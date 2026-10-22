Điều tàu cứu nạn SAR 272 tìm 4 ngư dân mất tích gần giàn Sư Tử Trắng

TPO - Liên quan vụ 4 ngư dân trên tàu cá gặp nạn, mất tích trên vùng biển gần giàn Sư Tử Trắng, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia) đã lệnh điều tàu tìm kiếm, cứu nạn chuyên dụng SAR 272 xuất phát tham gia tìm kiếm các ngư dân.

Chiều 22/10, Cục Cứu hộ - Cứu nạn cho biết, các lực lượng đang tổ chức tìm kiếm 4 ngư dân mất tích trên tàu cá BTh 80712 TS bị chìm tại vùng biển cách Đông Nam mũi Kê Gà, tỉnh Lâm Đồng, khoảng 43 hải lý.

Theo thông tin báo cáo, lúc 13 giờ 30 phút ngày 21/10, tàu Hải Dương 79 đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực giàn Sư Tử Trắng phát hiện tàu cá BTh 80712 TS bị chìm tại tọa độ 10°12′ Bắc, 108°21′ Đông. Chủ tàu thông báo có 4 lao động trên tàu, chưa liên lạc được và đề nghị hỗ trợ tìm kiếm.

Tàu cá BTh 80712 TS bị chìm tại vùng biển cách Đông Nam mũi Kê Gà, tỉnh Lâm Đồng, khoảng 43 hải lý

Đến 20 giờ 38 phút cùng ngày, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia) tiếp nhận thông tin vụ việc từ cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Ngay sau đó, Cục Cứu hộ - Cứu nạn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phát thông báo hàng hải, huy động phương tiện hoạt động gần khu vực tàu bị nạn tham gia tìm kiếm.

Tại hiện trường, tàu 724 của Quân chủng Hải quân cùng 7 tàu cá địa phương đang tổ chức tìm kiếm các ngư dân.

Sáng 22/10, Cục Cứu hộ - Cứu nạn đã lệnh điều tàu tìm kiếm, cứu nạn chuyên dụng SAR 272 thuộc quản lý của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) xuất phát tham gia tìm kiếm 4 ngư dân.