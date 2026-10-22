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Pháp luật

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Khởi tố đối tượng dùng dao sát hại tài xế ô tô ở Hà Nội

Thanh Hà

TPO - Nghi ngờ tài xế ô tô có quan hệ tình cảm với vợ mình dẫn tới hôn nhân đổ vỡ, Trần Quý Hoan lấy con dao ở hàng thịt, chặn ô tô và sát hại nạn nhân.

Ngày 22/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quý Hoan (SN 1979, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội) để điều tra về tội "Giết người".

Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 7/2026, Hoan nghi ngờ vợ là N.T.H có quan hệ tình cảm với ông N.B.Đ (SN 1980, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội).

Từ đó, Hoan cho rằng đây là nguyên nhân khiến tình cảm hai vợ chồng rạn nứt, dẫn đến ghen tuông, bực tức và thù ghét ông Đ. Sau một thời gian, bà H. ra ở riêng tại nhà trọ ở khu vực phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề.

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Khu vực xảy ra vụ án.

Ngày 20/10, phát hiện ông Đ. điều khiển ô tô trên phố Bắc Cầu, Hoan điều khiển xe máy đuổi theo.

Khi đến đầu ngõ 220 phố Bắc Cầu, Hoan chặn xe ô tô và dùng búa phá kính xe, tấn công tài xế. Sau khi người dân đến can ngăn, Hoan bỏ đi.

Đáng chú ý, khi đi được vài chục mét, Hoan lấy một con dao ở cửa hàng bán thịt rồi quay lại tìm tài xế ô tô.

Khi Hoan đi đến số nhà 293 Bắc Cầu, đối diện ngõ 212 thì phát hiện xe ô tô của anh Đ. và tiếp tục chặn đầu xe. Tại đây, đối tượng dùng dao tấn công tài xế dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Hoan bỏ lại con dao trong ô tô của nạn nhân rồi điều khiển xe máy rời đi.

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Đối tượng Trần Quý Hoan.

Đến khoảng 22h cùng ngày, sau khi được vận động, Hoan đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đầu thú.

Trước đó 1 ngày, (19/10), Hoan và vợ hoàn tất thủ tục ly hôn tại tòa án. Nghi phạm khai nhận vẫn còn tình cảm với vợ cũ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được giải quyết theo quy định.

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#Giết người #Hà Nội #Tòa án ly hôn #Tội phạm hình sự #Vấn đề gia đình

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