đầu ô tô rồi để xe đạp ngã xuống đường.

Người này sau đó tiến đến xe tải, lớn tiếng chửi bới, cầm gậy gỗ liên tiếp đập vào kính chắn gió và kính bên hông khiến kính bị vỡ.

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Hình ảnh xe tải vỡ kính sau khi Lộc dùng gậy đánh.

Sau khi nắm thông tin, Ban Giám đốc Công an TPHCM chỉ đạo Công an xã Vĩnh Lộc khẩn trương xác minh, truy xét người thực hiện hành vi.

Từ hình ảnh trong clip và các tài liệu thu thập được, lực lượng công an xác định Lộc là người liên quan trực tiếp. Tối 19/10, Công an TPHCM thông tin đã đưa Lộc về trụ sở để điều tra, làm rõ vụ việc.

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