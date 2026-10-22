Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật gián đoạn vì siêu bão Champi

Minh Hạnh

TPO - Đài Loan (Trung Quốc) đã ban hành cảnh báo vào ngày 22/10 khi siêu bão Champi đang tiến gần. Cơn bão này đã khiến hơn 200 chuyến bay trong khu vực bị hủy bỏ và buộc Mỹ - Nhật Bản phải điều chỉnh kế hoạch cho cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn.

w5vp5j7d25icro4xprc4qd2rji.jpg
Hình ảnh siêu bão Champi ngày 21/10. (Ảnh: Reuters)

Theo Cơ quan Khí tượng Trung ương Đài Loan (CWA), dù đã suy yếu dần sau khi đạt cấp siêu bão và được coi là một trong những cơn bão mạnh nhất tại Thái Bình Dương trong năm nay, Champi vẫn duy trì sức gió giật hơn 227 km/giờ gần tâm bão.

CWA cho biết, tâm bão hiện cách cực nam Đài Loan (Trung Quốc) khoảng 520 km về phía đông nam. Theo dự báo, đường đi của cơn bão sẽ quét qua khu vực đông bắc Đài Loan (Trung Quốc), sau đó chuyển hướng lên phía bắc về phía bờ biển Trung Quốc đại lục, rồi cuối cùng đổ bộ phía nam Nhật Bản.

Bán kính ảnh hưởng của bão đã mở rộng lên 320 km, đủ bao phủ phần lớn diện tích Đài Loan (Trung Quốc). Các chuyên gia khí tượng cảnh báo tác động của bão có thể kéo dài gần hai ngày.

Các thị trấn ven biển Đài Loan (Trung Quốc) đã gửi thông báo đến người dân qua điện thoại di động cảnh báo về những con sóng cao hơn 6 m, trong khi lượng mưa tại các vùng núi phía bắc - bao gồm cả khu vực đồi núi gần Đài Bắc - được dự báo có thể lên tới gần 1.000 mm.

Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) đã kêu gọi người dân sớm chuẩn bị ứng phó với bão, đồng thời tránh di chuyển đến các khu vực miền núi hoặc ven biển.

Cơ quan Giao thông Vận tải Đài Loan cho biết, 125 chuyến bay đã bị hủy trong ngày 22/10, trong khi mạng lưới đường sắt hiện vẫn chưa bị ảnh hưởng.

Đài Loan (Trung Quốc) thường có sự chuẩn bị rất tốt trước các cơn bão, giúp hạn chế tối đa thương vong. Dù thường xuất hiện vào mùa hè, các cơn bão vẫn có thể đổ bộ vào mùa thu, mang theo gió mạnh và mưa như trút nước.

Cơn bão Champi cũng được dự báo sẽ đi qua Yonaguni, hòn đảo phía tây Nhật Bản, thuộc tỉnh Okinawa. Tại Nhật Bản, các hãng hàng không lớn gồm Japan Airlines, ANA và Skymark đã hủy hơn 100 chuyến bay - chủ yếu là các chuyến bay nội địa - trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến 25/10.

Cơn bão cũng gây ảnh hưởng đến cuộc tập trận quân sự quy mô lớn mang tên "Keen Sword", vốn đang diễn ra tại các hòn đảo của Nhật Bản gần Đài Loan (Trung Quốc).

Được tổ chức hai năm một lần, cuộc tập trận này nhằm diễn tập khả năng phòng thủ của Nhật Bản thông qua các hoạt động phối hợp trên bộ, trên biển và trên không, bao gồm các bài tập phòng thủ tên lửa và đổ bộ. Cuộc tập trận bắt đầu từ ngày 19/10, với sự tham gia của khoảng 56.000 quân nhân Nhật Bản và Mỹ, cùng lực lượng từ năm quốc gia khác, trong đó có Philippines và Úc.

Quân đội Mỹ cho biết: "Các hoạt động huấn luyện đang được điều chỉnh theo từng ngày để đảm bảo an toàn cho tất cả những người tham gia".

Reuters

Xem thêm

#siêu bão Champi #Đài Loan (Trung Quốc) #tập trận chung Mỹ - Nhật #hủy chuyến bay

Cùng chuyên mục

Tiêm kích Su-30 của Nga rơi ở Kaliningrad

TPO - Một máy bay chiến đấu Su-30SM của Nga đã gặp nạn tại tỉnh Kaliningrad khi đang thực hiện một chuyến bay huấn luyện. Thông tin này đã được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Hội An tìm nhân chứng, xác minh nơi chôn liệt sĩ trong Tết Mậu Thân 1968

Hội An tìm nhân chứng, xác minh nơi chôn liệt sĩ trong Tết Mậu Thân 1968

TPO - Sau trận chiến Tết Mậu Thân 1968 tại Hội An, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh tại khu Công binh và cứ điểm Chi Lăng. Thông tin về khả năng có hố chôn tập thể nhưng chưa xác định được vị trí đang được lực lượng chức năng xác minh, với mong muốn sớm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Quân khu 5 khánh thành hai nhà sinh hoạt cộng đồng trị giá 5 tỷ đồng tại Đắk Lắk

Quân khu 5 khánh thành hai nhà sinh hoạt cộng đồng trị giá 5 tỷ đồng tại Đắk Lắk

TPO - Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vừa phối hợp với tỉnh Đắk Lắk tổ chức khánh thành, bàn giao hai nhà sinh hoạt cộng đồng tại buôn Kđoh (xã Cư Pơng) và thôn 12 (xã Ia Rvê). Hai công trình có tổng kinh phí đầu tư 5 tỷ đồng, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất tặng Hội Phụ nữ Nhà máy A32, tháng 10/2026 ẢNH: NGUYỄN MINH

Bóng hồng sửa chữa máy bay

TP - Nhiều chiến đấu cơ được sửa chữa, tăng hạn sử dụng có phần công sức không nhỏ của những bóng hồng ở Nhà máy A32 (Quân chủng Phòng không - Không quân). Từ việc lần tìm chỗ đứt ngầm trong bó dây điện đến chế tạo thiết bị kiểm tra màn hình, họ cùng đồng đội góp sức giữ nhịp cho những cánh bay canh trời Tổ quốc.

Quân khu 9 vận chuyển 8.453 mẫu xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự

Quân khu 9 vận chuyển 8.453 mẫu xét nghiệm ADN hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự

TPO - Sáng 21/10, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không - Không quân, các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức lễ viếng, bàn giao và vận chuyển 8.453 mẫu hài cốt liệt sĩ bằng máy bay quân sự, đưa ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các anh hùng liệt sĩ.

Lực lượng chức năng khảo sát khu vực được trình báo có khoảng 200 hài cốt tại Ngok Tavak, xã Phước Năng, TP Đà Nẵng.

Cựu binh báo tin nơi chôn gần 200 hài cốt: Chúng tôi chôn dưới giao thông hào, canh 3 ngày sau mới rút

TPO - “Chúng tôi còn khoảng 20 người sống sót thu dọn chiến trường. Việc cấp bách là chôn cất gần 200 thi thể. Số người chết quá nhiều, chỉ một vài thi thể được đưa ra gần phía đường chôn cất, còn lại chúng tôi bảo nhau đành phải chọn giao thông hào làm nơi cho các anh an nghỉ”, ông Nhung kể.

Việt Nam nỗ lực ngăn chặn va chạm trên biển dưới mọi hình thức

Việt Nam nỗ lực ngăn chặn va chạm trên biển dưới mọi hình thức

TPO - Đối thoại với Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng Malaysia, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh Việt Nam kiên định giải quyết các vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời nỗ lực ngăn chặn va chạm trên biển dưới mọi hình thức.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe