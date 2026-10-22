Kịp thời ngăn người đàn ông ở Phú Thọ tự đào huyệt chôn mình

TPO - Công an xã Vân Bán, tỉnh Phú Thọ, vừa phối hợp với các lực lượng liên quan can thiệp, bảo đảm an toàn cho một người đàn ông có biểu hiện tâm lý bất thường, tự đào hố làm mộ và có ý định tự gây thương tích.

Ngày 22/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, khoảng 16h30 ngày 18/10, Công an xã Vân Bán nhận được tin báo về ông L.V.H. (trú tại thôn Đá Cổng, xã Vân Bán) có biểu hiện tâm lý bất thường, tự đào hố với ý định làm mộ cho bản thân.

Cán bộ Công an xã Vân Bán động viên ông H. từ bỏ ý định tự gây thương tích. (Ảnh: Tiến Linh)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã phối hợp với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khẩn trương đến hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông H. có ý định tự gây thương tích nên đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn hành vi nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho ông H. và những người xung quanh.

Sau sự việc, Công an xã phối hợp với chính quyền địa phương đưa ông H. về nhà an toàn, liên hệ Trạm Y tế xã để thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu. Lực lượng chức năng cũng vận động gia đình quan tâm, theo dõi sát tình trạng sức khỏe và tâm lý của ông.

Theo thông tin ban đầu, ông H. mắc bệnh tâm thần.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo người dân quan tâm đến sức khỏe thể chất, tinh thần của người thân, nhất là những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nguy cơ tự gây hại, người dân cần nhanh chóng thông báo cho công an, chính quyền địa phương và cơ sở y tế để được hỗ trợ kịp thời.