CSGT Hà Nội kịp thời can ngăn cô gái có ý định nhảy cầu Long Biên

TPO - Sáng 22/10, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội kịp thời phát hiện, can ngăn một cô gái có ý định nhảy cầu Long Biên, đồng thời phối hợp với Công an phường Bồ Đề xác minh nhân thân, liên hệ gia đình để hỗ trợ.

Cô gái được đưa về trụ sở Đội CSGT đường bộ số 1.

Theo đó, khoảng 7h25 cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1, do Đại úy Tạ Đình Khánh làm tổ trưởng, đang thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Trần Nhật Duật thì tiếp nhận tin báo của người dân về việc một cô gái trẻ đứng trên cầu Long Biên, thuộc phường Bồ Đề, có biểu hiện muốn nhảy cầu.

Tổ công tác nhanh chóng tiếp cận hiện trường, kịp thời khuyên nhủ, động viên cô gái từ bỏ ý định tiêu cực, đồng thời đưa về trụ sở Đội CSGT đường bộ số 1 để bảo đảm an toàn.

Tại trụ sở đơn vị, cô gái có biểu hiện tâm lý không ổn định, không có giấy tờ tùy thân. Qua trao đổi, cô gái cho biết do buồn chuyện tình cảm với bạn trai nên nảy sinh suy nghĩ tiêu cực. Điện thoại và một số đồ dùng cá nhân đã bị cô gái vứt xuống sông Hồng.

Trước tình hình trên, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp với Công an phường Bồ Đề tiến hành xác minh nhân thân, tìm cách liên hệ với gia đình để cùng hỗ trợ, động viên cô gái. Qua xác minh, cô gái sinh năm 1999, ở Sơn La.

Hiện cơ quan công an đang phối hợp với gia đình tiếp tục hỗ trợ, động viên cô gái ổn định tâm lý, bảo đảm an toàn.