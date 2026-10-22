Khởi tố vụ án, truy nã đặc biệt 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

TPO - Trại giam A2 - Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định truy nã đặc biệt 4 phạm nhân bỏ trốn khi đang lao động cải tạo tại Phân trại số 1 vào chiều 21/10.

Chiều 22/10, Trại giam A2 - Bộ Công an (đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn khỏi nơi giam” theo quy định tại khoản 1, Điều 386 Bộ luật Hình sự đối với 4 phạm nhân đã trốn khỏi nơi giam vào chiều 21/10, khi đang lao động cải tạo tại Phân trại số 1.

Cùng với việc khởi tố vụ án hình sự, Trại giam A2 cũng ban hành 4 quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân trong vụ án “Trốn khỏi nơi giam”.

4 phạm nhân đã trốn khỏi trại giam A2- Bộ Công an: Võ Hoàng Duy, Lê Văn Cường (từ trái qua, hàng trên); Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn (hàng dưới, từ trái qua)

Các đối tượng trốn khỏi trại giam bị truy nã gồm: Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, trú tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về 2 tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, trú thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội “Giết người”; Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, trú xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Lê Văn Cường (sinh năm 1994, trú khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) đang chấp hành án phạt tù 10 năm về 2 tội “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các quyết định truy nã đã được Trại giam A2 gửi đến công an các địa phương, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa.