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Pháp luật

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Giả mạo Facebook con gái du học Nhật Bản lừa người mẹ hơn 1,5 tỷ đồng

Nguyễn Thảo

TPO - Một người phụ nữ ở Đắk Lắk nhận được tin nhắn giả mạo từ Facebook con gái đang du học tại Nhật Bản, nhờ chuyển tiền giúp bạn học đáo hạn ngân hàng. Tin rằng con gái nhắn tin, người mẹ vay mượn tiền từ nhiều người, thực hiện 4 lần chuyển khoản với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngày 22/10, thông tin từ Công an xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tiếp nhận trình báo của bà P.T.H. (trú tại địa phương) về việc bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng.

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Người phụ nữ trình báo việc bị kẻ gian lừa, chiếm đoạt hơn 1,5 tỷ đồng. Ảnh: N.N.

Theo trình báo, trưa 20/10, bà H. nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook của con gái đang du học tại Nhật Bản. Người nhắn tin nhờ bà chuyển tiền để giúp một người bạn học đáo hạn ngân hàng và trao đổi sẽ chuyển trả lại toàn bộ số tiền ngay trong ngày.

Tin tưởng đang trò chuyện với con gái, bà H. đã vay mượn tiền từ nhiều người, sau đó thực hiện 4 lần chuyển khoản vào tài khoản được cung cấp trong tin nhắn, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Sau khi chuyển tiền, bà H. nhận thấy các tin nhắn trao đổi bị thu hồi. Tuy nhiên, nghĩ con gái đang bận học nên bà không hỏi lại. Đến tối cùng ngày, không thấy tiền chuyển về tài khoản như đã hứa, bà H. liên hệ trực tiếp với con gái để hỏi sự việc. Lúc này, bà H. bàng hoàng biết con gái không nhắn tin nhờ chuyển tiền và bản thân đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo.

Công an xã Ea Knốp đã phối hợp, hướng dẫn bà H. làm việc với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk để được xác minh, điều tra theo thẩm quyền.

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