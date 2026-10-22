Công an Hà Nội xử phạt đơn vị tổ chức 'chui' cuộc thi Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026

TPO - Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son, đơn vị tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026” khi chưa được cấp phép.

Phòng An ninh chính trị nội bộ xử phạt hành chính đơn vị tổ chức cuộc thi“Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026”.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Công an phường Giảng Võ tiến hành kiểm tra đột xuất cuộc thi “Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026”, đơn vị tổ chức là Công ty Giải trí truyền thông Son không xuất trình được văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Lực lượng chức năng đã yêu cầu Ban tổ chức tạm dừng cuộc thi, kiểm tra, làm rõ các vi phạm có liên quan.

Căn cứ tài liệu xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son về hành vi “Tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận”, quy định tại khoản 5, Điều 18, Nghị định 87/2026/NĐ-CP ngày 27/3/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo.

Hình ảnh tổ chức cuộc thi.

Qua vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người có nhu cầu tham gia các cuộc thi người đẹp, người mẫu, cần tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị tổ chức, tính pháp lý của cuộc thi và văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời cảnh giác với các chương trình được quảng bá dưới danh nghĩa truyền hình thực tế, đêm tôn vinh, cuộc thi trực tuyến, đào tạo hoặc giao lưu nhưng có bản chất là tổ chức thi người đẹp, người mẫu.

Theo Công an TP Hà Nội, người dân cần thận trọng trước các yêu cầu thu phí dưới danh nghĩa đào tạo, truyền thông, tài trợ hoặc cung cấp dịch vụ; không để bị lợi dụng tâm lý muốn đạt thứ hạng cao, quảng bá hình ảnh, danh tiếng để trục lợi.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an gần nhất hoặc cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.