Đã bắt được phạm nhân trốn trại ở Nghệ An

TPO - Phạm nhân Trần Ngọc Hòa đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, sau 3 ngày bỏ trốn khỏi trại giam.

Sáng 21/8, nguồn tin xác nhận, phạm nhân Trần Ngọc Hòa (SN 1989, quê xã Tân Châu, Nghệ An) bị bắt giữ vào hồi hơn 0h cùng ngày.

Trần Ngọc Hòa bị lực lượng truy bắt của Trại giam số 6 (Bộ Công an) bắt giữ khi đang lẩn trốn trong một khu rừng cao su gần trại giam. Khi bị bắt, Hòa đang trong tình trạng đói, khát.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa bị bắt giữ

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa thi hành bản án 12 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản.

Từ ngày 1/12/2021, Trần Ngọc Hòa thi hành án tại phân trại số 1, Trại giam số 6 (đóng tại xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An). Ngày 18/8, phạm nhân này bỏ trốn khỏi nơi giam.

Ngay trong ngày, trại giam số 6 đã phát thông báo truy nã phạm nhân Trần Ngọc Hòa, đồng thời triển khai lực lượng truy bắt.

Chính quyền xã Hạnh Lâm cũng huy động gần 100 người gồm công an, tổ an ninh trật tự cơ sở, quân sự, dân quân tự vệ phối hợp người dân tổ chức chốt chặn ở các ngã đường, truy bắt phạm nhân trốn trại.