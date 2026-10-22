Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố vụ án, truy nã đặc biệt 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Phùng Quang

TPO - Trại giam A2 - Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định truy nã đặc biệt 4 phạm nhân bỏ trốn khi đang lao động cải tạo tại Phân trại số 1 vào chiều 21/10.

Chiều 22/10, Trại giam A2 - Bộ Công an (đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa) đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn khỏi nơi giam” theo quy định tại khoản 1, Điều 386 Bộ luật Hình sự đối với 4 phạm nhân đã trốn khỏi nơi giam vào chiều 21/10, khi đang lao động cải tạo tại Phân trại số 1.

Cùng với việc khởi tố vụ án hình sự, Trại giam A2 cũng ban hành 4 quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân trong vụ án “Trốn khỏi nơi giam”.

img-0788.jpg
4 phạm nhân đã trốn khỏi trại giam A2- Bộ Công an: Võ Hoàng Duy, Lê Văn Cường (từ trái qua, hàng trên); Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn (hàng dưới, từ trái qua)

Các đối tượng trốn khỏi trại giam bị truy nã gồm: Hồ Văn Tình (sinh năm 2002, trú tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về 2 tội “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995, trú thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội “Giết người”; Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999, trú xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Lê Văn Cường (sinh năm 1994, trú khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) đang chấp hành án phạt tù 10 năm về 2 tội “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Các quyết định truy nã đã được Trại giam A2 gửi đến công an các địa phương, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa.

Xem thêm

#Trại giam A2 #truy nã #Trốn khỏi nơi giam #Khánh Hòa

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh đánh cô giáo gãy mũi: 'Xử lý nghiêm, nhưng cũng cần tạo cơ hội để sửa chữa sai lầm'

Vụ nam sinh đánh cô giáo gãy mũi: 'Xử lý nghiêm, nhưng cũng cần tạo cơ hội để sửa chữa sai lầm'

TPO - Theo luật sư, việc xử lý nghiêm là cần thiết để bảo vệ người bị hại và duy trì kỷ cương nhưng vì người thực hiện hành vi mới 17 tuổi, mục tiêu cuối cùng vẫn phải là xử lý đúng pháp luật đồng thời tạo cơ hội để người chưa thành niên nhận thức hậu quả, chịu trách nhiệm về hành vi và có khả năng sửa chữa sai lầm.

Lời nghẹn ngào của người mẹ phải tố giác con trai ra công an

Lời nghẹn ngào của người mẹ phải tố giác con trai ra công an

TPO - Bà Chu Thị Loan (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) nhiều lần rơi nước mắt khi nhắc đến con trai cùng hai cháu nội. Chính bà không chấp nhận được người con mình dứt ruột sinh ra chơi bời lêu lổng, hành hạ hai cháu nhỏ, để rồi chính bà đi trình báo công an về hành vi bạo hành gia đình của con trai mình là Bùi Văn Tuấn (sinh năm 1991). Tuấn là người vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành hạ con.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe