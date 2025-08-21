Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Đã bắt được phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

Thu Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phạm nhân Trần Ngọc Hòa đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, sau 3 ngày bỏ trốn khỏi trại giam.

Sáng 21/8, nguồn tin xác nhận, phạm nhân Trần Ngọc Hòa (SN 1989, quê xã Tân Châu, Nghệ An) bị bắt giữ vào hồi hơn 0h cùng ngày.

Trần Ngọc Hòa bị lực lượng truy bắt của Trại giam số 6 (Bộ Công an) bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một khu rừng cao su gần trại giam. Khi bị bắt, Hòa đang trong tình trạng đói, khát.

z6928261834717-86eecf6c0e1b2838be0b53b81708db19.jpg
Phạm nhân Trần Ngọc Hòa bị bắt giữ

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa thi hành bản án 12 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản.

Từ ngày 1/12/2021, Trần Ngọc Hòa thi hành án tại phân trại số 1, Trại giam số 6 (đóng tại xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An). Ngày 18/8, phạm nhân này bỏ trốn khỏi nơi giam.

Ngay trong ngày, trại giam số 6 đã phát thông báo truy nã phạm nhân Trần Ngọc Hòa, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt.

Chính quyền xã Hạnh Lâm cũng huy động gần 100 người gồm công an, tổ an ninh trật tự cơ sở, quân sự, dân quân tự vệ phối hợp người dân tổ chức chốt chặn ở các ngã đường, truy bắt phạm nhân trốn trại.

Thu Hiền
#phạm nhân trốn trại #Nghệ An #Trần Ngọc Hòa #bắt giữ phạm nhân #truy bắt phạm nhân trốn trại #Trại giam số 6 #tội cố ý gây thương tích

Xem thêm

Cùng chuyên mục